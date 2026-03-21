スペースシードホールディングス代表 鈴木健吾が、小中学生向けオンライン研究スクール「NEST LAB.」春の体験教室にて特別講演を実施

スペースシードホールディングス株式会社

スペースシードホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木健吾、以下「当社」）は、当社代表取締役の鈴木健吾が、株式会社スペースノーム研究所（旧：株式会社NEST EdLAB）が運営する小中学生向けオンライン研究スクール「NEST LAB.」の春の体験教室プログラムにおいて、特別講演を実施することをお知らせいたします。

特別講演の背景と目的

当社は、「SFをノンフィクションにする」をミッションに掲げ、ロンジェビティ（長寿科学）、発酵技術、宇宙居住技術を三本柱とするディープテック・ベンチャービルダーです。2040年までに人類の宇宙居住に必要な技術基盤を構築するという長期ビジョンのもと、中核子会社であるリジェネソーム株式会社を通じたヘルスケア事業や、大学・研究機関との産学連携を推進しています。

当社は、こうした先端科学技術の社会実装を持続可能なものとするためには、次世代を担う子どもたちの科学への関心や起業家精神を早期から育むことが不可欠であると考えています。当社代表の鈴木は、ユーグレナの食用屋外大量培養を実現した経験を持ち、研究成果の社会実装に一貫して取り組んでまいりました。また、2026年3月より株式会社スペースノーム研究所（旧：NEST EdLAB）のSPACE LAB.所長に就任し、宇宙利用研究および次世代教育の両面から、科学技術人材の育成に関わっています。

今回の特別講演は、こうした活動の一環として、「好き」や「興味」を起点に新たな価値を生み出すプロセスを、子どもたちと保護者の皆さまに向けてお伝えするものです。

特別講演 概要

講演者

鈴木 健吾（すずき けんご）

スペースシードホールディングス株式会社 代表取締役

株式会社スペースノーム研究所 SPACE LAB. 所長

博士（農学・医学）

著書：『ミドリムシ博士の超・起業思考』（日経BP）

実施日程

2026年3月29日（日）11:00～11:30 ／ 14:30～15:00

2026年4月5日（日） 11:00～11:30 ／ 14:30～15:00

会場

オンライン（Zoom）

対象

NEST LAB. 春の体験教室参加者および保護者

対象体験教室（すべてオンライン開催）

【ワンアースネイチャー（ON）専攻】

特別講演：2026年4月5日（日）11:00～11:30（体験教室内で講演実施）

詳細：https://school.lne.st/special/2026on/

【ナレッジエンジニアリング（KE）専攻】

「ふわっとちゅうにうく！？エアーUFOを作ろう！」

開催日：2026年3月29日（日）10:00～11:30（体験教室内で講演実施）

詳細：https://school.lne.st/special/2026ke/

【サステナブルサイエンス（SS）専攻】

「生き物の設計図―自分のDNAを見てみよう！」

開催日：2026年4月5日（日）13:00～15:00（体験教室内で講演実施）

詳細：https://school.lne.st/special/2026ss/

【ロボットAIテクノロジー（RT）専攻】

「ピカピカ・ピタッとダンスする『アニモーションロボ』を開発せよ！」

開催日：2026年3月29日（日）13:00～15:00（体験教室内で講演実施）

詳細：https://school.lne.st/special/2026rt/

体験教室詳細・お申込みはこちら :https://school.lne.st/special/

NEST LAB. 体験教室に関するお問い合わせ

株式会社スペースノーム研究所（旧：株式会社NEST EdLAB）

E-mail：nest@school.lne.st

TEL：03-5227-4198

スペースシードホールディングスの次世代教育への取り組み

当社代表の鈴木は、2026年3月より株式会社スペースノーム研究所のSPACE LAB.所長に就任し、宇宙利用研究事業と次世代教育事業の連携を推進しています。SPACE LAB.では、超小型宇宙実験モジュールを活用した地上での模擬研究や、小学生でも実施可能な宇宙関連実験教材の開発など、NEST LAB.の教育プログラムとも連動した取り組みを展開しています。

当社グループは、先端科学技術の研究開発と並行して、それを担い発展させる人材の育成を重要な社会的責務と捉えており、今後も教育機関やアカデミアとの連携を通じて、次世代の科学者・起業家が育つ環境づくりに貢献してまいります。

スペースシードホールディングス株式会社 会社概要

会社名：スペースシードホールディングス株式会社（英文名：Space Seed Holdings Inc.）

設 立：2024年1月

所在地：東京都港区浜松町2丁目2番15号 浜松町ダイヤビル2F

代表者：代表取締役 鈴木 健吾

事業内容：宇宙系ディープテック・ベンチャービルダーとして、ロンジェビティ（長寿科学）、発酵技術、宇宙居住技術に関する投資活動、研究活動および事業創出

ミッション：「SFをノンフィクションにする」

URL：https://ss-hd.co.jp