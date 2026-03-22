「デジモンゴーストゲーム」BD-BOX 上下巻 発売決定！アニメ放送開始5周年！「デジモンゴーストゲーム」初のBD-BOX化！
株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！
『デジモン』シリーズ×『怪異』を融合させた話題作、『デジモンゴーストゲーム』が初のBD-BOX化！（全67話）
上巻は第1話『口縫男』～第32話『オマエハ誰ダ』まで、
下巻は第33話『死霊ノ囁キ』～第67話『スベテヲ喰ラウモノ』を収録！
HD画質のまま、Blu-ray Disc3枚にパッケージ＆コンパクトな「いっき見」仕様！
《アウターケース》
キャラクターデザイン・浅沼昭弘 描き下ろし イラスト使用！
【各巻封入特典】
アクリルプレート（キャラクターデザイン・浅沼昭弘 描き下ろしアウターケースイラスト使用）
上巻キャラクター：宙＆ガンマモン
下巻キャラクター：シリウスモン
サイズ（各巻共通）：188mm×130mm
※仕様・特典内容は全て予定です。予告無く変更になる場合がございます。
【フロンティアワークス公式通信販売だけの上下巻購入特典】
・フロンティアワークス公式通販限定 キャラクターデザイン・浅沼昭弘 描き下ろしイラストを使用したアクリルプレート
キャラクター：カノーヴァイスモン
サイズ：188mm×130mm
フロンティアワークス公式通販
上巻【フロンティアワークス公式通販流通版】
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3417402/
下巻【フロンティアワークス公式通販流通版】
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3417403/
※フロンティアワークス公式通販はアニメイト通販内で運営しております
≪商品情報≫
「デジモンゴーストゲーム」BD-BOX 上巻／下巻
【発売日】上巻：2026年8月26日、下巻：2026年9月30日
【価格】各巻 税込38,500円 税抜35,000円
【品番】（一般流通版）上巻 FFXA-9051 下巻 FFXA-9052
（フロンティアワークス公式通販流通版）上巻 FFXA-9053 下巻 FFXA-9054
【JAN】（一般流通版）上巻 4573687033303 下巻 4573687033310
（フロンティアワークス公式通販流通版）上巻 4573687033327 下巻 4573687033334
【組数】各巻 Blu-ray Disc3枚組
【収録分数】上巻 本編704min. 下巻 770min.
【音声仕様】日本語／STEREO／リニアPCM
【画面サイズ】16:9（1080p HighDef）
【ディスク仕様】BD50G
【制作年】2021年
【制作国】日本
【発売元・販売元】株式会社フロンティアワークス
※仕様は全て予定です。予告なく変更になる場合がございます。
※一般流通版とフロンティアワークス公式通販流通版のパッケージ仕様は同じものとなります。
●法人購入特典
■フロンティアワークス公式通販
上下巻連動購入特典：アクリルプレート（フロンティアワークス通販限定 キャラクターデザイン・浅沼昭弘 描き下ろしイラスト使用）
サイズ：188mm×130mm
キャラクター：カノーヴァイスモン
上巻【フロンティアワークス公式通販流通版】
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3417402/
下巻【フロンティアワークス公式通販流通版】
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3417403/
■アニメイト全店（通販含む）
上下巻連動購入特典：アクリルキーホルダー３個（アウターケース下巻描き下ろしイラスト使用）
サイズ：70mm×70mm
キャラクター：シリウスモン、ディルビットモン、アンフィモン
【Blu-ray】TV 「デジモンゴーストゲーム」BD-BOX 上巻【一般流通版】
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3424311/
