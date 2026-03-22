「デジモンゴーストゲーム」BD-BOX　上下巻　発売決定！アニメ放送開始5周年！「デジモンゴーストゲーム」初のBD-BOX化！

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株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！




『デジモン』シリーズ×『怪異』を融合させた話題作、『デジモンゴーストゲーム』が初のBD-BOX化！（全67話）


上巻は第1話『口縫男』～第32話『オマエハ誰ダ』まで、


下巻は第33話『死霊ノ囁キ』～第67話『スベテヲ喰ラウモノ』を収録！


HD画質のまま、Blu-ray Disc3枚にパッケージ＆コンパクトな「いっき見」仕様！



《アウターケース》　


キャラクターデザイン・浅沼昭弘 描き下ろし　イラスト使用！



【各巻封入特典】


アクリルプレート（キャラクターデザイン・浅沼昭弘　描き下ろしアウターケースイラスト使用）


上巻キャラクター：宙＆ガンマモン


下巻キャラクター：シリウスモン


サイズ（各巻共通）：188mm×130mm


※仕様・特典内容は全て予定です。予告無く変更になる場合がございます。



【フロンティアワークス公式通信販売だけの上下巻購入特典】


・フロンティアワークス公式通販限定　キャラクターデザイン・浅沼昭弘　描き下ろしイラストを使用したアクリルプレート


キャラクター：カノーヴァイスモン


サイズ：188mm×130mm



フロンティアワークス公式通販


上巻【フロンティアワークス公式通販流通版】


https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3417402/


下巻【フロンティアワークス公式通販流通版】


https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3417403/



※フロンティアワークス公式通販はアニメイト通販内で運営しております



≪商品情報≫

「デジモンゴーストゲーム」BD-BOX　上巻／下巻


【発売日】上巻：2026年8月26日、下巻：2026年9月30日


【価格】各巻　税込38,500円　税抜35,000円


【品番】（一般流通版）上巻　FFXA-9051　下巻　FFXA-9052


　　　　（フロンティアワークス公式通販流通版）上巻　FFXA-9053　下巻　FFXA-9054


【JAN】（一般流通版）上巻　4573687033303　下巻　4573687033310


　　　　（フロンティアワークス公式通販流通版）上巻　4573687033327　下巻　4573687033334



【組数】各巻　Blu-ray Disc3枚組


【収録分数】上巻　本編704min.　下巻　770min.


【音声仕様】日本語／STEREO／リニアPCM


【画面サイズ】16:9（1080p　HighDef）


【ディスク仕様】BD50G


【制作年】2021年


【制作国】日本


【発売元・販売元】株式会社フロンティアワークス


※仕様は全て予定です。予告なく変更になる場合がございます。


※一般流通版とフロンティアワークス公式通販流通版のパッケージ仕様は同じものとなります。



●法人購入特典

■フロンティアワークス公式通販


上下巻連動購入特典：アクリルプレート（フロンティアワークス通販限定 キャラクターデザイン・浅沼昭弘 描き下ろしイラスト使用）


サイズ：188mm×130mm


キャラクター：カノーヴァイスモン


上巻【フロンティアワークス公式通販流通版】


https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3417402/


下巻【フロンティアワークス公式通販流通版】


https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3417403/



■アニメイト全店（通販含む）


上下巻連動購入特典：アクリルキーホルダー３個（アウターケース下巻描き下ろしイラスト使用）


サイズ：70mm×70mm


キャラクター：シリウスモン、ディルビットモン、アンフィモン


【Blu-ray】TV 「デジモンゴーストゲーム」BD-BOX 上巻【一般流通版】


https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3424311/


【Blu-ray】TV 「デジモンゴーストゲーム」BD-BOX 下巻【一般流通版】


https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3424312/



■Amazon.co.jp


各巻購入特典：アクリルスタンド３体セット（アウターケース描き下ろしイラスト使用）


サイズ：40mm×100mm以内


キャラクター：上巻イラスト（【宙＆ガンマモン】、【瑠璃＆アンゴラモン】、【清司郎＆ジェリーモン】）


　　　　　　　下巻イラスト（シリウスモン、ディルビットモン、アンフィモン）


https://www.amazon.co.jp/s?k=B0GS8TK73V%7C+B0GS7P2HHL%7C+B0GS7M1Z2W%7C+B0GS7K1XTP



