全国の大学生が挑戦！24年続く大学生プロモーション企画コンペティション「Adfes2026」開催決定

株式会社ORANGE SENSE

株式会社ORANGE SENSE（本社：神奈川県横浜市）は、全国の大学生を対象としたプロモーション企画コンペティション「Adfes2026」を、2026年4月20日（月）よりオンラインにて開催することを決定しました。

本コンペティションは、今年で24年目を迎える歴史ある取り組みであり、広告・マーケティング分野に関心を持つ大学生が、実際に企業が抱える課題に対して企画提案を行う実践型プログラムです。

参加学生は、企業のリアルな課題に向き合いながら、企画力・戦略思考・プレゼンテーション力を総合的に磨くことができます。

「Adfes2026」開催にあたり、現在参加大学・団体を募集しています。

本コンペティションへの参加をご検討中の大学・団体の皆様は、詳細資料での案内や、オンラインでの個別説明会の実施が可能です。検討段階でも構いませんので、お気軽に「Adfes2026 参加申込・お問い合わせフォーム」からお問い合わせください。その他、ご質問・ご確認事項等ございましたら、「Adfes2026運営事務局 広報担当」までお問い合わせください。

■Adfes2026 参加申込・お問い合わせフォーム

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2ANVRTGkRBwfZNhlexykt2WjvNntoENl0jS6B3hG7uF_ccQ/viewform

また、「Adfes2026」スポンサー及び次年度「Adfes2027」お題提供パートナー（1社限定）も随時受付中です。詳細に関しては、「Adfes2026運営事務局 渉外担当」までお問い合わせください。

【Adfesとは】

(C)Adfes運営事務局/ORANGE SENSE, Inc.

Adfesは、全国の大学生が企業の課題に対してプロモーション企画を立案し、その実現性や独創性を競うコンペティションです。

2000年代初頭より継続して開催されており、広告・マーケティング分野に関心を持つ学生が実践的に学ぶ機会として、これまで多くの大学・企業が参画してきました。

なお、2026年より運営体制を刷新し、株式会社ORANGE SENSEおよびインターン生を中心とした体制で運営しています。

本コンペティションの主な特徴は以下の通りです。

1．24年の歴史を持つ、大学横断型の実践コンペティション

全国の広告研究会・マーケティング研究会などが参加し、大学の枠を超えた競争と交流が生まれています。

2．最優秀企画は“実案件化”を前提とした設計

選考・審査で終わらず、金賞受賞企画は企業とともに実社会での実現・実践を目指します。

3．リアルな企業課題に基づく“本気の提案環境”

実在する企業課題に対して企画を行うため、大学生は実務に近い視点で企画立案に取り組みます。

4．新体制のスタートダッシュに最適な実践機会

学年を問わず参加可能な本コンペティションは、開催時期が4月下旬のため新入生の加入時期とも重なり、各大学生団体の新体制の立ち上げやチームビルディングの場としても活用されています。共通の目標に向けた企画立案・プレゼンテーションのプロセスを通じて、組織としての成長を促します。

5．お題提供パートナー&スポンサーの参画メリット

Adfesへの参画により、関東・関西を中心とした大学生への認知拡大と深いブランド接点の創出に加え、若年層ならではの新規プロモーションアイデアの獲得・実装機会を提供します。

さらに、テストマーケティングや今後の戦略立案への活用、ならびに採用母集団形成にも寄与し、マーケティングと人材領域の両面で価値を創出します。

【「Adfes2026」開催概要】

■スケジュール概要

・オリエンテーション：2026年4月20日（月）19:30～（オンライン開催）

・企画考案期間：2026年4月末～6月末

・結果発表：2026年7月13日（月）19:30～（オンライン開催）

※詳細に関しては、本コンペティション参加大学・団体、およびスポンサー宛に別途ご案内します。

■参加条件

・全国の大学生（個人・団体問わず）

・1案以上の企画書提出

※新規で参加をご検討の大学・団体は、1度「Adfes2026 参加申込・お問い合わせフォーム」からお申し込みください。

■「Adfes2026」参加予定大学

金沢大学、神戸大学、上智大学、中央大学、一橋大学、立命館大学、龍谷大学、早稲田大学

※五十音順

※2026年3月20日時点

【その他今後の取り組みについて】

2027年に開催予定の「2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）」を中心とした社会的プロジェクトとの連携も視野に入れ、大学生のアイデアが社会実装につながる機会創出に取り組んでいく予定です。連携にご関心をお持ちの自治体・企業・各種団体の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

また、AI領域の急速な進展を背景に、Adfesでは今後、AI企業・関連団体との連携を強化し、大学生と企業が共に学び・共創する機会の創出に取り組んでまいります。具体的には、AIをテーマとした定期的な勉強会やワークショップの開催を通じて、最新技術や活用事例への理解を深めるとともに、実際の企業課題と接続した企画創出・社会実装を目指します。連携・ご協賛にご関心をお持ちの企業・団体の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

【本件に関するお問い合わせ先】

■参加希望の大学生団体様

Adfes2026運営事務局 広報担当 大石、大口

メール：adfes.publicrelations（at）orangesense.co.jp

※（at）は@に置き換えて下さい。

■お題提供パートナー＆スポンサーをご検討の企業様

Adfes2026運営事務局 渉外担当 榎本、古谷、岡野

メール：Adfes.office（at）orangesense.co.jp

※（at）は@に置き換えて下さい。