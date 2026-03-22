新キャプテンの岸田行倫捕手が初表紙！「月刊ジャイアンツ5月号」3月24日（火）から発売

株式会社報知新聞社

「スポーツ報知」を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は、読売巨人軍監修のファンマガジン「月刊ジャイアンツ」2026年5月号を3月24日（火）から順次、全国の書店、オンライン書店などで発売します。Ａ４判88ページオールカラー、付録は戸郷翔征投手のデジタルパネルスタンドで、税込み定価900円です。書店でのお取り寄せ可能。お近くのＹＣ（読売新聞販売店）でも注文を承ります。ＥＣサイトの「ジャイアンツ公式オンラインストア」、「ショップ報知」、東京ドームの巨人軍直営グッズショップ「GIANTS STORE BALLPARK TOKYO」でも購入できます。

大田泰示・新2軍打撃コーチが熱く語る

表紙には第21代キャプテンに就任した岸田行倫捕手が初登場。巻頭に、王座奪回へ向けチームを引っ張る決意を示した新主将のインタビューを収録しています。昨季に続き「Ｖへ導け！ 直撃コーチインタビュー」を掲載。今季の初回には新たに就任した大田泰示2軍打撃コーチが、優勝に貢献できる選手の育成への思いなどを熱く語りました。大人気企画のリレーインタビューでは、園田純規投手と板東湧梧投手が、両者ゆかりのある福岡のグルメトークなどで盛り上がりました。「G RESEARCH」のテーマは恒例の「今季の公約」です。

創刊50周年記念の新企画がスタート！

4月号で創刊50周年を迎えた本誌を、ジャイアンツOBや編集に携わった人たちが振り返る新企画「あの頃あの時」がスタートします。「OB編」の初回には、1980 年代にサイド右腕の守護神として活躍し、引退後は投手コーチ、GM兼編成本部長などを務めた鹿取義隆さんが登場。掲載当時ならではの秘蔵ショットを収録しました。「スタッフ編」は2009年12月号から7年間担当した星野和明元編集長が思い出を語りました。好評のＧ党タレント連載は、アーティストの岩橋玄樹ＥＥ（本誌エグゼクティブ・エディター）が昨年、野球用品店「久保田スラッガー」にオーダーしていたグラブと初対面。スーパー銭湯アイドル「純烈」の後上翔太さんが今季のセ・リーグ順位予想などを語りました。19歳俳優の大西利空ＹＡＥ（本誌ヤング・アドバイザリー・エディター）は「〇」「×」方式で今季のジャイアンツを様々なテーマから展望しました。創刊50周年記念初代読者モデルの舞里子さんは、東京ドームシーズンシートオーナー向けの宮崎キャンプツアーに同行しました。とじ込みピンナップは田中瑛斗投手ポスターと山崎伊織投手4月カレンダーです。

■出版概要

タイトル：月刊ジャイアンツ2026年5月号

発売日：2026年3月24日（火）

※書店発売が数日遅れる地域があります。

定価：900円（税込）

出版元：報知新聞社

仕様：Ａ４判88ページオールカラー

販売所：全国書店、主要オンライン書店、ＹＣ（読売新聞販売店）ほか

《ＥＣサイト》

ショップ報知 https://shop.hochi.co.jp/

読売巨人軍公式通販サイト「ジャイアンツオンラインストア」 https://store.giants.jp/ja/

【月刊ジャイアンツに関するお問い合わせ】

報知新聞社

東京本社代表電話03-6831-3333

受付時間：月～金11:00～17:00

【リリースに関するお問い合わせ】

メール pr1872@hochi.co.jp