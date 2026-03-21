＜321AWARD2026 イベント事後レポート＞～この賞は、自分だけでなく、みんなと獲った賞～

株式会社321

インフルエンサーのゆうこすが最高顧問を務める、株式会社321（所在地：東京都渋谷区）は、2026年3月21日（土）に、年間で最も活躍した321ライバーを表彰するイベント「321AWARD2026」を開催しました。



321AWARD2026は所属者15,000人の中から選ばれた83名が会場に集まり、年間で活躍したライバーを表彰する、年に一度の集大成的イベントです。当日は青木源太アナウンサーにMCを務めていただきました。オープニングアクトでは、321アイドルプロジェクトの２チームがパフォーマンス。Pocochaバトル・TikTokLIVEバトルでは、当日各アプリの頂点を決める戦いが繰り広げられました。

321YouTubeChannelでの配信のアーカイブ映像は下記よりご視聴いただけます。



〇321AWARD2026 アーカイブ

https://www.youtube.com/live/Kb975b0bnnQ?si=lewTv843c6fCYiw1

表彰

＜321ハピバ大賞＞

受賞者：矢田玲華、ハム、こうﾁｬﾝ、ぴあの、負けないyuuuk、ねこみ。、ガガちゃん、しょへ、糖質ちゃん、あさちゃん、どうなるナレ汰、しお、藤重政孝

＜新人王＞

2025年所属のライバーからNo.1を決めるイベント。

受賞者：月野れん（Vライバー）、糖質ちゃん

＜しゃべくりNo.1決定戦＞

321所属の雑談ライバーの中から、NO.1を決めるイベント。

受賞者：まさみん

＜歌ライバーNo.1決定戦＞

321所属の歌ライバーの中から、NO.1を決めるイベント。

受賞者：藤重政孝

＜321Pocochaバトル＞

受賞者：こもも

予選を勝ち抜いたPocochaライバー4名がバトル。見事こももがチャンピオンに。

＜321TikTokバトル＞

受賞者：ゆきたむ

予選を勝ち抜いた欲張りおとゆ来たむがバトル。見事ゆきたむがチャンピオンに。

＜全国大会＞

日本をブロック分けし、各地のNo.1を決めるイベント。

受賞者（V）：弥生もも

受賞者：かわちまる、なりちゃん

＜色別対抗戦＞

「赤組」「青組」「黄組」「緑組」に分かれて団体戦で勝負をするイベント。

V優勝チーム：黄組（団長：高橋・月野れん）

優勝チーム：赤組（団長：ガガちゃん・吉良こまり）

＜321パートナー賞＞

提携企業様の中で特に高い業績をあげた企業様を表彰しました。

エムズプロモーション様・ステラライブイノベーション様・LIVE GO様

＜年間ランキング＞

Vライバー：１位 蜂谷円芭、2位 雪白んた、３位 夜薔薇朔、４位 高橋、５位 結城むすぶ

Pococha年間：１位 ガガちゃん、2位 美浪聖、３位 ハム、４位 なりちゃん、５位 あさちゃん

TikTokLIVE年間：１位 負けないyuuu、2位 ぴあの、３位 まさみん、４位 あず、５位 NANA

■イベント概要

イベント名：321 AWARD 2026

開催日：2026年3月21日（土）17:00～

配信：321YouTubeチャンネルにて生配信

https://www.youtube.com/@321inc

主催：株式会社321

ゲスト：青木源太さん

■会社概要

会社名：株式会社321

事業内容：ライバーマネジメント事業 / クリエイタープロデュース事業

・321公式サイト

https://321.inc

・321LINE公式アカウント（所属のお問い合わせはこちらから）

https://line.me/R/ti/p/@471gmgeb

・321X

https://twitter.com/321_liver

・321公式Instagram

https://www.instagram.com/321inc/

・321公式YouTube

https://www.youtube.com/@321inc