■楽天ブックス


上下巻連動購入特典：キャラファイングラフ（2枚セット）（アウターケース描き下ろしイラスト使用）


サイズ：A5


キャラクター：上巻イラスト（【宙＆ガンマモン】、【瑠璃＆アンゴラモン】、【清司郎＆ ジェリーモン】）


　　　　　　　下巻イラスト（シリウスモン、ディルビットモン、アンフィモン）


https://r10.to/hghHAW



■あみあみ


上下巻連動購入特典：アクリルキャラクタープレート（パッケージ描き下ろしイラスト使用）


サイズ：A5キャラクター：上巻イラスト（【宙＆ガンマモン】、【瑠璃＆アンゴラモン】、【清司郎＆ ジェリーモン】


https://00m.in/cOlgr


※3/23（月）18時～19時ごろより受注開始（受注開始以前にページへアクセスされますとエラーページが表示されますがご了承ください）



■Neowing


上下巻連動購入特典：マウスパッド（アウターケース描き下ろしイラスト使用


サイズ：220mm×180mm


キャラクター：下巻イラスト（シリウスモン、ディルビットモン、アンフィモン）


https://www.neowing.co.jp/tokuten/anime-digimon-ghost-game



●作品情報　

【ストーリー】


『ヤツらは君のそばにいる』


新しいテクノロジーが発展した、ほんの少し先の未来。


ＳＮＳでは「ホログラムゴースト」と呼ばれる真偽不明の怪奇現象の噂が飛び交っていた。


中学１年生の天ノ河 宙は、父が残した「デジヴァイス」という謎のデバイスを起動したことで、


普通の人には見えない未知の生き物――「デジモン」たちの姿が見えるようになる。


父から預けられたやんちゃなデジモン「ガンマモン」と出会ったその日から、宙は様々な怪奇現象に巻き込まれていく。


人間の時間を盗む「口縫い男」や、夜な夜な徘徊して人間をさらう「ミイラ男」……。


ホログラムゴーストは、すぐそばで私たちを狙っているのだ。


ここから先は、誰も知らない世界の裏側の物語。


宙はガンマモンや仲間たちとともに、デジモンたちが生きる不思議な世界に足を踏み入れていく。














【メインキャスト】


天ノ河 宙：田村睦心


ガンマモン：沢城みゆき


月夜野瑠璃：小林ゆう


アンゴラモン：中井和哉


東御手洗清司郎：石田 彰


ジェリーモン：嶋村 侑



【スタッフ・主題歌】


原案：本郷 あきよし


プロデューサー：江花松樹（フジテレビ）、佐川直子（読売広告社）、櫻田博之、橋本信太郎


シリーズディレクター：地岡公俊、三塚雅人


シリーズ構成：十川誠志


キャラクター原案：やぶのてんや


デジモンキャラクター原案：渡辺けんじ


キャラクターデザイン：いとうまりこ、浅沼昭弘


デジモンキャラクターデザイン：篠塚 超


美術監督：市岡茉衣（美峰）


美術設定：天田俊貴（美峰）


音楽：大谷 幸


制作：フジテレビ・読売広告社・東映アニメーション



■オープニングテーマ


「FACTION」


歌：Wienners　作詞・作曲：玉屋2060%



エンディングテーマ


「STRAWBERRY」


歌：kobore　作詞・作曲：佐藤赳　編曲：kobore



【著作権表記】


(C)本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション



●ＷＥＢ告知情報　

■デジモンゴーストゲーム公式サイト…https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_ghost_game/


■デジモンアニメ公式X…https://x.com/Digimon_Anime


■フロンティアワークス公式ページ…http://www.fwinc.co.jp/