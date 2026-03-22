ボルダリング発想から生まれた“指トレ革命”。脳も鍛える新感覚ギア『Pocket Ninja』登場

株式会社Ebertallee

株式会社Ebertallee（本社：京都）は、指先のトレーニングと脳刺激を同時に行う新感覚ギア『PocketNinja（ポケットニンジャ）』を、応援購入サービスMakuakeにて、2026年3月22日10時より先行販売を開始いたします。

プロジェクト名：Pocket Ninja

公開日時：2026年3月22日（日）10:00

掲載ページ：https://www.makuake.com/project/pocketninja/

最近、ミスや物忘れが増えていませんか？

その原因、“指の使い方”かもしれません。



実は「指」と「脳」は直結しています。



その関係性に着目し、

“指本来の動き”を引き出す発想から生まれたのが、

次世代トレーニングギア『PocketNinja』です。

本製品は、指の使い方が重要とされるスポーツ

「ボルダリング」の発想から生まれています。

│ 指先は“脳へのスイッチ”だった

近年、スマートフォンやPCの普及により、

私たちの指の動きは驚くほど単調になっています。

スクロールやタップだけの動きでは、

本来持っている指先の機能は十分に使われていません。

しかし実は、指先は脳と密接に連動しており、

複雑で繊細な動きほど、脳への刺激につながると言われています。

『Pocket Ninja』は、この「指と脳の関係性」に着目し、

遊びながら、自然に脳を刺激できる新しいトレーニングギアとして開発されました。

│ ボルダリング発想から生まれたプロダクト

指の使い方で、パフォーマンスは変わる

本製品は、指の使い方が重要となるスポーツ「ボルダリング」の発想をベースに設計。

握る・つまむ・押すなど、日常では使わない動きを取り入れることで、指先の機能を引き出します。

日本人の手にフィットするサイズ感

さらに、本製品は大ヒットした指トレーニングギア「Boulderball」の設計思想を受け継ぎながら、

よりコンパクトに、日本人の手にもフィットしやすいサイズ感へと進化。

「より気軽に、より日常に取り入れやすく」再設計された新モデルです。

│スポーツ科学に基づいた設計

スポーツ科学修士 Dieter氏による設計

本製品は、スポーツ科学の知見をもとに設計されています。

開発には、スポーツ科学修士であり、

ボルダリングトレーニング分野で実績を持つ

Dieter氏が関与。

指の使い方や負荷設計において、

「実際のパフォーマンス向上につながる動き」をベースに開発されています。

単なるトレーニングツールではなく、

科学的視点に基づいた“再現性のある指トレ”を実現しています。

│開発者コメント

スポーツ科学に基づいた、再現性のある設計

「現代人の多くは、指を“動かしているつもりで使えていない”状態にあります。

ボルダリングでは、指の微細な動きがパフォーマンスを大きく左右します。

Pocket Ninjaは、その考え方を日常に落とし込み、

誰でも自然に“本来の指の使い方”を取り戻せるよう設計しました。」

- Dieter（スポーツ科学修士）

「12枚のカードでレベルアップ」

遊びながら、自然にレベルアップ

『PocketNinja』には、12種類の専用トレーニングカードが付属。

難易度は

・下忍

・中忍

・上忍

の3段階。

遊びながら自然とレベルアップできる

「忍者マスター制度」を採用しています。

単なるトレーニングではなく、

ゲーム感覚で続けられる設計です。

│「指トレ × 脳トレ」を同時に

指と脳を、同時に鍛える

『PocketNinja』は、単なる握力トレーニングではありません。

指先の細かなコントロールや左右の協調動作、

集中力を同時に使うことで、

指と脳を同時に鍛えるトレーニングを実現。

遊びながら自然に鍛えられる、新しい体験です。

│ 無限に広がる活用シーン

使い方は、ひとつじゃない

PocketNinjaは、さまざまなシーンで活用できます。

・デスクワーク中のリフレッシュ

・集中力を高めたいとき

・子どもの知育トレーニング

・ボルダリングやスポーツの補助トレーニング

・楽器演奏（ピアノ・ギターなど）の指トレ

・手指を使う職業のパフォーマンス維持

日常からトレーニングまで、幅広く対応。

指先から、可能性が広がります。

│ 今まで気になっていた方にも最適

はじめてでも、すぐ楽しめる

「指トレに興味はあったけど、難しそう…」

「まずは気軽に始めてみたい」

そんな方にもぴったり。

PocketNinjaは、遊び感覚で始められ、

自然とレベルアップできる設計です。

初心者から上級者まで、誰でも楽しめます。

│ 持ち運び可能なコンパクト設計

ポケットに収まる、約140gの軽さどこでも、すぐに使える取り出して、すぐトレーニング

ポケットサイズで持ち運びが可能なため、

自宅・オフィス・外出先など、場所を選ばず使用できます。

│Makuake限定：特別価格

大ヒットモデルの約半額

用途に合わせて選べる2モデル

本プロジェクトでは、

大ヒット商品「Boulderball」の一般販売価格と比較して、

約半額で入手できる特別プランをご用意。

さらに数量限定のため、

早期完売が予想されます。

今まで気になっていた方にとっても、

“最も始めやすいタイミング”です。

│Makuakeプロジェクト概要

セット内容：本体＋ルートカード（QR動画解説付き）＋コースマップ＋チョーク※届いたその日からすぐに始められます

プロジェクト名：Pocket Ninja

公開日時：2026年3月22日（日）10:00

掲載ページ：https://www.makuake.com/project/pocketninja/

数量限定のため、早期完売の可能性があります。

気になる方は、ぜひお早めにチェックしてください。

│今後の展開

本製品は、同社が展開する指トレーニングシリーズの新ラインとして、

今後さらなる商品展開および国内外への展開を予定しています。

株式会社Ebertallee

「指先から、新たな可能性をひらく」



株式会社Ebertallee（Ebertallee Co., Ltd.）は、

最新の技術やトレンドをもとに、海外で評価されている

革新的なプロダクトを厳選し、日本市場に紹介・展開すること

を目的とした企業です。



機能性だけでなく、デザイン性や体験価値を重視し、

日常の中で“使い続けたくなる道具”を通じて、

新たな価値を提案しています。





｜ PocketNinja について

『PocketNinja』は、指先と脳の関係性に着目し開発された、

新しいトレーニングギアです。



指の使い方が重要とされるスポーツ「ボルダリング」の発想を

ベースに設計されており、つまむ・押す・支えるといった

多様な動作を通じて、指先の機能と脳への刺激を同時に引き出します。



デスクワークやスマートフォン中心の生活で単調になりがちな

指の動きを、遊びながら自然に広げることができる設計となって

おり、年齢やレベルを問わず取り組める点も特長です。





｜会社概要

会社名：株式会社Ebertallee（エベタリー）

英語表記：Ebertallee Co., Ltd.

所在地：京都府京都市

設立：2025年11月4日



｜ 販売サイト

Boulderball 公式オンラインストア（BASE）

https://boulderball.base.shop



｜関連URL

PocketNinja プロジェクトページ（Makuake）

https://www.makuake.com/project/pocketninja/



Boulderball シリーズ 日本Amazon販売ページ

https://amzn.asia/d/01nl85c