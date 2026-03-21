“ULTRALIGHT CLASSIC” Series | 舟田靖章 MYOG KIT #01 化繊インサレーション・プルオーバーの販売予約をスタート！21日(土)より「ULとMYOG展」も開催。

株式会社トレイルズ

TRAILSの『Simple × Classic × Super Ultralight』をコンセプトにしたプロダクト「ULTRALIGHT CLASSIC Series」。

バックパック2モデルに続き、日本人初トリプルクラウナー「舟田靖章 MYOG KIT」全4プロダクト(予定)をリリース！

3月21日(土)より、先行してTRAILS INNOVATION GARAGE内にて、舟田靖章のアメリカ3大トレイル・トリプルクラウンの写真や、その際に実際に使用したMYOGの展示に加え、#01として"化繊インサレーション・プルオーバー"の予約販売受付を開始します。

既存の常識にとらわれない自由で大胆な設計思想、g単位で理に適う最軽量な素材を探しアグレッシブに採用する実験的アプローチ。クレイジーな失敗作にも寛容なウルトラライト黎明期のアティテュードは、革新的かつ普遍的な名品を生み出してきた。

そして、極限を探求したこれらのプロダクトたちは、ハイカーにトレイルライフにおける知恵の習得さえ求め、ハイカーの知識・スキル向上を後押ししてきた。

TRAILSはメーカーではない。このシリーズを通じて、僕たちが熱狂した実験的でイノベーティブなULカルチャー再燃のきっかけをつくり出せたらと思う。

舟田靖章 MYOG KIT #01として、化繊インサレーション・プルオーバーをリリース！

写真は、MYOG KITのベースとなった、舟田靖章がアパラチアントレイルをスルーハイクした際にMYOGした化繊インサレーション・プルオーバー。

今回、リリースする舟田靖章 MYOG KIT #01は「化繊インサレーション・プルオーバー」。

この化繊インサレーション・プルオーバーは、舟田氏がトリプルクラウン最後のトレイルATをスルーハイキングのためにMYOGしたもの。

それまでのPCT、CDTではダウンジャケットを使用していた舟田氏。雨の多いATを歩くに際し、濡れに対する弱さに懸念があったダウン・ジャケットに代わるものとしてMYOGしたのが化繊インサレーションをMYOGした理由であった。

実際のATのスルーハイキングから、その後のハイシエラでのハイキングまで、この化繊インサレーションを使い、仕様や機能にとても満足している、と舟田氏は語っている。

今回のMYOG KITのプロトタイプ。

今回は、その化繊インサレーション・プルオーバーをMYOG KITとしてお届けする。

ULの思想を発信すべく、完成プロダクトではなく、” MYOG KIT ” としてリリース。



ベースとした、舟田氏がATをスルーハイキングするためにMYOGしたインサレーション・プルオーバー。

なぜ完成プロダクトではなく、MYOG KITとしてリリースするのか？

それは、MYAKE YOUR OWN GEARに、ウルトラライトの思想があるからだ。

ウルトラライトは、ロング・ディスタンス・ハイキングをするための方法論として生まれた。そして、方法論としてのウルトラライトにおいて、既製品にとらわれない、自分にとっての「Simple＝必要十分」を生み出す行為として現在のMYOGが生まれた。

道具をシンプル且つ軽量化した上で、ハイカーに知識やスキルの習得をさえ求めるのが、ウルトラライト(UL)の思想。MYOGという行為を通じて、ULカルチャーのコアにあるものを手に入れてもらいたいという思いから、「舟田靖章 MYOG KIT」という形でリリースすることにした。

舟田靖章 ” トリプルクラウン12,000km ” からのリファレンス

日本人初のトリプルクラウナーの舟田靖章。

なぜ舟田靖章なのか？

舟田氏のMYOGしたギアには、ロング・ディスタンス・ハイキングでも実践的に使えるULギアの普遍的な要素が、すでにほとんど詰め込まれているからだ。

舟田氏は、日本人初のアメリカ３大トレイルすべてをMYOGしたULギアでスルーハイキングしたトリプルクラウナー。

舟田氏のMYOGしたギアには、ウルトラライトとロング・ディスタンス・ハイキングの初めて実践したパイオニアにしか体得できない、まだ見ぬものへとチャレンジする経験と思考の実験が詰め込まれていて、それが見事なまでにウルトラライトの本質を射抜いている。

レイ・ジャーディンによるバックパックが、現在のULバックパックのクラシックとして参照され続けるように、舟田氏のMYOGは、ハイカーにとって今も実践にうらづけられたクラシックなULギアとして参照されつづけるべきである。

TRAILS Crewのハイカーとしての経験や知見を融合してアップデート。

その舟田氏のモデルをベースに、そのDNAを継承しながら、同じくアメリカ3大トレイルをスルーハイクしたTRAILS Crewの経験や知恵に加え、UL黎明期からTRAILS編集部がストックしてきた膨大な化繊インサレーション・プルオーバーをリファレンスし、独自のパターンとしてアップデート。

最新素材を採用して、あまたの試行錯誤をしながらそれらのエッセンスを融合し、アメリカのロング・ディスタンス・ハイキングで実践的に使える、化繊インサレーション・プルオーバーのMYOG KITが誕生した。

3/21(土)-22(日) 舟田靖章 MYOG KITのプレリリース・イベント「ULとMYOG展」開催！





ULTRALIGHT CLASSIC Series"舟田靖章 MYOG KIT"のプレリリースとして、3月21日(土), 22日 (日)にTRAILS INNOVATION GARAGEにて、POP-UP「ULとMYOG展」の開催が決定。

