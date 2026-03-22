【フジテレビ】時松源藏プロと千鳥ノブがガチンコ対決！『ノブゴルフクラシック』放送決定！フジテレビONE スポーツ・バラエティ／フジテレビONEsmart

株式会社フジテレビジョン番組ＵＲＬ：https://otn.fujitv.co.jp/b_hp/92220003.html

CS放送フジテレビONE スポーツ・バラエティにて、人気お笑いコンビ千鳥のノブが、大好きなゴルフを全力でプレーする純粋なゴルフ番組『ノブゴルフクラシック』を３月25日（水）、４月29日（水・祝）、５月27日（水）の24時～25時に放送することが決定した。

番組ではゴルフのすばらしさを世に広めるべく、国内有数のコースでノブとプロが対決する姿をお届けしてきた。これからもノブのゴルファーとしての成長を追いながら、フジテレビが長きにわたり培ってきたゴルフ中継のノウハウを駆使して新たなゴルフコンテンツを生み出していく。

（左から）時松源藏プロ、ノブ（千鳥）

今回の舞台は千葉県千葉市にある本格的チャンピオンコース「平川カントリークラブ」。今までノブは佐藤賢和キャディとの二人三脚でプロと対決してきたが、佐藤キャディが本職のツアー帯同で不在のためハウスキャディとのコンビでプロに挑む。これまで培ってきた知識や経験をフル回転させゴルファー・ノブが果たしてどのようなプレーを見せるのか！？

対戦相手はツアー３勝、元選手会長“ゲンちゃん”こと時松源藏プロ。シード復活、そして８年ぶりツアー優勝へ、勝負の１年となる2026年の前哨戦と自身が語るノブとの対決に気合は十分だ。二人の戦いを盛り上げるべく、解説と実況を担当するのは多くのメジャー大会を見守ってきた戸張捷と竹下陽平（フジテレビアナウンサー）。ノブがプロとガチンコ対決し、その模様を戸張捷が解説する。

フジテレビだからこそ実現できる他では見ることができない豪華すぎる１時間。2025年サンドセーブ率１位の時松源藏プロによるバンカーショットレッスンに加えて、最新ギア紹介（今回はミズノからドライバー「JPX ONE」・ブリヂストンからボール「TOUR B X/XS」・シューズ「ZSP-BITER LIGHT」）など視聴者必見コーナーも用意した特別番組。

この番組はバラエティではなくガチのゴルフ番組だ！！！

【コメント】

＜ノブ（千鳥）＞

「今回のゲストは男子プロから時松源藏プロが来てくれました！

プレーはもちろん、トークも面白かったです！！

改名のお話やクラブのこだわりも面白かったです！

是非ご覧ください！！」

＜時松源藏プロ＞

「はじめてお会いして緊張しておりましたが、ノブさんのおかげで

楽しく対決することができました！ノブさんと大接戦の戦いを繰り広げたのでぜひご覧ください！」

ノブ（千鳥）時松源藏プロノブ（千鳥）

＜番組概要＞

■タイトル：『ノブゴルフクラシック』

放送回数：全４回

放送チャンネル：フジテレビONE スポーツ・バラエティ

配信チャンネル：フジテレビONEsmart、FODプレミアム、FANYチャンネル

放送日時：＃32 ３月25日（水）24時～25時

＃33 ４月29日（水・祝）24時～25時

＃34 ５月27日（水）24時～25時

＃35 ６月放送予定

※放送日時は予告なく変更する場合があります。最新情報は番組公式ホームページでご確

認ください。

番組URL：https://otn.fujitv.co.jp/b_hp/922200031.html

【出演】

ノブ（千鳥）

ゲスト：時松源藏（プロゴルファー）、

解説：戸張捷

実況：竹下陽平（フジテレビアナウンサー）