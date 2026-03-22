ボルダリング発想から生まれた“指トレ革命”。脳も鍛える新感覚ギア『Pocket Ninja』登場

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株式会社Ebertallee


株式会社Ebertallee（本社：京都）は、指先のトレーニングと脳刺激を同時に行う新感覚ギア『PocketNinja（ポケットニンジャ）』を、応援購入サービスMakuakeにて、2026年3月22日10時より先行販売を開始いたします。


プロジェクト名：Pocket Ninja
公開日時：2026年3月22日（日）10:00
掲載ページ：https://www.makuake.com/project/pocketninja/



最近、ミスや物忘れが増えていませんか？


その原因、“指の使い方”かもしれません。

実は「指」と「脳」は直結しています。

その関係性に着目し、
“指本来の動き”を引き出す発想から生まれたのが、
次世代トレーニングギア『PocketNinja』です。



本製品は、指の使い方が重要とされるスポーツ
「ボルダリング」の発想から生まれています。


│ 指先は“脳へのスイッチ”だった


近年、スマートフォンやPCの普及により、
私たちの指の動きは驚くほど単調になっています。



スクロールやタップだけの動きでは、
本来持っている指先の機能は十分に使われていません。



しかし実は、指先は脳と密接に連動しており、
複雑で繊細な動きほど、脳への刺激につながると言われています。



『Pocket Ninja』は、この「指と脳の関係性」に着目し、
遊びながら、自然に脳を刺激できる新しいトレーニングギアとして開発されました。





│ ボルダリング発想から生まれたプロダクト


指の使い方で、パフォーマンスは変わる

本製品は、指の使い方が重要となるスポーツ「ボルダリング」の発想をベースに設計。


握る・つまむ・押すなど、日常では使わない動きを取り入れることで、指先の機能を引き出します。



日本人の手にフィットするサイズ感

さらに、本製品は大ヒットした指トレーニングギア「Boulderball」の設計思想を受け継ぎながら、
よりコンパクトに、日本人の手にもフィットしやすいサイズ感へと進化。



「より気軽に、より日常に取り入れやすく」再設計された新モデルです。


│スポーツ科学に基づいた設計


スポーツ科学修士 Dieter氏による設計

本製品は、スポーツ科学の知見をもとに設計されています。



開発には、スポーツ科学修士であり、
ボルダリングトレーニング分野で実績を持つ
Dieter氏が関与。



指の使い方や負荷設計において、
「実際のパフォーマンス向上につながる動き」をベースに開発されています。



単なるトレーニングツールではなく、
科学的視点に基づいた“再現性のある指トレ”を実現しています。


│開発者コメント


スポーツ科学に基づいた、再現性のある設計

「現代人の多くは、指を“動かしているつもりで使えていない”状態にあります。


ボルダリングでは、指の微細な動きがパフォーマンスを大きく左右します。



Pocket Ninjaは、その考え方を日常に落とし込み、
誰でも自然に“本来の指の使い方”を取り戻せるよう設計しました。」



- Dieter（スポーツ科学修士）


「12枚のカードでレベルアップ」


遊びながら、自然にレベルアップ

『PocketNinja』には、12種類の専用トレーニングカードが付属。



難易度は
・下忍
・中忍
・上忍
の3段階。



遊びながら自然とレベルアップできる
「忍者マスター制度」を採用しています。



単なるトレーニングではなく、
ゲーム感覚で続けられる設計です。


│「指トレ × 脳トレ」を同時に


指と脳を、同時に鍛える

『PocketNinja』は、単なる握力トレーニングではありません。



指先の細かなコントロールや左右の協調動作、
集中力を同時に使うことで、



指と脳を同時に鍛えるトレーニングを実現。



遊びながら自然に鍛えられる、新しい体験です。


│ 無限に広がる活用シーン


使い方は、ひとつじゃない

PocketNinjaは、さまざまなシーンで活用できます。



・デスクワーク中のリフレッシュ
・集中力を高めたいとき
・子どもの知育トレーニング
・ボルダリングやスポーツの補助トレーニング
・楽器演奏（ピアノ・ギターなど）の指トレ
・手指を使う職業のパフォーマンス維持



日常からトレーニングまで、幅広く対応。



指先から、可能性が広がります。


│ 今まで気になっていた方にも最適


はじめてでも、すぐ楽しめる

「指トレに興味はあったけど、難しそう…」
「まずは気軽に始めてみたい」



そんな方にもぴったり。



PocketNinjaは、遊び感覚で始められ、
自然とレベルアップできる設計です。



初心者から上級者まで、誰でも楽しめます。


│ 持ち運び可能なコンパクト設計


ポケットに収まる、約140gの軽さ


どこでも、すぐに使える


取り出して、すぐトレーニング

ポケットサイズで持ち運びが可能なため、
自宅・オフィス・外出先など、場所を選ばず使用できます。


│Makuake限定：特別価格

大ヒットモデルの約半額



用途に合わせて選べる2モデル

本プロジェクトでは、
大ヒット商品「Boulderball」の一般販売価格と比較して、



約半額で入手できる特別プランをご用意。



さらに数量限定のため、
早期完売が予想されます。



今まで気になっていた方にとっても、
“最も始めやすいタイミング”です。



│Makuakeプロジェクト概要


セット内容：本体＋ルートカード（QR動画解説付き）＋コースマップ＋チョーク
※届いたその日からすぐに始められます

プロジェクト名：Pocket Ninja
公開日時：2026年3月22日（日）10:00
掲載ページ：https://www.makuake.com/project/pocketninja/



数量限定のため、早期完売の可能性があります。
気になる方は、ぜひお早めにチェックしてください。


│今後の展開

本製品は、同社が展開する指トレーニングシリーズの新ラインとして、
今後さらなる商品展開および国内外への展開を予定しています。



株式会社Ebertallee
株式会社Ebertallee

「指先から、新たな可能性をひらく」

株式会社Ebertallee（Ebertallee Co., Ltd.）は、
最新の技術やトレンドをもとに、海外で評価されている
革新的なプロダクトを厳選し、日本市場に紹介・展開すること
を目的とした企業です。

機能性だけでなく、デザイン性や体験価値を重視し、
日常の中で“使い続けたくなる道具”を通じて、
新たな価値を提案しています。


｜ PocketNinja について
『PocketNinja』は、指先と脳の関係性に着目し開発された、
新しいトレーニングギアです。

指の使い方が重要とされるスポーツ「ボルダリング」の発想を
ベースに設計されており、つまむ・押す・支えるといった
多様な動作を通じて、指先の機能と脳への刺激を同時に引き出します。

デスクワークやスマートフォン中心の生活で単調になりがちな
指の動きを、遊びながら自然に広げることができる設計となって
おり、年齢やレベルを問わず取り組める点も特長です。


｜会社概要
会社名：株式会社Ebertallee（エベタリー）
英語表記：Ebertallee Co., Ltd.
所在地：京都府京都市
設立：2025年11月4日

｜ 販売サイト
Boulderball 公式オンラインストア（BASE）
https://boulderball.base.shop

｜関連URL
PocketNinja プロジェクトページ（Makuake）
https://www.makuake.com/project/pocketninja/

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