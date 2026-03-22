【茨木青年会議所】ニジマス釣り体験！釣って食べる～いただきますの意味 を知る～4 月 25 日開催 （予備日 4 月 26 日）

公益社団法人日本青年会議所近畿地区協議会

茨木青年会議所(理事長：菅 貴之、所在地：大阪府茨木市大手町1-27 山崎第4マンション3F）は、子どもたちが自然の中で食の大切さを学ぶことを目的に、「ニジマス釣り体験 ～いただきますの意味を知る～」を開催します。本事業では、子どもたちが自分の手でニジマスを釣り、さばき、焼いて食べるまでの一連の体験を行います。

普段の生活では、食べ物がどのようにして食卓に届くのかを実感する機会は多くありません。本体験では、命をいただく過程を実際に体験することで、「いただきます」に込められた意味や食べ物への感謝の気持ちを学びます。

また、魚を釣る、さばくといった普段なかなか経験できないことに挑戦することで、子どもたちの主体性や挑戦する心を育む機会となることを目指しています。

自然の中で仲間と協力しながら体験することで、食への理解を深めるとともに、子どもたちにとって忘れられない学びの機会となることを期待しています。

■実施スケジュール

2026 年 4 月 25 日（土） 8:00～16:00

■実施場所

安威川上流漁業組合 安威川釣り場

（大阪府茨木市車作 1333 番地の 4）

■対象

茨木市の小学校 4 年生から 6 年生

■参加費

無料

※応募フォーム申込み後、『公式 LINE アカウントに申込みました。』とコメントを送信して申込完了

（先着順）

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■本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人茨木青年会議所 次世代育成委員会 委員長 柳瀬

mail: yanase0810@gmail.com