MYOG KITのプロトタイプの展示と合わせ、3月21日(土) よりGARAGE店頭にて、予約販売の受付開始します。初回ロットは数量に限りがございます。ご希望の方は、店頭にてTRAILS Crewにお申し付けください。メールでの受付はコチラ(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE8sY7x2Ptkqm-JVwWaf9DgCnKtShMU-mgByAosgHlpxhWLQ/viewform?usp=publish-editor)。

また実際に舟田氏の過去のMYOGアーカイブとして、ロング・ディスタンス・ハイキングのためにMYOGした、バックパック、プルオーバー、ウェストバック、ゲイターなどを展示をします。

舟田靖章 MYOG KITには、特別インタビューを収録したZINEを収録。

■ POP UP | 舟田靖章 MYOG KIT プレリリース・イベント「ULとMYOG展」

【日時】

3月21日 (土) 12:00～19:00

3月22日 (日) 11:00～16:00

【会場】

TRAILS INNOVATION GARAGE

東京都中央区日本橋富沢町 10-13 WORK EDITION NIHONBASHI 101

MYOGer NIGHT (3/22 (日) 19:30~) にて、舟田靖章×TRAILS佐井聡のトークセッションも開催決定！

3月22日(日) に開催するMYOGer NIHGHTに、舟田氏がスペシャルゲストとしても登壇が決定！

TRAILS編集長の佐井聡とともに、「UL × MYOG」をテーマにしたトークセッションも行なう。

当時、舟田氏がMYOGをした理由や、舟田氏のULについての考え方、また今回のMYOG KITのベースになった化繊インサレーション・プルオーバーなどについて語ってもらう予定だ。

舟田氏本人が語る貴重な内容となるはずなので、ぜひお楽しみに！

■ MYOGer NIGHT #06 (舟田靖章 登壇)

【日時】

3月22日(日) 17:00-20:30

【会場】

TRAILS INNOVATION GARAGE

東京都中央区日本橋富沢町 10-13 WORK EDITION NIHONBASHI 101



MYOGer NIGHTの申し込みはコチラ。

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/0207u56b0uz41.html

What’s ”ULTRALIGHT CLASSIC” Series ?

第一弾のULTRALIGHT CLASSIC Seriesとして発売したバックパック「LONG DISTANCE HIKER」(容量 55L, 重量500g)。



『Simple × Classic × Super Ultralight』をコンセプトにしたプロダクト「ULTRALIGHT CLASSIC Series」。

第一弾の「ULTRALIGHT CLASSIC」Seriesとしてリリースしたのは、「同サイズ (容量) 比で最軽量級の圧倒的軽さ」を実現した、腰荷重と肩荷重の２モデルのバックパック。（詳細はコチラ(https://thetrailsmag.com/archives/store_cat/ultralight-classic)）

「LONG DISTANCE HIKER」(容量 55L, 重量500g)、「ULTRALIGHT HIKER」(容量 30L, 重量 268g)。

そして、今回第二弾として、「舟田靖章 MYOG KITシリーズ」をリリースする。

ここに改めて、「ULTRALIGHT CLASSICS」Seriesに込めた『Simple × Classic × Super Ultralight』のエッセンスを伝えたい。

Simple (必要十分)

自分なりのシンプル(必要十分)の探求。

“Take less, do more” これはULバックパックのパイオニアであり、UL界のレジェンドでもあるグレン・ヴァン・ペスキの名言として知られている。土木技師であったグレンのこの言葉は、バックミンスター・フラーの “more with less” (最小で最大の効果)、 ミース・ファン・デル・ローエの “less is more” (少ないほど豊か) という、偉大な建築家たちの思想とも重なる。

このシンプルであることを探求する情熱こそが、ULTRALIGHT CLASSIC Seriesで引き継ぎたいアティテュードである。

Classic (普遍)

流行に左右されないクラシック(普遍)の探求。

どんな世界にも時間の経過とともに古くならない名品といわれるプロダクトが存在する。既存の常識にとらわれないアグレッシブで実験的アプローチによって使い手の本質をとらえた最適解は、変化を必要としない。そんな名品は、いつしかクラシックと呼ばれる。

デザイン、機能、素材など、すべてにおいて普遍となる最適解を探求する。

Super Ultralight (最軽量)

g単位でスーパーウルトラライト(最軽量)を探求。

既存の常識にとらわれずクレイジーなまでに極限の軽さに固執するアティテュードは、革新的なマテリアルを発明するだけでなく、トレイルライフにおける新しい知恵 (知識・スキル) の習得をハイカーにもたらした。

ロング・ディスタンス・ハイキングが「トレイルライフにおける必要十分を知る実験的な歩き旅」である限り、そこから生まれたウルトラライトという軽量化への探求に終わりはない。

＜トレイルカルチャー・ウェブマガジン『TRAILS』＞ https://thetrailsmag.com/

TRAILSは、トレイルで遊ぶことに魅せられた人々の集まりです。トレイルに通い詰めるハイカーやランナーたち、エキサイティングなアウトドアショップやギアメーカーたちなど、最前線でトレイルシーンをひっぱるTRAILSたちが執筆、参画する日本初のトレイルカルチャーウェブマガジンです。

企画と編集に過剰にこだわり、有名無名を問わず世界中のTRAILSたちと編集部がコンタクトをとり、旅のモチベーションとなるトリップレポートやヒントとなるギアレビューなど、本当におもしろくて役に立つ、ここにしかないリアルな情報を独自の切り口で発信していきます。

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