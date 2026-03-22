ＧＬＩ保護者向け特別セミナー開催「教育と受験の現代の本質」を読み解く

株式会社鏑木教育コンサルティング

国内外のボーディングスクール進学を視野に入れたコンサルティング型英語教育機関、Global Learner’s Institute（以下、GLI）は、2026年4月4日（土）、保護者向け勉強会「教育と受験の現代の本質」を開催いたします。

中学受験、国内進学か海外進学か、一般入試か総合型選抜か。

子どもの進路には多くの選択肢があり、「何が最適か分からない」という声が増えています。

本セミナーでは、その背景にある教育・受験環境の変化と本質を整理し、各ご家庭が納得して進路選択できる視点を提供します。

■ なぜ今、「教育の本質」を知る必要があるのか

現在の教育環境では、

- 受験制度の多様化- 国内外進学ルートの拡大- AI時代に求められる能力の変化

により、従来の常識だけでは判断が難しくなっています。

その結果、

「家庭内で意見が分かれる」「十分に話し合えない」といった状況も少なくありません。

一方で、必要な情報と考え方を押さえることで、

迷いなく進路を選択しているご家庭も存在します。

本勉強会では、その違いを生む判断軸をお伝えします。

■ セミナー内容（一部）

- 中学受験は本当に必要か- AI時代に求められる力とは何か- 国内進学と海外進学の本質的な違い- 総合型選抜と一般入試の考え方- 「学歴」と「実力」をどう捉えるか

教育現場で長年子どもたちと向き合ってきた視点から、分かりやすく解説します。

■ 本セミナーで得られること

- 教育選択における判断基準が明確になる- ご家庭内での意思統一がしやすくなる- 子どもの将来を見据えた進路設計ができる

“迷わないための知識”を短時間で整理できる内容です。

■ 開催概要

【名称】

保護者勉強会「教育と受験の現代の本質」

【日時】

2026年4月4日（土）14:00～15:15

【形式】

- 会場参加：GLI武蔵小杉校 https://gli-english.com/school/musashikosugi/- オンライン参加（自宅より参加可能）

【対象】

内部生・外部生の親御様

【参加費】

無料

【申込方法】

GLI公式LINEより

「保護者勉強会」および参加形式（会場／オンライン）

をお送りください。

※定員に達し次第締切となります。

同日、サマーキャンプ in JAPANの説明会も実施予定です。あわせてご参加いただけます。

GLI公式LINEはこちら(https://lin.ee/oy6LYn9)

【関連情報】

■GLI代表 鏑木のInstagram

「子どもの可能性を広げる教育新常識」をテーマに、教育・進路・海外留学などの最新情報を発信中。

Instagramはこちら https://www.instagram.com/kaburaki_san

【企業情報】

◇株式会社鏑木教育コンサルティングについて

個々の特性を最大限に生かし、世界基準の教育および進学機会の提供を目的に設立されたコンサルティング企業です。パーソナルな視点で、最適な教育プランを設計・提供しております。

◇ Global Learner’s Institute（GLI）について

GLIは、晴海・広尾・武蔵小杉の校舎およびオンラインを通じて、国内外のボーディングスクール進学を目指す小・中・高校生に向けたコンサルティング型英会話スクールです。探究的な学習をCLIL（内容言語統合型学習）を用いて行うことで、英語力と思考力・創造力を同時に育成。お子様の個別の進路設計をサポートいたします。

■通学型受講コース "GLI"の詳細はこちら(https://gli-english.com/)

■オンライン受講コース "GLIオンライン"の詳細はこちら(https://gli-english.com/online-lp1/)

【本リリースに関するお問合せ】

Global Learner’s Institute

担当：石井

Mail：press@kaburaki-educonsul.com