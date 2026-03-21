ReoNa、奄美凱旋ライブから「結々の唄」ライブ映像の公開が決定

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

先日、故郷の奄美大島にて「ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”」を開催し大盛況を収めた奄美大島出身のアーティストReoNa。

本日、その「ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”」より「結々の唄」のフル尺ライブ映像が3月26(木)２０：００に公開されることが発表となった。

また、“シマユイあまみ”のステージ上で情報解禁された【ReoNa ONE-MAN Concert 2027 「ハロー、アンハッピー」 atぴあアリーナMM】、【ReoNa Concert Tour 2026 “De:TOUR -静脈-”】両公演のオフィシャル1次先行が本日よりスタートした。

■ReoNa Live『結々の唄』2026.3.7 ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”

https://youtu.be/0jD5mgqjOOM

※2026年3月26日(木)PM20:00 YouTubeプレミア公開

“シマユイあまみ”はReoNaが3月7日（土）に故郷・奄美大島で開催した初の凱旋フリーライブ。会場には島内外から約1,000名の観客が集まり、YouTube LIVE配信では約10,000名の同時視聴を記録し、奄美大島をはじめ鹿児島のメディアでも大々的に取り上げられるなど大きな話題となった。ReoNaの“原点”とも言える故郷での感動的なパフォーマンスが、フル尺の映像として初めて届けられる。

「結々の唄」は、奄美に根付く“結（ゆい）の精神”をテーマに制作された楽曲であり、これまで“絶望”に寄り添ってきたReoNaが、故郷への想いをまっすぐに表現した一曲。ライブ当日の空気感とともに、その世界観を体感できる映像となっている。

いつものReoNaのライブとは一味違う、“シマユイあまみ”ならではの記念すべき映像をぜひ視聴してほしい。

また“シマユイあまみ”のステージ上でサプライズ解禁され、大きな反響を呼んだ「ReoNa ONE-MAN Concert 2027 「ハロー、アンハッピー」 atぴあアリーナMM」と「ReoNa Concert Tour 2026 “De:TOUR -静脈-”」。両公演のオフィシャル1次先行受付も、本日よりスタートしている。

「ReoNa ONE-MAN Concert 2027 「ハロー、アンハッピー」 atぴあアリーナMM」

「ReoNa Concert Tour 2026 “De:TOUR -静脈-”」

申し込みURL：https://eplus.jp/reona/

奄美を唄った新曲「結々の唄（読み：ゆいゆいのうた）」は、2026年3月7日0:00より各配信サービスにて配信スタートしており、Spotifyに公開されている『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”』のセトリ・プレイリストにはReoNaのボイスコメントが追加されている。

■楽曲タイトル：結々の唄 （読み：ゆいゆいのうた）

■配信日：2026年3月7日（土）

■配信URL：https://ReoNa.lnk.to/yuiyuinouta

■セトリ・プレイリストURL：https://ReoNa.lnk.to/ShimayuiAmami_Sp

◼️『ReoNa ONE-MAN Concert 2027 「ハロー、アンハッピー」 atぴあアリーナMM』

2027/3/6（土）

ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM ～逃げて逢おうね～

2027/3/7（日）

ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM ～やっぱり人が好き～

会場：ぴあアリーナMM

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい３丁目２－２－２

オフィシャル1次先行（抽選）

▼受付期間

3/21(土)～4/12(日)

▼お申込み

https://eplus.jp/reona/

◼️ ReoNa動脈・静脈プロジェクト

ReoNa Concert Tour 2026 “De:TOUR -静脈-”

《公演スケジュール》

2026年10月3日(土) 千葉・浦安市文化会館 大ホール OPEN 17:00 / START 18:00

2026年10月4日(日) 千葉・浦安市文化会館 大ホール OPEN 16:00 / START 17:00

2026年10月20日(火) 福岡・福岡国際会議場 OPEN 18:00 / START 19:00

2026年10月24日(土) 兵庫・神戸国際会館 OPEN 17:00 / START 18:00

2026年10月29日(木) 東京・LINE CUBE SHIBUYA OPEN 17:30 / START 18:30

2026年11月23日(月・祝) 宮城・トークネットホール仙台（仙台市民会館）大ホール 17:00 / START 18:00

2026年12月5日(土) 愛知・Nittera日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 17:00 / START 18:00

2026年12月10日(木) 北海道・札幌市教育文化会館 大ホール 18:00 / START 19:00

オフィシャル1次先行（抽選）

▼受付期間

3/21(土)～4/12(日)

▼お申込み

https://eplus.jp/reona/

「ReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-動脈-」公演概要

《公演スケジュール》

7/19（日）大阪府・Zepp Namba OPEN 17:00 / START 18:00

7/20（月・祝）福岡県・DRUM LOGOS OPEN 17:00 / START 18:00

7/25（土）東京都・Zepp Haneda OPEN 17:00 / START 18:00

8/8（土）愛知県・Zepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00

8/10（月）宮城県・仙台 Rensa OPEN 18:15 / START 19:00

8/21（金）北海道・PENNY LANE OPEN 18:15 / START 19:00

オフィシャル３次先行（抽選）

▼受付期間

3/18（水）10:00 ～ 4/5（日）23:59

▼申込はこちら

https://eplus.jp/reona/

《配信シングル「結々の唄（読み：ゆいゆいのうた）」情報》

■楽曲タイトル：結々の唄 （読み：ゆいゆいのうた）

好評配信中！！

配信日：2026年3月7日 (土) 0:00

▼「結々の唄 （読み：ゆいゆいのうた）」の配信URLはこちら

URL：https://ReoNa.lnk.to/yuiyuinouta

Profile

2018年4月にアニメ『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』劇中歌アーティスト、神崎エルザの歌唱役にてプレデビュー。同年８月にReoNa名義のアニメ『ハッピーシュガーライフ』EDテーマ「SWEET HURT」でソロデビュー。以降『ソードアート・オンライン』シリーズ、『月姫 -A piece of blue glass moon-』、『シャドーハウス』、『シャングリラ・フロンティア』などアニメ、ゲームソングをリリース。

2023年3月には自身初の日本武道館ワンマンライブ「ReoNa ONE-MAN Concert 2023 “ピルグリム” at日本武道館～3.6 day 逃げて逢おうね～」をSOLD OUT。2024年に５周年ツアー「ReoNa 5th Anniversary Concert Tour “ハロー、アンハッピー” 」を全国9都市11公演、アジア３都市４公演を、同年１０月には東京ガーデンシアター２Days公演を開催。

2026年3月に自身初の故郷凱旋フリーライブ「ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 ”シマユイ あまみ”」を開催し、島内外から約1,000名の観客が詰めかけ、YouTube LIVE配信は約10,000名の同時視聴を記録。

「ReoNa 動脈・静脈プロジェクト」として7月よりオールスタンディングライブハウスツアー「ReoNa Live Tour 2026 “De:TOUR-動脈-”」の開催が決定しており、2026年10月からはオールシーティングのReoNa Concert Tour 2026 “De:TOUR -静脈-”の開催決定を発表。

2027年3月6日（土）・7日（日）の2日間、過去最大規模となる、ぴあアリーナMM公演2days『2027/3/6（土）ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM ～逃げて逢おうね～』、『2027/3/7（日）ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM ～やっぱり人が好き～』の開催を発表。

絶望に寄り添うお歌を歌う、絶望系アニソンシンガー。

ReoNa OFFICIAL SITE：https://www.reona-reona.com/

ReoNa Linkfire：https://ReoNa.lnk.to/artistpage