番組初のゲストは山本彩さん！！TBSラジオ『渋谷凪咲と雨やどりラジオ』3／28（土）放送。
株式会社ＴＢＳラジオ
NMB48卒業後、メディアでじっくり語り合うのは今回が初めてとなる二人。
TBSラジオ『渋谷凪咲と雨やどりラジオ』
渋谷凪咲がパーソナリティを務めるTBSラジオ『渋谷凪咲と雨やどりラジオ』。
3月28日（土）21:30からの放送に、番組初ゲストとして山本彩さんが登場。
NMB48卒業後、メディアでじっくり語り合うのは今回が初めてとなる二人。
当時は緊張して思うように話せなかったという凪咲さんですが、収録が始まると、山本彩さんへの尊敬と愛情があふれ出し、その想いをノンストップで語ります。
番組では、山本彩さんの最新楽曲『共鳴』の歌詞を、凪咲さんならではの視点で紐解く場面も。さらに、今年7月14日（火）に開催される「山本彩 LIVE at 武道館」に向けた想いについてもうかがいます。
またSpotifyで配信のアフタートークでは、ビデオポッドキャスト（動画）で話す二人もご覧いただけます。今回の番組アーカイブは、放送に入りきらなかったトークも収録したディレクターズカット版でお届けします。
凪咲さんの溢れる想いと、ここでしか聴けない二人の対話を、放送とポッドキャストでぜひお楽しみください。
▼『渋谷凪咲と雨やどりラジオ』3月28日（土）放送回をradikoで聴く
https://radiko.jp/share/?sid=TBS&t=2026032821300000(https://radiko.jp/share/?sid=TBS&t=2026032821300000)
▼『渋谷凪咲と雨やどりラジオ』番組アーカイブをSpotifyで聴く
https://open.spotify.com/show/0S8h6wVT2iBTxjsDuEEXy6?si=4587ed9c47db49c2
TBSラジオ『渋谷凪咲と雨やどりラジオ』
■パーソナリティ：渋谷凪咲
■放送：毎週土曜 21：30～22：00
■番組X（旧Twitter）：@amayadori905954