【Blu-ray】TV 「デジモンゴーストゲーム」BD-BOX 下巻【一般流通版】
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3424312/
■Amazon.co.jp
各巻購入特典：アクリルスタンド３体セット（アウターケース描き下ろしイラスト使用）
サイズ：40mm×100mm以内
キャラクター：上巻イラスト（【宙＆ガンマモン】、【瑠璃＆アンゴラモン】、【清司郎＆ジェリーモン】）
下巻イラスト（シリウスモン、ディルビットモン、アンフィモン）
https://www.amazon.co.jp/s?k=B0GS8TK73V%7C+B0GS7P2HHL%7C+B0GS7M1Z2W%7C+B0GS7K1XTP
■楽天ブックス
上下巻連動購入特典：キャラファイングラフ（2枚セット）（アウターケース描き下ろしイラスト使用）
サイズ：A5
キャラクター：上巻イラスト（【宙＆ガンマモン】、【瑠璃＆アンゴラモン】、【清司郎＆ ジェリーモン】）
下巻イラスト（シリウスモン、ディルビットモン、アンフィモン）
https://r10.to/hghHAW
■あみあみ
上下巻連動購入特典：アクリルキャラクタープレート（パッケージ描き下ろしイラスト使用）
サイズ：A5キャラクター：上巻イラスト（【宙＆ガンマモン】、【瑠璃＆アンゴラモン】、【清司郎＆ ジェリーモン】
https://00m.in/cOlgr
※3/23（月）18時～19時ごろより受注開始（受注開始以前にページへアクセスされますとエラーページが表示されますがご了承ください）
■Neowing
上下巻連動購入特典：マウスパッド（アウターケース描き下ろしイラスト使用
サイズ：220mm×180mm
キャラクター：下巻イラスト（シリウスモン、ディルビットモン、アンフィモン）
https://www.neowing.co.jp/tokuten/anime-digimon-ghost-game
●作品情報
【ストーリー】
『ヤツらは君のそばにいる』
新しいテクノロジーが発展した、ほんの少し先の未来。
ＳＮＳでは「ホログラムゴースト」と呼ばれる真偽不明の怪奇現象の噂が飛び交っていた。
中学１年生の天ノ河 宙は、父が残した「デジヴァイス」という謎のデバイスを起動したことで、
普通の人には見えない未知の生き物――「デジモン」たちの姿が見えるようになる。
父から預けられたやんちゃなデジモン「ガンマモン」と出会ったその日から、宙は様々な怪奇現象に巻き込まれていく。
人間の時間を盗む「口縫い男」や、夜な夜な徘徊して人間をさらう「ミイラ男」……。
ホログラムゴーストは、すぐそばで私たちを狙っているのだ。
ここから先は、誰も知らない世界の裏側の物語。
宙はガンマモンや仲間たちとともに、デジモンたちが生きる不思議な世界に足を踏み入れていく。
【メインキャスト】
天ノ河 宙：田村睦心
ガンマモン：沢城みゆき
月夜野瑠璃：小林ゆう
アンゴラモン：中井和哉
東御手洗清司郎：石田 彰
ジェリーモン：嶋村 侑
【スタッフ・主題歌】
原案：本郷 あきよし
プロデューサー：江花松樹（フジテレビ）、佐川直子（読売広告社）、櫻田博之、橋本信太郎
シリーズディレクター：地岡公俊、三塚雅人
シリーズ構成：十川誠志
キャラクター原案：やぶのてんや
デジモンキャラクター原案：渡辺けんじ
キャラクターデザイン：いとうまりこ、浅沼昭弘
デジモンキャラクターデザイン：篠塚 超
美術監督：市岡茉衣（美峰）
美術設定：天田俊貴（美峰）
音楽：大谷 幸
制作：フジテレビ・読売広告社・東映アニメーション
■オープニングテーマ
「FACTION」
歌：Wienners 作詞・作曲：玉屋2060%
エンディングテーマ
「STRAWBERRY」
歌：kobore 作詞・作曲：佐藤赳 編曲：kobore
【著作権表記】
(C)本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション
●ＷＥＢ告知情報
■デジモンゴーストゲーム公式サイト…https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_ghost_game/
■デジモンアニメ公式X…https://x.com/Digimon_Anime
■フロンティアワークス公式ページ…http://www.fwinc.co.jp/