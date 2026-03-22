【ノボテル沖縄那覇】4月中開催のキャンペーンは見逃せない！インフィニティプールに隣接するBBQテラス、いよいよオープンします！

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

ノボテル沖縄那覇（那覇市：坂本 公敏 総支配人）では、2026年4月1日（水）より、BBQテラスがオープンとなります。那覇市内にいながらリゾート気分も味わえる人気のインフィニティプールに隣接するBBQテラスは、4月～10月の夏季限定営業。

シェフがお勧めする今月の特選一品、牛肉・豚肉・鶏肉お肉や野菜などのセットメニューには、サラダやスープ、キムチの他にもランチブッフェで人気のホテル特製カレーなどのサイドメニューやソフトドリンク数種が含まれとてもおトク！時間内はお好きなだけお楽しみいただけます（90分）。たっぷり飲みた～い!という方には、地元で人気のオリオンビールを含むアルコールフリードリンクプランがおすすめです。オープンエアの開放的な空間でカジュアルなBBQディナーをお楽しみ下さい。

※荒天時は屋内レストランに振替となり、豚肉のしゃぶしゃぶセットのご提供となります。

今年は、オープニングキャンペーンとして4月1日から30日まで超お得なプランをご用意！通常7,500円のBBQセット＋アルコールフリーフローを、なんと5,000円で提供いたします！このお得な時期にいち早くバーベキューをお楽しみください！

【時 間】18:00～22:00（L.O. 21:00）

【定休日】月曜日 ※7月25日～8月30日は定休日なし

【料 金】BBQセット 大人 5,000円／子供 2､500円／幼児 1､200円 （お席ご利用時間90分)

BBQセット内容

今月の特選一品（牛・海鮮）／牛肉（肩ロース・カルビ）／県産豚もも肉／鶏もも肉

県産豚肉ウィンナー／有頭海老／イカゲソ／焼き野菜沖縄そばの焼きそば／焼き野菜

○サイドコーナー（食べ放題）

季節のサラダ／日替わりスープ／白米／シェフ特製カレー／白菜キムチ／ポテトフライ

／シャーベット／薬味（にんにく・コチジャン・柚子胡椒・きざみ山葵）

○ソフトドリンクコーナー

コーラ／オレンジ／ウーロン茶／炭酸水／ジンジャーエール／シークワーサー&パイン



アルコールフリードリンク90分

2,500円オリオンドラフト生ビール・ハイボール・ワイン(赤/白)・泡盛・サワー

※フリードリンクメニューはBBQご利用の方のみ対応

【荒天時】館内レストランにて「県産豚のしゃぶしゃぶセット」をご用意いたします。

※当日15時頃、気象庁の降水確率等を加味し判断させていただきます。

※判断基準：降水確率40％以上、風速8メール以上、雷等の警報が発令された場合

ご予約・お問い合わせ

電話／098-887-1112（レストラン予約係）10:00～17:00

ご予約は、大人2名様より承ります

3日前までに予約をお願いいたします。 ※3日前までにご予約がない場合は店舗クローズ）

●ネットのご予約はこちらから

https://www.tablecheck.com/ja/novotelokinawanaha-bbq-terrace/reserve/message

ノボテル沖縄について

ノボテル沖縄那覇は、フランスに拠点を置くグローバルホテルチェーン アコーのフラッグシップホテルブランドとして2018年沖縄県那覇市にオープン。 全室328室（全室禁煙）。宿泊者専用のインフィニティプールやフィットネスジム、最上階のプレミアラウンジは高台からの360度のパノラマビューをお楽しみいただけます。料飲施設は、カフェラウンジ「グルメバー」、 和食・鉄板焼「登輝（とき）」、フードエクスチェンジ「アヴァンセ」（洋食ブッフェ）、オープンエアのBBQテラス（夏季限定）の4箇所。コンセプトは「イージーリビング（Easy Living）」。 スタイリッシュで機能性や快適さを備えた空間で、気取らずに過ごせるひとときをご提供します。

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ノボテルについて

ノボテルは、より長く、充実した人生をサポートすることを目指し、「睡眠」「食」「運動」「つながり」を大切にした滞在体験を提供するホテルブランドです。日常から離れるすべての旅行者に向けて、ウェルビーイングを身近なものとし、ビジネス利用からご家族・ご友人とのレジャーまで、幅広いニーズに応える質の高いホテル、スイート、リゾートを展開しています。2024年には、環境保全団体であるWWF（世界自然保護基金）とパートナーシップを締結し、科学的根拠に基づく取り組みや保全プロジェクトを通じて、世界の海洋環境の保護と再生を推進しています。ノボテルのホテルでは、自然で機能的なデザインを取り入れた広々としたモジュール式客室、栄養バランスに配慮したメニューを揃えるリラックス感のあるレストラン、柔軟に利用できるワークスペース、きめ細やかで心配りの行き届いたサービス、キッズ向けエリア、多目的に活用できるロビー空間、使いやすいフィットネス施設など、多彩な設備とサービスを備えています。ノボテルは、70か国以上に600軒以上のホテルを展開しており、110以上の国と地域で5,800軒を超えるホテルやリゾートを展開する世界有数のホスピタリティ・グループ、アコーの一員です。また、宿泊予約や多彩な特典・サービス・体験へのアクセスを提供する統合型ロイヤルティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

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【ノボテル沖縄那覇】

沖縄県那覇市松川40番地 098-887-1111（代表）

HP https://novotelokinawanaha.jp/

◎本件に関する取材についてはメールにて

福原 tamami.fukuhara@accor.com 池間 shin.ikema@accor.com

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