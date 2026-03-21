【T.T彩たま】試合結果/ノジマＴリーグ 2025-2026シーズンプレーオフセミファイナル vs金沢ポート

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T.T彩たま株式会社

ビクトリーマッチまでもつれた最終戦を勝利で締めくくったのは、キャプテン・#26木造勇人選手

ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレーオフセミファイナル


日程：2026年3月21日(土)


時間：18:00 試合開始


対戦：金沢ポート


会場：東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナ


結果：TT彩たま 2-3 金沢



■スコア



(C)T.T SAITAMA　(写真左：木造勇人)
第1マッチ

●木造勇人、有延 大夢 2-0 〇吉田雅己、イムジョンフン


(7-11.9-11)






(C)T.T SAITAMA
第2マッチ

〇曽根翔 3-0 ●小林広夢


(11-8.11-6.11-9)






(C)T.T SAITAMA
第3マッチ

〇宇田幸矢 3-1 ●田中佑汰


(14-12.11-8.6-11.12-10)






(C)T.T SAITAMA
第4マッチ

●有延大夢 1-3 〇谷垣佑真


(2-11.11-4.8-11.6-11)






(C)T.T SAITAMA
ビクトリーマッチ

●宇田幸矢 0-1 〇谷垣佑真


(7-11)






最後までファン・サポーターとともに”全員卓球”で戦い抜いたT.T彩たま


本日の結果をもって、2025-2026シーズンの全試合を終了いたしました。


熱い爆援、誠にありがとうございました。



■T.T彩たまについて


埼玉県をホームタウンとして、新卓球リーグ『Tリーグ』に2018-2019シーズン（創設年)より参入したプロ卓球チームです。


ミッション(使命・存在意義)


・社会に必要とされるかけがえのないチームであり、子どもたちのあこがれの存在となる


ビジョン(なりたい姿)


・常に卓球界をリードし、世界No.1の卓球クラブになる


・彩たまファミリーの輪を広げ、地域のシンボルになる


バリュー(大切にする価値観)


・純粋で美しい心


・感動の創造


・変革への挑戦



■運営会社概要


社名：T.T彩たま株式会社


本社：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 ロイヤルパインズホテル浦和B1F


練習場：埼玉県さいたま市岩槻区美園東3-19-4


電話：048-814-1226


設立：2018年3月


代表者：代表取締役 須賀 宏司


URL：https://tleague.jp/team/tt-saitama/


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