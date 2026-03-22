１７年ぶりのテレビ岩手深夜バラエティが４月にスタート！新番組「ぼくのケツは青い」

株式会社テレビ岩手

テレビ岩手新番組「ぼくのケツは青い」

「今若者にテレビを見てもらわないと、若者との接点が完全にネットに奪われるのではないかー」

そんな思いからこの番組を企画したのは、番組制作経験のない一人の女性社員。これまで営業や放送進行に関わる業務しか経験していないにもかかわらず、昨今の若者のテレビ離れを憂いて居ても立っても 居られず企画書を書き始めた。テレビの面白さを誰よりも知っているからこそ、若者にもその魅力を伝えたいと考えた。

テーマは「若者に見てもらいたい番組」。キー局が作る若者向けの番組はあるが、テレビ岩手が作る若者向け番組は一つもない。キー局ではなくテレビ岩手が作るからこそ、より岩手の若者に向けたメッセージを届けることができる。そして岩手の若者に少しでもテレビに興味を持ってもらい、自分事として考えてほしいという願いをもとに、社内の各部署の若手メンバーを集め企画会議を始めた。

「番組名は攻めよう」という意見も出る中、“ケツが青い”若者が恐れずに何事にも挑戦できるように、という意味を込めて番組名は「ぼくのケツは青い」に決定。刺激的すぎないだろうか、と心配するメンバーもいたが、まだまだ青い自分たちも挑戦していくという意味も込めてこの番組名となった。

さまざまなコーナーも考え、現代の若者のライフスタイルに寄り添った番組内容とした。若者がテレビに関わってくれることを目標にテレビと SNS を連動させた企画も考えている。まだまだケツの青い若者と一緒に成長していく深夜番組「ぼくのケツは青い（ぼくケツ）」をお楽しみに！

番組内容

#青春TOKYOきっぷ

東京で頑張る岩手の若者に密着！

岩手出身者は大都会・東京でどんな生活を送っているのか！？

故郷を離れて一歩踏み出した若者の夢とリアルを追います。

イケメシ！

お仕事や趣味など人生を謳歌する”イケてる人”が夜食にもピッタリな簡単メシを紹介！

夜、寂しい時や疲れた時、イケてるメシを食って寝ろ！！

夜の保健室

生きていくうえで大切なことは、やっぱり健康！

人には聞けない身体と心の健康に関する悩みをさくっとわかりやすく解説！

企画者コメント

テレビ岩手の若手社員 5 名で立案した「ぼくのケツは青い」。岩手には、まだ光が当たっていない“青い才能”がたくさんあります。失敗も、遠回りも、全部ひっくるめて若さの証。「ぼくのケツは青い」は、岩手の若者たちのリアルな挑戦を追いかけるバラエティドキュメンタリーです。青いからこそ、面白い。青いからこそ、未来がある。この番組が、岩手で何かを始めようとする誰かの背中を、そっと押せたら嬉しいです。

番組概要

■番組名：「ぼくのケツは青い」

■放送局：テレビ岩手（岩手ローカル・レギュラー番組）

放送日時：毎週土曜 25 時 25 分

初回放送日：4/4（土）25:25～

※このほか、TVer、Youtube でも配信予定

■「ぼくのケツは青い」番組公式ホームページ https://www.tvi.jp/bokuketsu/

■「ぼくのケツは青い」番組公式X https://x.com/bokuketsu_0404

■テレビ岩手公式ホームページ https://www.tvi.jp/