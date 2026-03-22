沖縄の老舗　(有)マルタケ食品との共同開発。麺に沖縄県産原料・あぐー豚ミートエキスを練り込んだ「ヒガシフーズ　沖縄丸豚ラーメン5食」が3月より全国発売

株式会社ヒガシマル

1947年創業。鹿児島の食品メーカー・株式会社ヒガシマル（本社：鹿児島県日置市 社長：東勤）は、沖縄県産原料にこだわった新商品『ヒガシフーズ 沖縄丸豚ラーメン5食』を2026年3月23日（月）より全国スーパー等で発売いたします。

＜標準小売価格：572円（税別）＞

だし香るかつお風味のラーメンスープに沖縄県産原料・あぐー豚ミートエキスを練り込んだつるみのあるちぢれ麺が絶妙に絡む一杯です。

▼「ヒガシフーズ 沖縄丸豚ラーメン5食」商品ページはこちら

https://k-higashimaru.co.jp/products/ramen/3910/

商品開発の背景 ～「沖縄に馴染みのあるラーメンを目指して」～

(有)マルタケ食品との共同開発

昭和24年創業の老舗会社。

沖縄そば乾麺やそばだしを中心に半世紀以上にわたり沖縄の家庭の味を支え続けている同社の知見と、当社の製麺技術を融合することで、これまで以上に“ご当地の味”にこだわった商品が完成しました。

「(有)マルタケ食品」公式ホームページ

https://www.marutake-foods.com/

第1弾の「鹿児島丸豚ラーメン5食」丸豚ラーメンの第2弾として

2025年10月に発売した「鹿児島丸豚ラーメン5食」は、鹿児島らしさを追求したご当地ラーメンとして開発いたしました。

今回「鹿児島丸豚ラーメン5食」に続く新たなご当地ラーメンとして「沖縄丸豚ラーメン5食」が仲間入りしました。

鹿児島丸豚ラーメン5食はこちら

https://k-higashimaru.co.jp/products/ramen/3500/

発売前に無料試食アンケートを実施

当社が主催したイベント内で実施した無料試食アンケート（2026年2月実施・107名対象）では、94％の方（101名）が「おいしい」と回答しました。

※無料試食会での評価のため、実際の購入シーンとは異なる可能性があります。

・ 調査人数：107名

・ 調査方法：当社主催イベント内での無料試食アンケート

・ 調査期間：2026年2月28日

・ 調査対象：イベント来場者

商品の特長

・スープ

だし香るかつお風味

かつおだしを効かせたあっさりスープに仕上げました。つるみのあるちぢれ麺と相性抜群です。

・め ん

ゆで時間90秒

昔ながらの製麺技術を生かしつつ、ゆで時間短縮に挑戦しました。細カタ麺なら90秒。お好みを見つけて調理してください。

沖縄県産原料使用 あぐー豚ミートエキス

麺にあぐー豚ミートエキスを練り込むことで、ラーメン全体の旨味アップに繋げました。

作り方（1人前）のご紹介

１.400mlの水を鍋で沸とうさせ、めんを入れて約90秒～2分（お好みで）煮込みます。

２.めんがほぐれたら火を止め粉末スープを加えます。

３.器に移しお召し上がりください。

※沖縄のトッピングといえば、三枚肉（豚肉）・ソーキ・紅しょうが・小ねぎ。

お好みでトッピングしてお召し上がりください。

ヒガシフーズ 沖縄丸豚ラーメン5食

■内容量 78.5g（めん70g）×5袋

■ＪＡＮコード 4976740904051

■ＧＴＩＮコード 14976740904058

■荷姿 （78.5 g ×5袋）×（6×3合）

■標準小売価格 572円（税別）

■発売日 2026年3月23日（月）

■発売地区 全国

▼「ヒガシフーズ 沖縄丸豚ラーメン5食」商品ページはこちら

https://k-higashimaru.co.jp/products/ramen/3910/

「ヒガシフーズについて」

「ヒガシフーズ」は鹿児島県日置市の食品メーカー：株式会社ヒガシマルのブランドです。

即席麺・皿うどん・カップスープ・乾麺を製造、販売しております。

■会社概要

名 称：株式会社ヒガシマル

住 所：鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉20

設 立：1979年10月2日

資本金：6億390万円

代表者：代表取締役社長 東 勤

■株式会社ヒガシマルHP

https://k-higashimaru.co.jp/

■「ヒガシフーズ」HP

https://k-higashimaru.co.jp/foods/

■「ヒガシフーズ」Instagram

https://www.instagram.com/higashifoods/