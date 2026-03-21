番組初のゲストは山本彩さん！！TBSラジオ『渋谷凪咲と雨やどりラジオ』3／28（土）放送。

株式会社ＴＢＳラジオ

渋谷凪咲がパーソナリティを務めるTBSラジオ『渋谷凪咲と雨やどりラジオ』。

3月28日（土）21:30からの放送に、番組初ゲストとして山本彩さんが登場。

NMB48卒業後、メディアでじっくり語り合うのは今回が初めてとなる二人。

当時は緊張して思うように話せなかったという凪咲さんですが、収録が始まると、山本彩さんへの尊敬と愛情があふれ出し、その想いをノンストップで語ります。

番組では、山本彩さんの最新楽曲『共鳴』の歌詞を、凪咲さんならではの視点で紐解く場面も。さらに、今年7月14日（火）に開催される「山本彩 LIVE at 武道館」に向けた想いについてもうかがいます。

またSpotifyで配信のアフタートークでは、ビデオポッドキャスト（動画）で話す二人もご覧いただけます。今回の番組アーカイブは、放送に入りきらなかったトークも収録したディレクターズカット版でお届けします。

凪咲さんの溢れる想いと、ここでしか聴けない二人の対話を、放送とポッドキャストでぜひお楽しみください。

▼『渋谷凪咲と雨やどりラジオ』3月28日（土）放送回をradikoで聴く

https://radiko.jp/share/?sid=TBS&t=2026032821300000(https://radiko.jp/share/?sid=TBS&t=2026032821300000)

▼『渋谷凪咲と雨やどりラジオ』番組アーカイブをSpotifyで聴く

https://open.spotify.com/show/0S8h6wVT2iBTxjsDuEEXy6?si=4587ed9c47db49c2

TBSラジオ『渋谷凪咲と雨やどりラジオ』

■パーソナリティ：渋谷凪咲

■放送：毎週土曜 21：30～22：00

■番組X（旧Twitter）：@amayadori905954