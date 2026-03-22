バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )では『デジモンペンデュラムCOLOR ゴジラ Edition オメガモン：“G”融合モード SIDEゴジラカラー／オメガモン：“G”融合モード SIDEデジモンカラー』(各7,920円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年3月22日(日)13時に開始いたしました。(発売元：株式会社バンダイ)





※商品購入ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000247735/?rt=pr





デジモンペンデュラムCOLOR ゴジラ Edition オメガモン：“G”融合モード SIDEゴジラカラー／オメガモン：“G”融合モード SIDEデジモンカラー





■商品特長

ゴジラとデジタルモンスターのコラボ第二弾として、「デジモンペンデュラムCOLOR」とコラボした『デジモンペンデュラムCOLOR ゴジラ Edition オメガモン：“G”融合モード SIDEゴジラカラー／オメガモン：“G”融合モード SIDEデジモンカラー』を発売いたします。





本体カラーは「オメガモン：“G”融合モード SIDEゴジラカラー」と「オメガモン：“G”融合モード SIDEデジモンカラー」の2種。

本体には、「デジモンペンデュラムCOLOR」シリーズでは初となる、UVプリンタによる印刷技術を採用し、デジモンキャラクターデザイナー・渡辺けんじ氏描き下ろしのコラボモンスターを用いたデザインを全面に印刷することで、迫力のある外観を実現。それぞれゴジラとデジタルモンスターをイメージした対になるデザインにすることで、商品本体でもコラボレーションを表現いたしました。





本商品は、発売済みの『デジモンペンデュラムCOLOR』シリーズ同様に、引き続き、カラー液晶と充電池を内蔵しており、背景デザインの変更も可能になっております。付属の充電ケーブルで充電することで遊ぶことができます。充電ケーブルはUSB Type-Cに対応しております。

※充電にはパソコンなどのUSBポートが必要です。





収録キャラは全58体。デジタルモンスターの世界に襲来した、ゴジラをはじめとした怪獣たちをラインナップしました。もちろんデジモンも収録されています。

また、新たなコラボモンスター5体を収録。「デジコア」に侵食した「G細胞」がデジモンに新たな進化をもたらした「グレイモン：“G”侵食モード」「メタルガルルモン：“G”侵食モード」「メタルグレイモン（ウィルス種)：“G”侵食モード」「ブラックウォーグレイモン：“G”侵食モード」が登場。前弾のコラボモンスター4体も収録されており、すべて玩具内で育成することができます。





新たなコラボモンスター5体目は、デジモンペンデュラムで代表的なジョグレス機能で進化する「オメガモン：“G”融合モード」を収録。「ウォーグレイモン：“G”侵食モード」と「メタルガルルモン：“G”侵食モード」の組み合わせのジョグレスによって進化させることができます。

※全58体のうち育成可能なキャラは全57体です。

※収録キャラはコラボモンスターも含めて全58体です。





「ペンデュラム(振り子)」機能は加速度センサーで対応。本体を振った回数によって、トレーニングの結果やバトルの攻撃力が変化。トレーニングではたまにアンギラスも登場します。





前弾に引き続き「ゴジラのテーマ」が再生され、カットインも表示される「怪獣襲来呼び出し」でのバトルをはじめ、バトルや育成によって変化するG細胞の侵食率を表す「G細胞活性値」によっても進化するキャラが決まるなど、本コラボ商品ならではの仕様を搭載しています。





本商品はユーザーサポート機能として、発売済みのCOLORシリーズ同様に、コールドさせている間は成長がストップし、おなかや筋力が減らなくなるコールドモードや、育成中のキャラを1体までバックアップとして保存できるバックアップシステムを搭載しています。バックアップシステムで保存したキャラは通信相手がいない時のジョグレスの相手としても使用可能です。

また、同一シリーズはもちろん、過去のCOLORシリーズとも通信バトルが可能です。





※本商品は、本商品及び発売済みの『デジタルモンスターCOLOR ゴジラ 70th Edition』『デジタルモンスターCOLOR』『デジモンペンデュラムCOLOR』シリーズのみに通信対応しております。

※通信を行う場合は、上記機種の取扱説明書を参照してください。

※『デジモンペンデュラムCOLOR ゴジラ Edition』『デジタルモンスターCOLOR ゴジラ 70th Edition』『デジタルモンスターCOLOR』シリーズと通信を行っても、背景画像は入手できません。

※通信によってしか入手できない背景画像もあります。





また、2026年3月22日(日)開催の、全世界のデジモンファンに贈るイベント「DIGIMON CON 2026」でも本商品を紹介しています。

(公式サイト： https://digimon.net/special/digimoncon/ )





※怪獣のドット絵はデフォルメされているため、実際の設定と異なる部分があります。

※本体プログラムは『オメガモン：“G”融合モード SIDEゴジラカラー』『オメガモン：“G”融合モード SIDEデジモンカラー』ともに同じプログラムを使用しております。遊びの内容はどちらのカラーも同じです。

※『デジタルモンスターCOLOR ゴジラ 70th Edition』『デジタルモンスターCOLOR』『デジモンペンデュラムCOLOR』シリーズの予約・販売は既に終了しております。





デジモンペンデュラムCOLOR ゴジラ Edition オメガモン：“G”融合モード SIDEゴジラカラー(商品イメージ1)

デジモンペンデュラムCOLOR ゴジラ Edition オメガモン：“G”融合モード SIDEデジモンカラー(商品イメージ1)





■商品概要

・商品名 ：デジモンペンデュラムCOLOR ゴジラ Edition

オメガモン：“G”融合モード SIDEゴジラカラー／

オメガモン：“G”融合モード SIDEデジモンカラー

( https://p-bandai.jp/item/item-1000247735/?rt=pr )

・価格 ：各7,920円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 ：15才以上

・セット内容：デジモンペンデュラムCOLOR本体…1

充電ケーブル…1

取扱説明書…1

・商品サイズ：デジモンペンデュラムCOLOR本体

…H約44mm×W約63mm×D約20mm

(キーチェーン部分を除く)

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他

・予約期間 ：2026年3月22日(日)13時～2026年4月22日(水)23時予定

・商品お届け：2026年8月予定





TM & (C) TOHO CO., LTD.

(C)BANDAI・PLEX





※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

※本商品は、店頭やイベント等で販売する可能性があります。









■『デジタルモンスター』とは

デジタルワールドに存在する、デジタル生命体の総称。現実の世界と類似したデジタルワールドに「唯一」生息する生命体です。さまざまな種類のデジタルモンスターが生息しており、デジタルワールドの拡大とともに年々増加を続けています。









■「DIGIMON CON」とは

デジモンを支えてくださっている全世界のファンのみなさまに楽しんでいただけるような「デジモンに関する遊びの総合的な祭典」を目指し、様々なジャンルのコンテンツをお楽しみいただけるイベントです。「DIGIMON CON 2026」は、3月22日(日)9時30分よりYouTube「デジモン公式チャンネル」にて配信されます。

公式サイト： https://digimon.net/special/digimoncon/









■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

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