【DRIMAGE プレスリリース】 『BTS Island:インザソム』 BTS Island:インザソム in MIYASHITA PARK開催決定！

株式会社DRIMAGE JAPAN

-BTSIsland:インザソムがBTSのカムバックに合わせてイベントを開催!

-4日間限定でMIYASHITA PARKに開催を予定

-詳細は今後ご案内予定！

BTSやSEVENTEENなど世界的アーティストを擁するエンターテインメントライフスタイルプラットフォーム企業HYBEのゲーム事業を担うDRIMAGE(所在地：韓国ソウル、代表取締役：チョン・ウヨン)および日本法人DRIMAGE JAPAN(所在地：東京都港区、代表取締役社長：中西 啓太)は同社のモバイルマッチ3パズルゲーム『BTS Island:インザソム』について、MIYASHITA PARKでオフラインイベントを開催することを発表いたしました。

今回のイベントは、プレイヤーのみなさまをインザソムのキャラクターたちが皆様を温かくお迎えし、ご来場の皆様に楽しんでいただけるよう、「BTS Island:インザソム」をダウンロードしていただくだけでご参加いただける限定イベントの実施も予定しております。詳細なイベント内容については、公式SNS、ホームページ等を通じて順次発表してまいります。



「BTS Island:インザソム in MIYASHITA PARK」開催概要

[日程]：2026年4月4日(土)、4月5日(日)、4月18日(土)、4月19日(日)

[場所]：MIYASHITA PARK South2F ウェルカムテラス

[時間]：詳細は後日ご案内いたします。

※イベント内容や開催時間は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

「BTS Island:インザソム」に関するより詳細な情報は、公式サイトおよびSNSチャンネルをご確認ください。

■「BTS Island:インザソム」関連URL

Website ：http://www.bts-island.com

X(Twitter) ：https://twitter.com/BTSINTHESEOM_JP

Instagram：https://www.instagram.com/intheseom_bts/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCh7AOH7ar_5F90b7A2Yse7w

Facebook ：https://www.facebook.com/INTHESEOM.BTS

■「BTS Island：インザソム」について

「BTS Island:インザソム」はBTSメンバー(RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, Jung Kook)と居心地のいい島を探検しながら、マッチ3パズルをお楽しみいただけるパズルアドベンチャーゲームです。

船旅を楽しんでいる最中、突然ハンドルが壊れてしまった！

無人島に流れ着いたところから始まる物語となっており、エメラルド色の海、放置されたリゾート施設、そしてかわいい動物たちに囲まれながら美しい島を探検します。

水泳や釣り、花火も一緒に楽しみましょう！彼らのソムライフが気になる？

“「ここはソム。みんなでつくった小さなソム(島)」”

BTSとあなただけの特別な島。ようこそ、インザソムへ！

■株式会社DRIMAGEならびに株式会社DRIMAGE JAPANについて

株式会社DRIMAGEの社名は、「Dream（夢）」と

「Interactive Media（相互作用できるメディア）」と

「Age（時代）」の3つの言葉をかけ合わせた造語です。

「夢見るもの」に出会い、相互作用を通じて新しい感動と物語を経験できる「インタラクティブメディア」を通じて夢を具現化できる「時代」を開いていきたいという想いを社名に込めました。

国内外の競争力のある企業と提携してインタラクティブメディアの派生事業を展開していきます。

この他にも、インタラクティブメディア・テクノロジーを基盤に、日常に疲れた現代人に新たな経験をお届けできる多様なコンテンツとサービスを提供します。

株式会社DRIMAGE JAPANは株式会社DRIMAGEの日本法人です。本タイトル「BTS Island:インザソム」の日本国内事業を担当しております。

(C) BIGHIT MUSIC / DRIMAGE. All Rights Reserved.