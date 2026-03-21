環境まるごとサーバー移行をワンコマンドで実現する「SLV Migrate Linux」をリリース - AIエージェント時代はクラウドからベアメタルへ、旧世代から新世代へ、移行の自由を手にする

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）および Validators DAO が運営する ERPC は、オープンソースの Solana 開発ツール SLV に、Linux サーバー環境をまるごと別サーバーへ移行できる「SLV Migrate Linux」機能を新たにリリースしたことをお知らせいたします。

SLV CLI からのワンコマンドで、ユーザーデータ・設定・インストール済みパッケージ・SLV ノードのセットアップを含む Linux 環境を、高い再現性で移行先にコピーできます。クラウドからベアメタルへ、旧世代サーバーから最新世代へ - 移行先を問わず、Linux 環境の引越しがワンコマンドで完結します。

SLV Migrate Linux の概要

ワンコマンドでサーバーまるごと移行

SLV Migrate Linux は、SLV CLI からワンコマンドで Linux サーバー環境を移行先にコピーする機能です。OS・設定・ユーザーデータ・インストール済みパッケージ・SLV ノードのセットアップを含む主要な環境が、ファイル属性・パーミッションを保持した状態で引き継がれます。

移行完了後にはデスティネーションサーバーが自動的に再起動されます。除外パスのカスタマイズや自動化用のオプションも備えており、柔軟な運用が可能です。

新しいサーバーに環境を複製し、動作確認後にソースを停止する - という安全な移行フローで、環境の引越しを完結させます。

SLV Migrate Linux ドキュメント: https://slv.dev/ja/doc/migrate/quickstart/

なぜサーバー移行が重要なのか

クラウドは「速い」のか - 構造的なパフォーマンスの限界

Solana プロジェクトの多くは、Web2 時代に使い慣れたクラウド製品から開発を始めます。これは自然なことです。しかし、Solana を本格的に活用するフェーズに入ると、クラウド環境の構造的な限界に直面します。

クラウドは、仮想化レイヤー、ネットワークの抽象化、マルチテナント構成など、多くのレイヤーを重ねて構築されています。これらのレイヤーは汎用性と運用の容易さを提供しますが、1ms を争う Solana の高頻度処理においては、パフォーマンスの天井となります。ネットワーク帯域が共有されている場合や、オーバーコミットリソースが混在する場合もあり、「大手クラウド = 高速」という認識は、Solana の領域では必ずしも成立しません。

EC サイトの世界では、ページの読み込みが 1 秒速くなるだけで成約率が改善するという知見は広く知られています。金融が直接絡むアプリケーションにおいて、スピードが UX を握るという原則は、さらに先鋭化します。Solana 上の DeFi・高頻度取引・リアルタイム処理では、トランザクションの着地順序がそのままプロダクトの品質に直結します。

移行の手間が、最速への挑戦を先延ばしにしてきた

より速い環境があることに気づいても、移行の手間が障壁となり、現在の環境に留まり続ける - これは多くの開発者が経験してきた現実です。

サーバーの移行には、OS の再セットアップ、依存パッケージの再インストール、設定ファイルの復元、ランタイム環境の再構築など、広範な手作業が必要でした。移行先のサーバーで「同じ環境」を再現するまでに数時間から数日を要することも珍しくなく、その手間が高速な環境への挑戦を先延ばしにさせてきました。

ベンダーロックインの緩和

移行コストの高さは、ベンダーロックインを維持する最大の要因のひとつです。データ転送、IP アドレスの変更、外部依存の再構成など、移行に伴う課題はゼロにはなりませんが、環境そのものの引越しがワンコマンドで完結するだけで、ロックインの最大の障壁は大きく下がります。

より速いリソースが見つかれば移行できる。より有利な条件が提示されれば環境ごと引越しできる。SLV Migrate Linux は、最速の環境を自由に選び取るための技術的な土台を提供します。

AI エージェント時代に、環境移行はさらに重要になる

従来の移行の手間は、手作業の多さが主な原因でした。しかし今、移行の重要性はさらに増しています。

OpenClaw、Claude Code、Codex をはじめとする AI エージェントを活用した開発が主流になりつつあり、開発の速度はかつてないほど加速しています。同時に、AI エージェントと共に構築された環境は、コードだけでなく依存パッケージ・設定・ランタイム・ローカルデータが密結合した状態で稼働しており、環境そのものの価値がかつてないほど高まっています。

