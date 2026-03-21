地域に選ばれる歯科医院はどう作られるのか

医療法人ＯＳＨＩＭＵＲＡ ＭＥＤＩＣＡＬ

愛知県名古屋市の「おしむら歯科・こども矯正歯科クリニック」院長・押村侑希は、2026年4月1日、小児矯正と歯科医院経営の実践をまとめた書籍『おしむら歯科はなぜ小児矯正で成長を続けるのか ― 臨床・組織作り・地域戦略のすべて』（デンタルダイヤモンド社）を出版いたします。

本書は、歯科専門誌「月刊デンタルダイヤモンド」の人気連載を書籍化したもので、地域に根ざした歯科医療と小児矯正の実践を、臨床・組織・経営の観点から体系的にまとめた一冊です。

4月1日発売「おしむら歯科はなぜ小児矯正で成長を続けるのか」（デンタルダイヤモンド社）

概要

歯科医院を取り巻く環境は大きく変化しており、治療技術だけでなく、医院の組織づくりや地域との関わり方も重要視されています。

押村侑希は、名古屋市で昭和56年に開業したおしむら歯科の院長として、小児矯正を中心とした診療体制の構築と、地域に根ざした医療活動を行ってきました。

小児矯正の臨床だけでなく、医院の組織づくりや地域戦略など、歯科医院運営の実践的なノウハウを紹介しています。

著者コメント

なぜ、小児矯正に力を入れる歯科医院は成長し続けるのか。

小児歯科や小児矯正は「大変」「時間がかかる」「経営的に難しい」と言われることも多い分野です。

それでも私は、子どもの成長に本気で向き合う歯科医院こそ地域から長く信頼され、結果として成長していくと感じています。

その理由は何なのか。

- 小児矯正を医院の柱にする考え方- 子どもと保護者に選ばれる医院づくり- スタッフが主体的に動く組織づくり- 地域に根付く歯科医院の戦略

子どもの歯科医療の価値をもう一度、歯科界の中で考えるきっかけになれば嬉しいです。

書籍概要

■書名

おしむら歯科はなぜ小児矯正で成長を続けるのか

臨床・組織作り・地域戦略のすべて

■著者

押村侑希

■出版社

デンタルダイヤモンド社

■発売日

2026年4月1日

■定価

本体8,000円＋税

■ISBN

978-4-88510-660-6

出版社について

本書を発行するデンタルダイヤモンド社は、歯科医療分野に特化した専門出版社として、長年にわたり臨床・経営・教育に関する情報を発信してきました。歯科医療従事者に向けた専門誌や書籍の刊行を通じて、現場に寄り添った知識の普及に取り組んでいます。

法人名：株式会社デンタルダイヤモンド社

設立：1979年

主な事業：歯科専門誌・書籍の出版

公式サイト：https://www.dental-diamond.co.jp/

書籍詳細ページ：https://www.dental-diamond.co.jp/item/1285