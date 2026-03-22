【2026年4月施行】事業者が見落としがちな法改正・届出変更まとめ ── 「知らなかった」では済まない罰則付き改正もAIが自動チェック

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）が運営するAI許認可ガイドサービス「許認可ナビ」（https://kyoninka.xyz）は、2026年4月に施行される事業者向けの法改正・届出変更を独自に集計し、業種別の対応ポイントをまとめたレポートを公開しました。

毎年4月は法改正の施行ラッシュ

日本の法制度では、毎年4月1日を施行日とする法改正が集中します。事業者にとっては、自社に関係する法改正を見落とすと、知らないうちに法令違反の状態に陥るリスクがあります。

許認可ナビでは、各省庁の公表資料を横断的に調査し、2026年4月施行の主要な法改正・届出変更を業種別に整理しました。

2026年4月の主な改正トピック（例）

※ 以下は2026年4月施行が見込まれる主な項目です。正式な施行日・内容は各省庁の公表をご確認ください。

- 労働基準法関連: 時間外労働の上限規制の適用拡大、労働条件通知書の記載事項の追加- 食品衛生法関連: HACCP対応の監督強化、営業届出の対象業種の見直し- 建設業法関連: 技術者配置基準の改定、建設キャリアアップシステムの活用促進- 電子帳簿保存法: 電子取引データの保存要件に関する猶予措置の見直し- 各自治体の条例改正: 路上利用、看板設置、営業時間規制など地域固有の改正対応を怠った場合のリスク

法改正への対応を怠った場合、業種によっては以下のようなリスクが生じます。

- 営業許可の取消し・停止: 衛生基準や安全基準の改正に未対応の場合- 罰金・過料: 届出の未更新や書類の不備に対する行政罰- 取引先からの信用低下: 法令遵守が取引条件に含まれるケースの増加許認可ナビの法改正チェック機能

許認可ナビでは、業種を選択するだけで、2026年4月に対応が必要な法改正・届出変更の一覧をAIが自動で表示します。各改正項目について、根拠法令・対応期限・具体的な対応アクションを整理し、抜け漏れのない対応を支援します。

新年度の開始前に、自社に関係する法改正の有無を確認しておくことをお勧めします。

※ 本レポートは公開情報に基づく参考情報です。法改正の正式な内容と施行日は、各省庁の公式発表をご確認ください。個別の法的判断については、行政書士・弁護士等の専門家にご相談ください。

▼ 本件の詳細https://kyoninka.xyz/news/2026-april-law-changes

■ 会社概要

社名: 株式会社Mycat

設立: 2025年2月5日

所在地: 東京都目黒区三田2-7-22

事業内容: AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営

最新のお知らせ: https://kyoninka.xyz/news

コーポレートサイト: https://mycat.business

お問い合わせ: info@mycat.love