開発速度が上がるほど、環境の再構築コストも上がる。だからこそ、環境をまるごと移行できる手段が、AI エージェント時代の開発における前提条件となります。

SLV - Solana 開発を包括的に支援するオープンソースツール

SLV は、Solana 開発のライフサイクル全体を AI エージェントと協調しながら支援するオープンソースツールです。Solana RPC・バリデータの立ち上げから運用・ノーダウンタイム移行まで、ERPC Global Storage と連携した日次・週次・月次の定期バックアップ自動化、そして今回リリースした SLV Migrate Linux によるワンコマンドでの環境移行まで、Solana 開発に必要な運用基盤を一貫して提供しています。

すべての機能が MCP サーバー対応であり、AI エージェントからの実行が可能です。SLV UI 管理画面からの設定・監視にも対応しており、専門知識のハードルを大きく下げながら、安全な運用を支援します。

SLV 公式サイト: https://slv.dev/ja

SLV GitHub: https://github.com/validatorsDAO/slv

スピードを第一要件とする設計思想

速度最優先の構成は、汎用市場からは自然に提供されない

汎用サーバー市場では、安定性・収益性・標準化が優先されるため、速度を最優先とする構成が自然に提供されることはほとんどありません。サーバー業界には、顧客の知識量に応じて提供されるリソースの品質が変わるという構造的な現実があります。データセンター側には、電力やネットワーク帯域をセーブすることで収益性が上がるインセンティブが常に働いています。

ブランドや信頼だけでは、最速の環境は手に入らない。クラウドという選択肢が「速い」という思い込みから、本来手にすべきパフォーマンスを得られていないプロジェクトが、いま数多く存在しています。

ERPC + SLV - 最速の環境への最短経路

ERPC は、Solana RPC プラットフォームと、ベアメタルサーバー・VPS・Solana Shredstream・Solana Geyser gRPC・Unlimited Endpoints・グローバルストレージを同一プラットフォーム内に統合しています。プラットフォーム内にデプロイするだけで、最速の通信条件、最適化済みの構成、Solana に特化したチューニングのすべてが最初から手に入ります。

SLV は、その ERPC プラットフォーム上での環境構築・運用・バックアップ・移行をワンコマンドで完結させるオープンソースツールです。クラウドからの移行も、リージョン間の移行も、新世代ハードウェアへの移行も - SLV Migrate Linux により、最速の環境への移行障壁を大きく引き下げます。

データセンターに関する深い知識がなくとも、最速の環境を手にすることができる - これが ERPC と SLV の設計思想であり、私たちが独自のプラットフォームとオープンソースツールを構築し続ける理由です。

5 年連続 WBSO 承認 - 研究開発成果が直接プラットフォームに反映される

ELSOUL LABO は、オランダ政府の研究開発支援制度 WBSO において 2022 年以降 5 年連続で承認を受けています。超低遅延を前提とした Solana RPC インフラの研究開発、バリデータ配置・運用オーケストレーションの自動化に関する研究を継続しており、その成果は直接的にプラットフォームのパフォーマンス改善に反映されています。

SLV の移行・バックアップ機能も、これらの研究開発の中で蓄積された運用自動化の知見が実装として具現化されたものです。R&D の成果は積み重ねであり、SLV と ERPC は速度だけでなく、運用性においても継続的に進化し続けます。

次世代の選択肢 - AS200261 Solana 特化データセンター

ELSOUL LABO は、RIPE NCC より自社 ASN（AS200261）の付与を受け、Solana 特化のトップティア新データセンターの開設を進めています。最新世代の AMD EPYC 第 5 世代、AMD Threadripper PRO 第 5 世代（9975WX 等）、NVMe 第 5 世代で統一されたハードウェア構成に加え、自社 ASN による最適なネットワーク経路設計を実現する、既存のプレミアムデータセンターを超える最高品質のインフラです。SLV Migrate Linux により、既存環境からこの新データセンターへの移行もワンコマンドで完結します。

初期ロットは予約完売となっておりますが、次回入荷分以降はウェイトリスト順にご案内いたします。

お問い合わせ

SLV Migrate Linux および ERPC に関するお問い合わせは、Validators DAO 公式 Discord にてサポートチケットを作成してください。

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

ERPC の公式情報は以下のサイトでご確認いただけます。

ERPC 公式サイト: https://erpc.global/ja

SLV Migrate Linux ドキュメント: https://slv.dev/ja/doc/migrate/quickstart/

日頃より ERPC をご利用いただき、心より御礼申し上げます。