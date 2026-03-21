連続テレビ小説『ばけばけ』の主題歌を歌ったハンバート ハンバートの冠ラジオ番組『ハンバート ハンバートの帰ってきたなんじゃらほいRadio』が2026年4月放送開始！

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

株式会社ジャパンエフエムネットワーク（以下、JFNC）が制作するFMラジオ番組『ハンバート ハンバートの帰ってきたなんじゃらほいRadio』が、4月から全国JFN系列FM各局でオンエアスタートします。



ハンバート ハンバート（佐野遊穂・佐藤良成）の持つ、「日常的で温かいけれど、どこかシニカルで人間臭い」魅力を最大限に活かしたプログラム。

彼らの楽曲にある「生活感」と、「絶妙な掛け合い」を軸に、彼らの音楽の様にリスナーの生活に寄り添い、ほっと一息つけて、クスッと笑えるような、自然体のラジオです。



■ハンバート ハンバートのトークの魅力に迫る！

LIVEのトークだけを収録したCDを販売するなど、トークにも定評があるハンバート ハンバート。

貴重なトーク音源なども使用して、その魅力に迫ります。

【ハンバート ハンバートからのコメント】

実はかなり昔、「なんじゃらほいアワー」というラジオ番組をやっておりました。すぐに打ち切りになってしまったのですが、またラジオをやる機会をいただいたので、このタイトルを復活させました。思いつくまま気の向くまま、どこに行きつくのか誰にもわからないおしゃべりに、良かったらお付き合いくださいな。（佐野遊穂）

4月からラジオ番組を持つことになりました。好きな曲をかけ、好き勝手にしゃべるだけの番組になると思います。皆さんが楽しんで聴いてくれたら最高です。メッセージ是非お願いします。（佐藤良成）

【放送概要】

◆番組タイトル:『ハンバート ハンバートの帰ってきたなんじゃらほいRadio』

◆放送日時：各局それぞれ日時が異なります ※2026年4月1日～各局順次スタート！

◆放送局：JFN系列 26局予定

◆公式HP：https://jfn-pods.com/program/300013324

◆公式X：「ハンバート ハンバートの帰ってきたなんじゃらほいRadio」 @humbert_radio

#じゃらほい

【番組ネット局 初回OA時間（予定）】

2026年4月1日(水)

FM仙台 21時～21時30分

ふくしまFM 21時～21時30分

FMとやま 21時30分～22時

FM岡山 18時～18時30分

FM熊本 20時～20時30分

4月２日(木)

FM青森 19時30分～19時55分

FM栃木 11時30分～11時55分

FM山陰 18時30分～18時55分

4月３日(金)

FM新潟 20時～20時30分

FM高知 21時～21時30分

4月４日(土)

FM岩手 12時～12時30分

FM石川 19時～19時30分

FM福井 9時～9時30分

広島FM 11時～11時30分

FM山口 11時30分～11時55分

FM長崎 12時～12時30分

FM大分 19時～19時30分

FM宮崎 5時30分～6時

FM鹿児島 18時～18時30分

4月５日(日)

FM長野 24時～24時30分

FM三重 18時～18時30分

interfm 22時30分～23時

4月７日(火)

FM GUNMA 20時～20時30分

Kiss FM KOBE 21時～21時30分

FM香川 12時30分～13時

4月9日（木）

FM徳島 21時～21時30分 （※初回放送）



※OA時間は変更となる可能性があります。

※臨時ニュース、特別番組などで休止となる可能性もあります。

※アプリ「radiko」のプレミアム会員(有料)にご加入の方は上記放送局の放送が日本全国どこからでも聴取可能です。（タイムフリー再生もございます。）https://radiko.jp/

■ハンバート ハンバート プロフィール

1998年結成、佐野遊穂と佐藤良成によるデュオ。2人ともがメインボーカルを担当し、フォーク、カントリーなどをルーツにした楽曲と、別れやコンプレックスをテーマにした独自の詞の世界観を持つ。

現在までに12枚のオリジナルアルバムを発表。また、これまで4作品を発表しているサポート無し・二人きりの演奏による企画アルバムシリーズ「FOLK」では、自身の定番曲・人気曲のセルフカバーに加え、日本のフォークの名曲から90年代のJ-POPまで世代やジャンルを超えた楽曲をカバー。

テレビ・映画・CM・アニメ・ゲーム作品などへの楽曲提供も多く、2014年に発売した8枚目のオリジナルアルバム『むかしぼくはみじめだった』収録曲「ぼくのお日さま」が主題歌／タイトルとなった映画『ぼくのお日さま』（監督：奥山大史）では、佐藤良成が劇中音楽も手掛けた。同作は2024年に全国公開、第77回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門に正式出品されるなど話題となる。また、同年リリースされた12枚目のオリジナルアルバム『カーニバルの夢』収録曲「トンネル」はドキュメンタリー映画『大きな家』（監督：竹林亮／企画・プロデュース：⿑藤工）の主題歌として起用された。

2025年、NHKの連続テレビ小説『ばけばけ』の主題歌「笑ったり転んだり」を書き下ろし、『第76回NHK紅白歌合戦』に初出場を果たした。

YouTube公式チャンネルで不定期に公開される自撮り動画「庭Tube」シリーズも人気。