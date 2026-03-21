レッドブル・エナジードリンク チェリーエディション発売記念　Visa Cash App Racing Bulls 日本GP限定スペシャルリバリー公開

レッドブル・ジャパン株式会社

レッドブル・ジャパン株式会社は、2026年3月31日（火）より、さくらんぼ味のレッドブル、「レッドブル・エナジードリンク チェリーエディション」を販売開始します。

これを記念し、Visa Cash App Racing Bulls（以下レーシング・ブルズ）は、3月27日（金）に開幕するF1日本GPに、「VCARB03」にレッドブル・エナジードリンク チェリーエディションのスペシャルリバリー（限定デザイン）を施し参戦します。

（世界初公開映像：https://youtube.com/shorts/MpGqy7-AbMg?feature=share）

本リバリーは、新発売のさくらんぼ味のレッドブル「レッドブル・エナジードリンク チェリーエディション」の世界観を反映した特別仕様です。缶と同様に、赤と白を基調としたカラーリングがマシン全体を彩ります。さらに、日本GP限定デザインとして、書道家・現代美術家の青柳美扇さんとのコラボレーションが実現。一瞬にすべてを懸ける青柳さんの集中力と内なるエネルギーを解き放った筆致で書かれた「日本」「チェリーエディション」「翼をさずける」の文字が、マシンの随所にあしらわれているとともに、チームの極限への挑戦に敬意を込めて揮毫された力強い筆使いは、スピード感を生み出し、赤・白・銀色を基調としたデザインに立体感と勢いをもたらしています。

【レーシング・ブルズ スペシャルリバリー Xキャンペーン】

3月22日（日）～3月31日（火）の期間中、日本GP限定デザイングッズが当たるキャンペーンを実施！

※画像はイメージです。実際のデザインは異なる場合があります。

応募方法１. 当選グッズ：レーシング・ブルズ日本GP限定デザイン長袖ジップ

1. レッドブルモータースポーツ公式Xアカウント（@redbullmotorJP(https://x.com/redbullmotorJP)）をフォロー

2. スペシャルリバリーを撮影し、ハッシュタグ「#さくらんぼ味のレッドブル」「#スペシャルリバリー」を付けて写真を投稿

▼レーシング・ブルズ日本GP限定デザイン長袖ジップ

応募方法２. 当選グッズ：レーシング・ブルズ日本GP限定デザインシャツ

1. レッドブルモータースポーツ公式Xアカウント（@redbullmotorJP(https://x.com/redbullmotorJP)）をフォロー

2. ハッシュタグ「#さくらんぼ味のレッドブル」「#スペシャルリバリー」を付けて、対象のキャンペーン投稿を引用リポスト

▼レーシング・ブルズ日本GP限定デザイン長袖ジップ

【キャンペーン概要】

期間 ：3月22日（日）8:00 ～ 3月31日（火）23:59

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝﾍﾟｰｼ゛：https://www.redbull.com/jp-ja/projects/suzuka-2026/sepcial-livery-cap

問合せ先 ：レーシング・ブルズ スペシャルリバリー Xキャンペーン事務局

電話番号 ：0120 - 502 - 516（受付時間： 10:00～17:00（土・日・祝日を除く））

開設期間 ：3月23日（月）～ 4月30日（木）

※本キャンペーン及び賞品のデザイン、仕様、外観は予告なく変更になる場合がございます

【スペシャルリバリーが都内～名古屋に向けて複数のスポットを走行＆展示】

・3月22日 （日） 横浜市内 ～ 東京都内

横浜市内及び東京都内をトレーラーに乗って移動。移動の様子はレッドブル モータースポーツ 公式Xアカウント（@redbullmotorJP(https://x.com/redbullmotorJP)）で随時投稿予定！

・3月23日 （月） 東京・渋谷 ：SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース

日時：2026 年3 月23 日（月）10:00～18:00

場所：SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース (東京都渋谷区道玄坂2丁29-1)

「レッドブル・エナジードリンク チェリーエディション」のサンプリングも実施

※サンプリングは11:00～16:00を予定しております、無くなり次第終了となります

・3月24日 （火） 東京・原宿：WeWork アイスバーグ 屋外イベントスペース

日時：2026 年3 月24 日（火） 10:00～21:00（予定）

場所：WeWork アイスバーグ 屋外イベントスペース (東京都渋谷区神宮前6-12-18)

「レッドブル・エナジードリンク チェリーエディションのサンプリング」も実施

※サンプリングは16:00～20:00を予定しております、無くなり次第終了となります

・3月25日 （水） 静岡：東名高速道路（E1）EXPASA足柄（下り）

日時：2026 年3 月25 日（水） 11:00~13:00 (予定)

