「デジモンゴーストゲーム」BD-BOX　上下巻　発売決定！アニメ放送開始5周年！「デジモンゴーストゲーム」初のBD-BOX化！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！

『デジモン』シリーズ×『怪異』を融合させた話題作、『デジモンゴーストゲーム』が初のBD-BOX化！（全67話）

上巻は第1話『口縫男』～第32話『オマエハ誰ダ』まで、

下巻は第33話『死霊ノ囁キ』～第67話『スベテヲ喰ラウモノ』を収録！

HD画質のまま、Blu-ray Disc3枚にパッケージ＆コンパクトな「いっき見」仕様！

《アウターケース》

キャラクターデザイン・浅沼昭弘 描き下ろし イラスト使用！

【各巻封入特典】

アクリルプレート（キャラクターデザイン・浅沼昭弘 描き下ろしアウターケースイラスト使用）

上巻キャラクター：宙＆ガンマモン

下巻キャラクター：シリウスモン

サイズ（各巻共通）：188mm×130mm

※仕様・特典内容は全て予定です。予告無く変更になる場合がございます。

【フロンティアワークス公式通信販売だけの上下巻購入特典】

・フロンティアワークス公式通販限定 キャラクターデザイン・浅沼昭弘 描き下ろしイラストを使用したアクリルプレート

キャラクター：カノーヴァイスモン

サイズ：188mm×130mm

フロンティアワークス公式通販

上巻【フロンティアワークス公式通販流通版】

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3417402/

下巻【フロンティアワークス公式通販流通版】

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3417403/

※フロンティアワークス公式通販はアニメイト通販内で運営しております

≪商品情報≫

「デジモンゴーストゲーム」BD-BOX 上巻／下巻

【発売日】上巻：2026年8月26日、下巻：2026年9月30日

【価格】各巻 税込38,500円 税抜35,000円

【品番】（一般流通版）上巻 FFXA-9051 下巻 FFXA-9052

（フロンティアワークス公式通販流通版）上巻 FFXA-9053 下巻 FFXA-9054

【JAN】（一般流通版）上巻 4573687033303 下巻 4573687033310

（フロンティアワークス公式通販流通版）上巻 4573687033327 下巻 4573687033334

【組数】各巻 Blu-ray Disc3枚組

【収録分数】上巻 本編704min. 下巻 770min.

【音声仕様】日本語／STEREO／リニアPCM

【画面サイズ】16:9（1080p HighDef）

【ディスク仕様】BD50G

【制作年】2021年

【制作国】日本

【発売元・販売元】株式会社フロンティアワークス

※仕様は全て予定です。予告なく変更になる場合がございます。

※一般流通版とフロンティアワークス公式通販流通版のパッケージ仕様は同じものとなります。

●法人購入特典

■フロンティアワークス公式通販

上下巻連動購入特典：アクリルプレート（フロンティアワークス通販限定 キャラクターデザイン・浅沼昭弘 描き下ろしイラスト使用）

サイズ：188mm×130mm

キャラクター：カノーヴァイスモン

上巻【フロンティアワークス公式通販流通版】

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3417402/

下巻【フロンティアワークス公式通販流通版】

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3417403/

■アニメイト全店（通販含む）

上下巻連動購入特典：アクリルキーホルダー３個（アウターケース下巻描き下ろしイラスト使用）

サイズ：70mm×70mm

キャラクター：シリウスモン、ディルビットモン、アンフィモン

【Blu-ray】TV 「デジモンゴーストゲーム」BD-BOX 上巻【一般流通版】

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3424311/

【Blu-ray】TV 「デジモンゴーストゲーム」BD-BOX 下巻【一般流通版】

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3424312/

■Amazon.co.jp

各巻購入特典：アクリルスタンド３体セット（アウターケース描き下ろしイラスト使用）

サイズ：40mm×100mm以内

キャラクター：上巻イラスト（【宙＆ガンマモン】、【瑠璃＆アンゴラモン】、【清司郎＆ジェリーモン】）

下巻イラスト（シリウスモン、ディルビットモン、アンフィモン）

https://www.amazon.co.jp/s?k=B0GS8TK73V%7C+B0GS7P2HHL%7C+B0GS7M1Z2W%7C+B0GS7K1XTP

