STPR新グループ「とぅるりぷ」初のワンマンライブ開催決定！ FC最速先行受付がスタート！

株式会社STPR

株式会社STPR (本社：東京都渋谷区 代表：柏原真人、以下STPR)は、当社所属の2.5次元歌い手アイドルグループ「とぅるりぷ - True＆Lip Prod.STPR MUSIC (読み:とぅるーあんどりっぷ/通称「とぅるりぷ」初のワンマンライブ『True&Lip - とぅるりぷ - 1st デビュー LIVE ～First Kiss～』について、2026年3月21日(土)19:00より、FC最速先行(抽選)での申込受付を開始したことをお知らせいたします。

「とぅるりぷ - True＆Lip Prod.STPR MUSIC」は、「STPR BOYS PROJECT」※から誕生したグループで、STPRとしては「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」に続く6組目のグループとなります。

メンバーは「そあら」「ものくろ」「パルオ」「つきしろやしろ。」「はりま」「まひろまる。」の6名で構成されており、歌や動画配信、ライブなどを中心に活動してまいります。

2026年3月14日(土)に実施したYouTube公式生配信では、先輩クリエイターが見守る中、グループ名およびメンバーが発表となりました。あわせてグループ初のワンマンライブ開催も発表し、Yahoo!リアルタイム検索で上位に入るなど、大きな反響を呼びました。

『True&Lip - とぅるりぷ - 1st デビュー LIVE ～First Kiss～』は、2026年4月25日(土)・26日(日)にharevutaiにて開催いたします。チケットは、2026年3月21日(土)19:00よりFC最速先行受付を開始いたしました。

なお、本公演はデビュー発表から約1か月での開催となり、STPR史上最短でのワンマンライブ開催となります。「とぅるりぷ」の記念すべき第一歩を、ぜひ会場でご体感ください。

■公演概要

【公演名】

True&Lip - とぅるりぷ - 1st デビュー LIVE ～First Kiss～

【開催日時】

-2026年4月25日(土) [1部]12:30 / 13:00 [2部]17:30 / 18:00

-2026年4月26日(日) [1部]12:30 / 13:00 [2部]17:30 / 18:00

【会場】

harevutai 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-19-1 Hareza池袋1F

■チケット情報

[FC最速先行(抽選)]

【受付期間】

2026年3月21日(土)19:00～2026年3月29日(日)23:59

【チケット価格】

●スタンディング：5,500円(税込)

●VIPスタンディング：11,000円(税込)

※公演終了後にメンバー全員とのハイタッチ付き

※両チケットともに入場時に別途ドリンク代600円(税込)が必要です。

※お一人様1公演につき4枚まで（複数公演申込可）

【チケット詳細/申込受付案内】

https://truelip.stpr.com/news/detail/73774

【公式FCサイト】

https://truelip.stpr.com/

【ご入場について】

整理番号順での入場になります。

≪注意事項≫

※本公演は、FC最速先行の年額コース限定サービスに含まれる「チケット代行当選確率アップ」の対象となります

※チケットのお申し込みには公式ファンクラブへの加入が必要です

※チケットはすべて電子チケットとなります

※抽選販売となります

※同行者はファンクラブ会員・非公開の方含めてどなたもご登録いただけます

■とぅるりぷ - True＆Lip Prod.STPR MUSIC Profile

「STPR BOYS PROJECT」より誕生した、STPR所属6組目となる2.5次元歌い手アイドルグループ。

2026年3月14日にグループ名およびメンバーを発表し活動を開始。2026年3月28日にKアリーナ横浜で開催される『STPR Family Festival!!』にてデビュー。

メンバーは、そあら、ものくろ、パルオ、つきしろやしろ。、はりま、まひろまる。の6名。それぞれの個性を活かしながら歌やゲーム実況、ASMR、イラストなど、幅広く活動を展開中。

グループのコンセプトは「嘘のない声で、心を繋ぐ」。

言葉にできない感情や、胸の奥にしまってきた想いを、歌や声、自分たちの言葉でまっすぐ届けていく。

2026年4月には、デビューから約1か月というSTPR史上最短でのワンマンライブ開催を予定している。

オフィシャルリンク

公式サイト： https://truelip.stpr.com/

公式X：https://x.com/TrueLip_

公式YouTube：https://www.youtube.com/@True_Lip

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/