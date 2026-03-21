interfm【4月 新番組情報】　俳優、声優、DJとして幅ひろく活躍する小宮有紗の初の地上波ラジオレギュラー番組『小宮有紗のそんな日もありさ』地上波＆番組メンバーシップポッドキャストがスタート！

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

interfm（東京:89.7MHz 横浜:76.5 MHz）は、2026年4月から、俳優、声優、DJの小宮有紗が番組を担当する『小宮有紗のそんな日もありさ』（毎週月曜22:30‐23:00）の放送と共に、番組メンバーシップポッドキャストの配信をスタートいたします。

小宮有紗は、2012年にドラマ『特命戦隊ゴーバスターズ』で宇佐見ヨーコ（イエローバスター）役、映画『13月の女の子』では主演を務めるなど、ドラマや映画、舞台でキャリアを重ね、声優としては、『ラブライブ！サンシャイン!!』の黒澤ダイヤ役を演じ、ユニット「Aqours」の一員として東京ドーム公演やNHK紅白歌合戦に出演。近年は『D4DJ』の嘉瀬茉奈役や、『電音部』の白金煌役、さらに「DJ小宮有紗」名義での音楽活動など、声と音楽を融合させた作品でも存在感を示すなど、俳優、声優、DJとして多岐にわたる作品で活躍しています。

この新番組の放送開始は、本日3月21日（土）恵比寿ザ・ガーデンホールで開催された、interfmの開局30周年第一弾イベント「interfm 30th Anniversary ECHOES LIVE」内で発表され、会場内は大いに盛り上がりました。放送時間帯が夜10時となるこの番組のリスナーには就寝準備の方も多いのではということで、小宮有紗本人のアイデアも取り入れ、その日に起きたアレコレをお便りと共に共有し、「それも、ありさ～」っと、ゆる～く包み込むラジオ番組にしていく予定です。

また、番組メンバーシップポッドキャストでは、前半パートを地上波で放送した内容を無料でお届けし、後半パートは会員限定のミニ番組「そんな日もありしゃ」として、放送後23:00から番組メンバーシップサイトにて配信します。更に番組メンバーシップ会員向けに限定コンテンツや特典を送付予定。不定期に番組の公開収録イベントも実施を予定しています。小宮有紗へのお便り、楽曲リクエストなど、沢山のメールをお待ちしています。どうぞお楽しみに。

■番組概要（地上波）

放送局：インターエフエム（東京:89.7 MHz 横浜:76.5 MHz）http://www.interfm.co.jp/

タイトル：『小宮有紗のそんな日もありさ』

DJ：小宮有紗

放送日時：毎週月曜日22:30～23:00（30分番組）※初回放送は４月6日（月）22:30～

放送形態：録音番組

番組メール：arisa@interfm.jp

番組ハッシュタグ：#それあり

■番組メンバーシップポッドキャスト概要

番組サイト：https://sonnahimoarisa.bitfan.id/(https://sonnahimoarisa.bitfan.id/) ※サイト公開日は4月1日（水）正午

配信日時：毎週月曜日23:00～ ※初回配信は4月6日（月）23:00～

配信内容：前半パート（地上波OAアーカイブ無料）※楽曲はカットされます

後半パート（番組メンバーシップ会員のみ）

※3月21日公開収録での先行番組（#0）は4月1日から無料コンテンツとして配信予定

■番組メンバーシッププラン内容

〇番組メンバーシップ料金

・通常プラン会員（月額）：550円（税込）

・スペシャルプラン会員（月額）：1,650円（税込）

〇番組メンバーシップ会員特典（通常・スペシャルプラン共通特典）

１. 番組アーカイブ聴き放題

２. 会員限定パートミニ番組「小宮有紗のそんな日もありしゃ」の聴取

３. 映像ありの生配信番組（不定期）の会員限定パートの視聴

４. 番組公開収録イベント（不定期）への応募（先行抽選）

└1次先行：スペシャルプラン会員

└2次先行：通常プラン会員

〇スペシャルプラン限定特典（毎月）

１. 応援メッセージ付き写真ポストカードの送付(現物)

■DJ

小宮有紗（こみや・ありさ）

栃木県出身。俳優、声優、DJとして多岐にわたる作品で活躍。俳優としては、2012年に『特命戦隊ゴーバスターズ』の宇佐見ヨーコ（イエローバスター）役で注目を集め、映画『13月の女の子』では主演を務めるなど、ドラマや映画、舞台でキャリアを重ねる。声優としては、2015年より『ラブライブ！サンシャイン!!』の黒澤ダイヤ役を演じ、ユニット「Aqours」の一員として東京ドーム公演やNHK紅白歌合戦に出演。近年は『D4DJ』の嘉瀬茉奈役や『電音部』の白金煌役、さらに「DJ小宮有紗」名義での音楽活動など、声と音楽を融合させた作品でも存在感を示している。

公式HP：https://komiya-arisa.net/

公式X：https://x.com/arisakomiya

公式Instagram：https://www.instagram.com/arisakomiya_official/

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【 interfmは、2020年9月1日、全国ＦＭ放送協議会（JFN＝ジャパンエフエムネットワーク）の特別加盟社になりました 】