■楽天ブックス

上下巻連動購入特典：キャラファイングラフ（2枚セット）（アウターケース描き下ろしイラスト使用）

サイズ：A5

キャラクター：上巻イラスト（【宙＆ガンマモン】、【瑠璃＆アンゴラモン】、【清司郎＆ ジェリーモン】）

下巻イラスト（シリウスモン、ディルビットモン、アンフィモン）

https://r10.to/hghHAW

■あみあみ

上下巻連動購入特典：アクリルキャラクタープレート（パッケージ描き下ろしイラスト使用）

サイズ：A5キャラクター：上巻イラスト（【宙＆ガンマモン】、【瑠璃＆アンゴラモン】、【清司郎＆ ジェリーモン】

https://00m.in/cOlgr

※3/23（月）18時～19時ごろより受注開始（受注開始以前にページへアクセスされますとエラーページが表示されますがご了承ください）

■Neowing

上下巻連動購入特典：マウスパッド（アウターケース描き下ろしイラスト使用

サイズ：220mm×180mm

キャラクター：下巻イラスト（シリウスモン、ディルビットモン、アンフィモン）

https://www.neowing.co.jp/tokuten/anime-digimon-ghost-game

●作品情報

【ストーリー】

『ヤツらは君のそばにいる』

新しいテクノロジーが発展した、ほんの少し先の未来。

ＳＮＳでは「ホログラムゴースト」と呼ばれる真偽不明の怪奇現象の噂が飛び交っていた。

中学１年生の天ノ河 宙は、父が残した「デジヴァイス」という謎のデバイスを起動したことで、

普通の人には見えない未知の生き物――「デジモン」たちの姿が見えるようになる。

父から預けられたやんちゃなデジモン「ガンマモン」と出会ったその日から、宙は様々な怪奇現象に巻き込まれていく。

人間の時間を盗む「口縫い男」や、夜な夜な徘徊して人間をさらう「ミイラ男」……。

ホログラムゴーストは、すぐそばで私たちを狙っているのだ。

ここから先は、誰も知らない世界の裏側の物語。

宙はガンマモンや仲間たちとともに、デジモンたちが生きる不思議な世界に足を踏み入れていく。

【メインキャスト】

天ノ河 宙：田村睦心

ガンマモン：沢城みゆき

月夜野瑠璃：小林ゆう

アンゴラモン：中井和哉

東御手洗清司郎：石田 彰

ジェリーモン：嶋村 侑

【スタッフ・主題歌】

原案：本郷 あきよし

プロデューサー：江花松樹（フジテレビ）、佐川直子（読売広告社）、櫻田博之、橋本信太郎

シリーズディレクター：地岡公俊、三塚雅人

シリーズ構成：十川誠志

キャラクター原案：やぶのてんや

デジモンキャラクター原案：渡辺けんじ

キャラクターデザイン：いとうまりこ、浅沼昭弘

デジモンキャラクターデザイン：篠塚 超

美術監督：市岡茉衣（美峰）

美術設定：天田俊貴（美峰）

音楽：大谷 幸

制作：フジテレビ・読売広告社・東映アニメーション

■オープニングテーマ

「FACTION」

歌：Wienners 作詞・作曲：玉屋2060%

エンディングテーマ

「STRAWBERRY」

歌：kobore 作詞・作曲：佐藤赳 編曲：kobore

【著作権表記】

(C)本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション

●ＷＥＢ告知情報

■デジモンゴーストゲーム公式サイト…https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_ghost_game/

■デジモンアニメ公式X…https://x.com/Digimon_Anime

■フロンティアワークス公式ページ…http://www.fwinc.co.jp/