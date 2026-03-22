3月22日～24日までの3日間限定で開催！「壱角家アプリ スタンプ3倍デー＆12周年 家系めし祭り」

株式会社ガーデン

株式会社ガーデン(本社：東京都新宿区 代表取締役社長：川島賢 以下「当社」)が運営する「壱角家」は、日頃ご愛顧いただいているお客様へ感謝をお伝えし、横浜家系ラーメンとライスの至福の組み合わせ「究極家系めし」をより多くの皆様に楽しんでいただくイベント「壱角家アプリ スタンプ3倍デー＆家系めし祭り」を開催します。3月13日(金)から開催してきたスタンプ2倍デーがラスト3日間はスタンプ3倍になります。スタンプを貯められて、お得に家系ラーメンと家系めしを楽しめる日ですので、ぜひご来店ください。

■「壱角家アプリ スタンプ3倍デー」について

「壱角家アプリ」は、横浜家系ラーメン 壱角家など７ブランド（壱角家・品川家・横浜道・茅ヶ崎家・豊島家・吉祥寺家・野田家）共通で使用できる壱角家オリジナルアプリです。2026年3月1日現在、アプリ登録者数は52万人を突破いたしました。スタンプ3倍デーでは、通常、ご来店の際に貯められるスタンプは1個であることに対し、3つスタンプを付与いたします。

【壱角家アプリ スタンプ3倍デーの概要】

・開催日 ：2026年3月22日(日)～24日(火)

※横浜道・品川家・茅ヶ崎家・豊島家・吉祥寺家・野田家においても同時開催。

・内容 ：麺類もしくは丼類650円(税込)以上の商品をご購入でスタンプを3個付与。

・対象店舗 ：壱角家・横浜道・品川家・茅ヶ崎家・豊島家・吉祥寺家・野田家全店舗。

■壱角家「12周年祭 家系めし祭り」について

壱角家で麺類をご注文いただいたお客様を対象に、2026年3月13日(金)～24日(火)限定で「究極家系めし」をお得に楽しめるキャンペーンを開催しています。

【12周年祭の概要】

・ライス(小：税込100円)を無料で1杯ご提供 ※麺類を注文された方に限ります。

・ライス(中：税込160円、大：税込220円)を半額で1杯ご提供 ※麺類を注文された方に限ります。

・家系ラーメンメニューの国産海苔を2枚増量

※店内ご利用のお客様が対象となります。

※以下店舗は対象外となります。

成田空港店、神宮球場店、駒込店、下北沢店、学芸大学店、葛西店、東久留米店、浦安店、流山店、松戸店、東神奈川店、瀬谷店、京急鶴見店、春日部店、藤岡店、小山雨ヶ谷店、裾野店、伊豆修善寺店、弘前店、宇多津店

■壱角家 担当者コメント

「国産海苔を英雄にするためにスープでヒタヒタにして、ライスをタップリ巻いてください。究極スープ増量につき、仕込みが追いつかない場合はご容赦ください。スープが切れ次第、その日は終幕です。お早めに！」

【担当者推奨の究極家系めし作法】

1.黄金比の至極のスープに国産海苔をダイブさせ、ヒタッと浸す！

2.ヒタヒタになった国産海苔で、ライスをたっぷり包み込む！

3.お口いっぱいに放り込み、国産海苔を最強の伝説・英雄にする！

4.無料トッピングのニンニクや豆板醤、玉ねぎで自分流カスタマイズ！

▲究極家系めしイメージ画像

■壱角家の家系ラーメンについて

気持ちを込めて、丁寧に作り上げた濃厚でクリーミーな『濃まろ豚骨スープ』に、

壱角家特製の、噛み応えのある特注中太麺が良く絡む。

二度、三度と食べるとクセになる、壱角家自信の一杯。

■「壱角家」について

「壱角家」は、「1度食べたらクセになり。 2度食べたら忘れられない。 3度食べたらやめられない。」を掲げ、小麦の香りと味わい深さにこだわった中太麺に、濃厚でクリーミーな濃まろ豚骨スープを合わせた横浜家系ラーメンを提供しています。多くのお客様へこだわりのつまった家系ラーメンを届けるために、日本全国に100店舗以上、壱角家を展開しています。

※ホームページ ：https://ichikakuya.com/

※店舗情報 ：https://gardengroup.co.jp/brand/ichikakuya/

■株式会社ガーデンについて

「当社に関わる人達が、幸せ・元気・笑顔になれる空間を提供する」という使命のもと、飲食事業と不動産事業を展開しております。創業以来、М＆Aを通して12社以上の「企業再建」「事業再生」に成功、事業拡大へ繋げてきました。2006年に進出した飲食事業では、山下本気うどん・横浜家系ラーメン「壱角家」・肉寿司など、計13ブランドの様々な飲食店業態を運営しています。不動産事業とのシナジーを活かして、駅近などへの出店をする「一等地戦略」で、今後とも主力ブランドの店舗数拡大を目指していきます。

社名 株式会社ガーデン（Garden Co., Ltd.）

証券コード 東証スタンダード市場 274A

設立 2015年12月

資本金 2,378百万円 ※ 2025年2月末現在

従業員数 正社員：286名、アルバイト：3,326名

※ 2025年2月末現在

店舗数 212店舗 (内 F37店舗) ※ 2026年3月2日現在

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ガーデン 問い合わせ窓口

URL：https://gardengroup.co.jp/brand/ichikakuya/contact/