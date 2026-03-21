【T.T彩たま】試合結果/ノジマＴリーグ 2025-2026シーズンプレーオフセミファイナル vs金沢ポート
ビクトリーマッチまでもつれた最終戦を勝利で締めくくったのは、キャプテン・#26木造勇人選手
ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレーオフセミファイナル
日程：2026年3月21日(土)
時間：18:00 試合開始
対戦：金沢ポート
会場：東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナ
結果：TT彩たま 2-3 金沢
■スコア
(C)T.T SAITAMA (写真左：木造勇人)
第1マッチ
●木造勇人、有延 大夢 2-0 〇吉田雅己、イムジョンフン
(7-11.9-11)
(C)T.T SAITAMA
第2マッチ
〇曽根翔 3-0 ●小林広夢
(11-8.11-6.11-9)
(C)T.T SAITAMA
第3マッチ
〇宇田幸矢 3-1 ●田中佑汰
(14-12.11-8.6-11.12-10)
(C)T.T SAITAMA
第4マッチ
●有延大夢 1-3 〇谷垣佑真
(2-11.11-4.8-11.6-11)
(C)T.T SAITAMA
ビクトリーマッチ
●宇田幸矢 0-1 〇谷垣佑真
(7-11)
最後までファン・サポーターとともに”全員卓球”で戦い抜いたT.T彩たま
本日の結果をもって、2025-2026シーズンの全試合を終了いたしました。
熱い爆援、誠にありがとうございました。
■T.T彩たまについて
埼玉県をホームタウンとして、新卓球リーグ『Tリーグ』に2018-2019シーズン（創設年)より参入したプロ卓球チームです。
ミッション(使命・存在意義)
・社会に必要とされるかけがえのないチームであり、子どもたちのあこがれの存在となる
ビジョン(なりたい姿)
・常に卓球界をリードし、世界No.1の卓球クラブになる
・彩たまファミリーの輪を広げ、地域のシンボルになる
バリュー(大切にする価値観)
・純粋で美しい心
・感動の創造
・変革への挑戦
■運営会社概要
社名：T.T彩たま株式会社
本社：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 ロイヤルパインズホテル浦和B1F
練習場：埼玉県さいたま市岩槻区美園東3-19-4
電話：048-814-1226
設立：2018年3月
代表者：代表取締役 須賀 宏司
URL：https://tleague.jp/team/tt-saitama/
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