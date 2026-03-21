＜321AWARD2026 イベント事後レポート＞～この賞は、自分だけでなく、みんなと獲った賞～
インフルエンサーのゆうこすが最高顧問を務める、株式会社321（所在地：東京都渋谷区）は、2026年3月21日（土）に、年間で最も活躍した321ライバーを表彰するイベント「321AWARD2026」を開催しました。
321AWARD2026は所属者15,000人の中から選ばれた83名が会場に集まり、年間で活躍したライバーを表彰する、年に一度の集大成的イベントです。当日は青木源太アナウンサーにMCを務めていただきました。オープニングアクトでは、321アイドルプロジェクトの２チームがパフォーマンス。Pocochaバトル・TikTokLIVEバトルでは、当日各アプリの頂点を決める戦いが繰り広げられました。
321YouTubeChannelでの配信のアーカイブ映像は下記よりご視聴いただけます。
〇321AWARD2026 アーカイブ
https://www.youtube.com/live/Kb975b0bnnQ?si=lewTv843c6fCYiw1
表彰
＜321ハピバ大賞＞
受賞者：矢田玲華、ハム、こうﾁｬﾝ、ぴあの、負けないyuuuk、ねこみ。、ガガちゃん、しょへ、糖質ちゃん、あさちゃん、どうなるナレ汰、しお、藤重政孝
＜新人王＞
2025年所属のライバーからNo.1を決めるイベント。
受賞者：月野れん（Vライバー）、糖質ちゃん
＜しゃべくりNo.1決定戦＞
321所属の雑談ライバーの中から、NO.1を決めるイベント。
受賞者：まさみん
＜歌ライバーNo.1決定戦＞
321所属の歌ライバーの中から、NO.1を決めるイベント。
受賞者：藤重政孝
＜321Pocochaバトル＞
受賞者：こもも
予選を勝ち抜いたPocochaライバー4名がバトル。見事こももがチャンピオンに。
＜321TikTokバトル＞
受賞者：ゆきたむ
予選を勝ち抜いた欲張りおとゆ来たむがバトル。見事ゆきたむがチャンピオンに。
＜全国大会＞
日本をブロック分けし、各地のNo.1を決めるイベント。
受賞者（V）：弥生もも
受賞者：かわちまる、なりちゃん
＜色別対抗戦＞
「赤組」「青組」「黄組」「緑組」に分かれて団体戦で勝負をするイベント。
V優勝チーム：黄組（団長：高橋・月野れん）
優勝チーム：赤組（団長：ガガちゃん・吉良こまり）
＜321パートナー賞＞
提携企業様の中で特に高い業績をあげた企業様を表彰しました。
エムズプロモーション様・ステラライブイノベーション様・LIVE GO様
＜年間ランキング＞
Vライバー：１位 蜂谷円芭、2位 雪白んた、３位 夜薔薇朔、４位 高橋、５位 結城むすぶ
Pococha年間：１位 ガガちゃん、2位 美浪聖、３位 ハム、４位 なりちゃん、５位 あさちゃん
TikTokLIVE年間：１位 負けないyuuu、2位 ぴあの、３位 まさみん、４位 あず、５位 NANA
■イベント概要
イベント名：321 AWARD 2026
開催日：2026年3月21日（土）17:00～
配信：321YouTubeチャンネルにて生配信
https://www.youtube.com/@321inc
主催：株式会社321
ゲスト：青木源太さん
■会社概要
会社名：株式会社321
事業内容：ライバーマネジメント事業 / クリエイタープロデュース事業
・321公式サイト
https://321.inc
・321LINE公式アカウント（所属のお問い合わせはこちらから）
https://line.me/R/ti/p/@471gmgeb
・321X
https://twitter.com/321_liver
・321公式Instagram
https://www.instagram.com/321inc/
・321公式YouTube
https://www.youtube.com/@321inc