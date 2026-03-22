ボルダリング発想から生まれた“指トレ革命”。脳も鍛える新感覚ギア『Pocket Ninja』登場
株式会社Ebertallee（本社：京都）は、指先のトレーニングと脳刺激を同時に行う新感覚ギア『PocketNinja（ポケットニンジャ）』を、応援購入サービスMakuakeにて、2026年3月22日10時より先行販売を開始いたします。
プロジェクト名：Pocket Ninja
公開日時：2026年3月22日（日）10:00
掲載ページ：https://www.makuake.com/project/pocketninja/
最近、ミスや物忘れが増えていませんか？
その原因、“指の使い方”かもしれません。
実は「指」と「脳」は直結しています。
その関係性に着目し、
“指本来の動き”を引き出す発想から生まれたのが、
次世代トレーニングギア『PocketNinja』です。
本製品は、指の使い方が重要とされるスポーツ
「ボルダリング」の発想から生まれています。
│ 指先は“脳へのスイッチ”だった
近年、スマートフォンやPCの普及により、
私たちの指の動きは驚くほど単調になっています。
スクロールやタップだけの動きでは、
本来持っている指先の機能は十分に使われていません。
しかし実は、指先は脳と密接に連動しており、
複雑で繊細な動きほど、脳への刺激につながると言われています。
『Pocket Ninja』は、この「指と脳の関係性」に着目し、
遊びながら、自然に脳を刺激できる新しいトレーニングギアとして開発されました。
│ ボルダリング発想から生まれたプロダクト
指の使い方で、パフォーマンスは変わる
本製品は、指の使い方が重要となるスポーツ「ボルダリング」の発想をベースに設計。
握る・つまむ・押すなど、日常では使わない動きを取り入れることで、指先の機能を引き出します。
日本人の手にフィットするサイズ感
さらに、本製品は大ヒットした指トレーニングギア「Boulderball」の設計思想を受け継ぎながら、
よりコンパクトに、日本人の手にもフィットしやすいサイズ感へと進化。
「より気軽に、より日常に取り入れやすく」再設計された新モデルです。
│スポーツ科学に基づいた設計
スポーツ科学修士 Dieter氏による設計
本製品は、スポーツ科学の知見をもとに設計されています。
開発には、スポーツ科学修士であり、
ボルダリングトレーニング分野で実績を持つ
Dieter氏が関与。
指の使い方や負荷設計において、
「実際のパフォーマンス向上につながる動き」をベースに開発されています。
単なるトレーニングツールではなく、
科学的視点に基づいた“再現性のある指トレ”を実現しています。
│開発者コメント
スポーツ科学に基づいた、再現性のある設計
「現代人の多くは、指を“動かしているつもりで使えていない”状態にあります。
ボルダリングでは、指の微細な動きがパフォーマンスを大きく左右します。
Pocket Ninjaは、その考え方を日常に落とし込み、
誰でも自然に“本来の指の使い方”を取り戻せるよう設計しました。」
- Dieter（スポーツ科学修士）
「12枚のカードでレベルアップ」
遊びながら、自然にレベルアップ
『PocketNinja』には、12種類の専用トレーニングカードが付属。
難易度は
・下忍
・中忍
・上忍
の3段階。
遊びながら自然とレベルアップできる
「忍者マスター制度」を採用しています。
単なるトレーニングではなく、
ゲーム感覚で続けられる設計です。
│「指トレ × 脳トレ」を同時に
指と脳を、同時に鍛える
『PocketNinja』は、単なる握力トレーニングではありません。
指先の細かなコントロールや左右の協調動作、
集中力を同時に使うことで、
指と脳を同時に鍛えるトレーニングを実現。
遊びながら自然に鍛えられる、新しい体験です。
│ 無限に広がる活用シーン
使い方は、ひとつじゃない
PocketNinjaは、さまざまなシーンで活用できます。
・デスクワーク中のリフレッシュ
・集中力を高めたいとき
・子どもの知育トレーニング
・ボルダリングやスポーツの補助トレーニング
・楽器演奏（ピアノ・ギターなど）の指トレ
・手指を使う職業のパフォーマンス維持
日常からトレーニングまで、幅広く対応。
指先から、可能性が広がります。
│ 今まで気になっていた方にも最適
はじめてでも、すぐ楽しめる
「指トレに興味はあったけど、難しそう…」
「まずは気軽に始めてみたい」
そんな方にもぴったり。
PocketNinjaは、遊び感覚で始められ、
自然とレベルアップできる設計です。
初心者から上級者まで、誰でも楽しめます。
│ 持ち運び可能なコンパクト設計
ポケットに収まる、約140gの軽さ
どこでも、すぐに使える
取り出して、すぐトレーニング
ポケットサイズで持ち運びが可能なため、
自宅・オフィス・外出先など、場所を選ばず使用できます。
│Makuake限定：特別価格
大ヒットモデルの約半額
用途に合わせて選べる2モデル
本プロジェクトでは、
大ヒット商品「Boulderball」の一般販売価格と比較して、
約半額で入手できる特別プランをご用意。
さらに数量限定のため、
早期完売が予想されます。
今まで気になっていた方にとっても、
“最も始めやすいタイミング”です。
│Makuakeプロジェクト概要
セット内容：本体＋ルートカード（QR動画解説付き）＋コースマップ＋チョーク
※届いたその日からすぐに始められます
プロジェクト名：Pocket Ninja
公開日時：2026年3月22日（日）10:00
掲載ページ：https://www.makuake.com/project/pocketninja/
数量限定のため、早期完売の可能性があります。
気になる方は、ぜひお早めにチェックしてください。
│今後の展開
本製品は、同社が展開する指トレーニングシリーズの新ラインとして、
今後さらなる商品展開および国内外への展開を予定しています。
株式会社Ebertallee
「指先から、新たな可能性をひらく」
株式会社Ebertallee（Ebertallee Co., Ltd.）は、
最新の技術やトレンドをもとに、海外で評価されている
革新的なプロダクトを厳選し、日本市場に紹介・展開すること
を目的とした企業です。
機能性だけでなく、デザイン性や体験価値を重視し、
日常の中で“使い続けたくなる道具”を通じて、
新たな価値を提案しています。
｜ PocketNinja について
『PocketNinja』は、指先と脳の関係性に着目し開発された、
新しいトレーニングギアです。
指の使い方が重要とされるスポーツ「ボルダリング」の発想を
ベースに設計されており、つまむ・押す・支えるといった
多様な動作を通じて、指先の機能と脳への刺激を同時に引き出します。
デスクワークやスマートフォン中心の生活で単調になりがちな
指の動きを、遊びながら自然に広げることができる設計となって
おり、年齢やレベルを問わず取り組める点も特長です。
｜会社概要
会社名：株式会社Ebertallee（エベタリー）
英語表記：Ebertallee Co., Ltd.
所在地：京都府京都市
設立：2025年11月4日
｜ 販売サイト
Boulderball 公式オンラインストア（BASE）
https://boulderball.base.shop
｜関連URL
PocketNinja プロジェクトページ（Makuake）
https://www.makuake.com/project/pocketninja/
Boulderball シリーズ 日本Amazon販売ページ
https://amzn.asia/d/01nl85c