6月7日（日）にパシフィコ横浜 国立大ホールにて「ALL AIKATSU！ BAND LIVE ～LEGGENDA VOCE～」の開催が決定！出演者情報も発表され、本日よりチケットプレリザーブ先行がスタートとなりました。

株式会社バンダイナムコピクチャーズ

2026年6月7日（日）にパシフィコ横浜 国立大ホールにて「ALL AIKATSU！ BAND LIVE ～LEGGENDA VOCE～」の開催が決定しました。

「ALL AIKATSU！ BAND LIVE」はアイカツ！バンドによる生演奏で「アイカツ！シリーズ」の人気楽曲を、シリーズの垣根を越えたこのライブだけのキャスト編成でお届けするスペシャルなライブとなります。

今回は「ALL AIKATSU！ BAND LIVE ～LEGGENDA VOCE～」と題し、出演者もまさに”レジェンド”として活躍するアイドルたちが集結！

「アイカツ！」からは神崎美月率いるトライスターやWMの歌唱担当、りすこ・れみ・ゆな・ふうり、「アイカツスターズ！」からは白鳥ひめ歌唱担当るか、エルザ・フォルテ歌唱担当りさ、「アイカツフレンズ！」からはラブミーティア（神城カレン＆明日香ミライ）役の田所あずさ・大橋彩香に加え天翔ひびき役の日笠陽子、そして「アイカツプラネット！」からは陽明咲／ローズ役の宇野愛海、月城愛弓／キューピット役の瑞季を迎えてお届けします。

総勢11名のキャストによる、”レジェンド“級の歌声が響くライブをぜひお見逃しなく！

最速先行となるチケットのプレリザーブ先行抽選受付は本日21時よりスタート。通常の全席指定チケットに加え、配信アーカイブ付きのチケットもありますので詳細をよくご確認のうえ、お申し込みください。

「ALL AIKATSU！ BAND LIVE ～LEGGENDA VOCE～」 公演概要

■日程

2026年6月7日（日）

＜昼公演＞ 12:00開場／13:00開演

＜夜公演＞ 16:30開場／17:30開演

■会場

パシフィコ横浜 国立大ホール

■出演

りすこ、れみ、ゆな、ふうり、るか、りさ

田所あずさ、大橋彩香、日笠陽子、瑞季、宇野愛海

アイカツ！バンド

チケット販売情報

■チケット料金

全席指定 ：12,650円（税込）

全席指定（配信アーカイブ付き） ：17,050円（税込）

■プレリザーブ先行抽選（最速）

受付期間：2026年3月21日（土）21:00～4月5日（日）23:59

受付URL：https://w.pia.jp/t/aikatsu-bandlive-lv/

当落発表：2026年4月11日（土）18:00～

入金期間：2026年4月11日（土）18:00～4月14日（火）23:59

※お一人様、4までお申込み可能

■プレリザーブ2次先行抽選

受付期間：2026年4月11日（土）12:00～4月19日（日）23:59

受付URL：https://w.pia.jp/t/aikatsu-bandlive-lv/

当落発表：2026年4月25日（土）18:00～

入金期間：2026年4月25日（土）18:00～4月28日（火）23:59

※お一人様、4枚までお申込み可能

■一般発売（先着）

発売日：2026年5月2日（土）AM10:00～

受付URL：https://w.pia.jp/t/aikatsu-bandlive-lv/

※お一人様、4枚までお申込み可能

※先着順での受付となりますので、予定枚数に達し次第受付終了となります。

■お申込みなどチケットに関するお問合せ先

チケットぴあ：https://t.pia.jp/help/index.jsp

■公演に関するお問合せ先

インフォメーションデスク：https://information-desk.info

ライブ配信情報

■配信アーカイブ付きチケットを購入のお客様へご案内

全席指定（配信アーカイブ付き）：17,050円（税込）のチケットでは生配信はご覧いただけません。

当日会場での公演と後日配信の同公演のアーカイブ配信がご視聴いただけるセットチケットになります。

例：＜昼公演（13:00）＞の公演のセットチケットをご購入の場合、＜昼公演（13:00）＞の公演のアーカイブ配信のみご覧いただけます。

■アーカイブ期間

2026年6月9日（火）18:00～6月23日（火）23:59まで

■配信視聴チケットの購入・視聴に関するお問い合わせ

https://t.pia.jp/pia/events/pialivestream-guide

注意事項など、その他詳細は下記「オールアイカツ！」ポータルサイトに掲載のニュースページよりご確認ください。

■「アイカツ！シリーズ」について

2012年に、データカードダス展開、テレビ放送がはじまった、トップアイドルを目指してアイドル活動(＝アイカツ！)に励む少女たちを描いた『アイカツ！シリーズ』は、これまでに「アイカツ！」「アイカツスターズ！」「アイカツフレンズ！」「アイカツオンパレード！」「アイカツプラネット！」とシリーズ展開を行い、テレビ番組、データカードダス、玩具、アパレル、雑貨、ライブ公演などクロスメディアで発信し人気を博しています。

2023年には、『アイカツ！シリーズ』10周年を記念して「アイカツ！ 10th STORY ～未来へのSTARWAY～」が全国で劇場公開、現在は、「アイカツアカデミー！」が配信されるなど、広く展開が続いています。

■「オールアイカツ！」ポータルサイト

https://www.aikatsu.net/portal/

■「アイカツ！シリーズ」YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@aikatsu_channel(https://www.aikatsu.net/portal/)

(C)BNP/BANDAI, DENTSU, TV TOKYO

(C)BNP/BANDAI, DENTSU, TV TOKYO, BN Arts

(C)BNP/AIKATSU 10TH STORY

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【会社概要】

株式会社バンダイナムコピクチャーズ

バンダイナムコピクチャーズ(東京都杉並区、代表取締役社長：佐藤弘幸)は、バンダイナムコグループのアニメーション製作会社。2015年4月、株式会社サンライズ（現株式会社バンダイナムコフィルムワークス）からの分社化により設立。レーベル名は「BN Pictures」。

主に『アイカツ！』『バトルスピリッツ』『TIGER ＆ BUNNY』等のマーチャンダイジング展開を中心とするオリジナル作品、および『銀魂』『ケロロ軍曹』等の原作コミックをもとにした作品を製作・プロデュースしています。

会社HP: https://www.bn-pictures.co.jp/

株式会社バンダイナムコミュージックライブ

株式会社バンダイナムコミュージックライブ（代表取締役社長：垰義孝）は、アーティストの発掘・育成、音楽制作、音楽著作権の管理・運用、バンダナムコグループ内外の幅広いライブ・イベントの制作などを行っています。私たちは音楽とライブエンターテインメントを通じて新たな感動を創出し、ファンの心を豊かに出来る商品サービスを提供してまいります。

会社HP: https://www.bandainamcomusiclive.co.jp/

※本プレスリリースの内容は 2026年3月21日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。