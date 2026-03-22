【5/3(日)富山戦】NTTドコモ サンクスマッチ開催！
この度、ツエーゲン金沢(J3)は、5月3日(日)開催の明治安田J2・J3百年構想リーグ第14節ツエーゲン金沢対カターレ富山戦を、「NTTドコモ サンクスマッチ」として開催することが決定いたしました。
試合に向けて、ドコモを20年以上長期利用されている方を対象にした招待企画や試合当日も抽選会やブースイベントなど、ホームでの北陸ダービーを盛り上げていただきます。
NTTドコモサンクスマッチ
■冠名
NTTドコモ サンクスマッチ
■冠企業
社名：株式会社NTTドコモ 北陸支社
所在地：石川県金沢市西都１丁目５
■冠試合
5月3日(日)14:00試合開始
明治安田J2・J3百年構想リーグ 第14節 ツエーゲン金沢 vs カターレ富山
■試合会場
金沢ゴーゴーカレースタジアム(金沢市磯部町ロ75-1)
サンクスマッチ実施内容
- ドコモ長期利用ユーザー特典企画
■対象者：ドコモユーザー歴20年以上
■特典１.：50組100名様分無料招待ペアチケット※抽選にて選定
■特典２.：特典１.に併せた特別体験のご提供 (招待当選者の中からさらに抽選にて選定)
・スタジアムツアー：最大10組20名
・選手バスお出迎え：最大7組14名
・ウォーミングアップ前ハイタッチ：最大10組20名
※その他詳細や応募フォームに関しては、別途ご案内いたします。
- 豪華景品が当たる抽選会を開催
試合当日、特設ブースでは、推しJクラブキャンペーンに参加されている方を対象にした抽選会を実施します。
■対象者：dポイントアプリもしくはd払いアプリの券面をツエーゲン金沢に設定されている方。
■場所：南広場特設ブース
■時間：11:00-14:00
■抽選会景品：
1等：選手直筆サイン入りサマーユニフォーム
（2025シーズンモデルまたは2024シーズンモデル）
2等：ツエーゲン金沢 タオルマフラー
3等：ツエーゲン金沢 応援ツインメガホン
4等：ポインコキーホルダー
5等：ポインコティッシュ
※当日、景品は変更となる場合がございます。
推しJクラブキャンペーンについては、
下記URLよりご確認ください。
https://dpoint.docomo.ne.jp/kisekae/collabo_2/jleague_oshikatsu/zweigen-kanazawa_2506/index.html
その他
追加のイベント情報の発表も予定しています。後日改めてお知らせいたします。