場所：EXPASA足柄（下り）西館屋外（名古屋側）

「レッドブル・エナジードリンク チェリーエディションのサンプリング」も実施

※サンプリングは11:00～16:00を予定しております、無くなり次第終了となります

・3月26日 （木）～ 29日（日） 愛知・名古屋：名古屋駅 JRゲートタワー

F1の世界観を体感できるイベント 「Red Bull Nagoya Energy Pit」を開催

日時：2026 年3 月26 日（木）～29日（日） 10:00～20:00

場所：JRゲートタワー イベントスペース (愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3)

１. レーシング・ブルズ スペシャルリバリー 展示（全日程）

２. F1マシンのタイヤ交換を体験出来る”Pit Stop Challenge”を実施（全日程）

３. 26日（木）～27日（金）：

レッドブル・エナジードリンク チェリーエディションのサンプリングを実施

４. 28日（土）～29日（日）：

レッドブル・エナジードリンクを購入すると限定グッズが手に入るキャンペーンを実施

※各コンテンツの詳細は下記URLよりご確認ください。

URL：https://www.redbull.com/jp-ja/projects/suzuka-2026/red-bull-nagoya-energy-pit

【レッドブル チェリーエディションを取り出せ！ピットガンチャレンジ】

F1 のハイライトシーンの一つ、タイヤ交換や車両調整を超高速で行う「ピットストップ」を体験できるブースが新宿アルタ横に登場。

レッドブル・エナジードリンクか、発売前のレッドブル・エナジードリンク チェリーエディションが入っているナットで閉じられた BOXをピットガン操作で開封にチャレンジ！30秒以内に取り出せると、レッドブルと限定ステッカーをプレゼント！

【イベント概要】

名称：レッドブル チェリーエディションを取り出せ！ピットガンチャレンジ

日時：3月28日（土）～29日（日）11:00～20:00（最終受付 19:30予定）

場所：新宿アルタ横

URL：https://www.redbull.com/jp-ja/projects/suzuka-2026/cherry-edition

■製品概要

商品名：レッドブル・エナジードリンク チェリーエディション 250ml

発売日：2026年3月31日（火）

内容量：250ml

希望小売価格：\213 （税抜）

生産国：スイス

販売場所：全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストア、量販店、ECサイトなど

■レッドブル・エナジードリンク ラインアップ 【全8種】

・レッドブル・エナジードリンク （250ml/355ml/473ml）

・レッドブル・シュガーフリー （250ml）

・レッドブル・エナジードリンク 330ml アルミボトル

・レッドブル・エナジードリンク パープルエディション 250ml

・レッドブル・エナジードリンク グリーンエディション 250ml

・レッドブル・エナジードリンク チェリーエディション 250ml NEW！

【主な原材料】

カフェイン 250mlのレッドブル製品1缶には80mg含まれています。

カップ1杯のドリップコーヒーに含まれるカフェイン量とほぼ同等です。

アルギニン 自然に人体に発生する準必須アミノ酸で食事摂取が主要な供給源です。

オートミール、乳製品、肉、魚介類、ナッツや種子に含まれています。

ビタミンB群 正常なカラダの機能を保つための必須微量栄養素です。

ナイアシンアミド（ビタミンB3）、パントテン酸（ビタミンB5）、

ビタミンB6やビタミンB12が含まれています。

糖類 レッドブル・エナジードリンクの糖類（砂糖、ぶどう糖）はテンサイ（砂糖大根）が原料です。

レッドブル・エナジードリンクは100mlあたり11gの糖類を含有。

これはリンゴジュースやオレンジジュース100mlあたりに含まれる糖分に相当します。

アルプスの水 アルプスの湧水から汲まれた、新鮮で最高品質の水です。

【製品に関して】

1.レッドブル・エナジードリンクとは

精神的にも肉体的にもパフォーマンスを発揮したい時のために開発されたドリンクです。トップアスリート、多忙なプロフェッショナル、アクティブな学生、ロングドライブをする方など、世界中で評価をいただいています。

2.原材料は

主な原材料は全て私たちの体や食べ物の中に自然に存在する物質です。水、アルギニン、カフェイン、ビタミン（ナイアシンアミド、パントテン酸、ビタミンB6、ビタミンB12など）、そして炭水化物として一般的に知られている糖類（砂糖、ぶどう糖）を特別な配合で含んでいる微炭酸飲料です。

3.アルギニンとは

アルギニンとは、あらゆる生命体のたんぱく質に存在するアミノ酸です。日常の食べ物、例えば、オートミールや乳製品、肉、海産物、ナッツ類や種子などに含まれています。

4.カフェイン含有量

レッドブル・エナジードリンク は、ドリップコーヒー約1杯分と同量（80mg）のカフェインを含んでいます。カフェインはお茶やカカオ、チョコレートなどの食品にも入っており、刺激作用があることで知られています。

レッドブルに関する詳細は https://redbull.com をご覧ください。