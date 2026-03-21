【ナインステイツ唐人町】福岡市中央区　唐人町エリアにアパートメントホテルを開業。2026年3月20日（金・祝）より宿泊可能に

株式会社Next STAYTHE NINE STATES HOTEL TOJINMACHI 外観

福岡・唐人町エリアにて株式会社Next STAYが運営を行うアパートメントホテルを2026年3月20日（祝）に開業しました。地下鉄空港線「唐人町」駅、みずほPayPayドームや大濠公園へも徒歩圏内という立地にあり、全部屋にプロジェクター・キッチン・洗濯機を完備しており、観光・ビジネス・長期滞在のグループ宿泊客など幅広いニーズに対応します。ホテルでの滞在そのものが旅の一部になるよう、家のように落ち着いた空間で、“暮らすように泊まる”を福岡の中心で体験いただけます。

外観は江戸時代から続く唐人町の古い「町家」をデザインのベースに取り入れ、周辺の住環境にも馴染むデザイン、エントランス共用廊下は福岡城の石垣をイメージさせる石畳風となっています。当ホテルは無人運営ですので、宿泊者様ご自身でエントランスのタブレットを操作し、簡単にチェックイン・チェックアウトを行っていただけます。

公式WEBサイトを皮切りに、各ホテル予約サイトにて順次、宿泊予約の受付を開始します。

共用廊下セルフチェックインを行うエントランスのタブレット

■THE NINE STATES HOTEL TOJINMACHIの概要

所在地：福岡県福岡市中央区地行1-16-12

アクセス：地下鉄空港線「唐人町」駅より徒歩 約2分

客室タイプ：ファミリートリプル（37.47平方メートル 、39.47平方メートル ）/デラックストリプル （38.92平方メートル ）

収容人数：全6部屋 6名/1室 計36名

価格：ダイナミックプライシングにてシーズン、平日土日祝日/イベントの有無により変動

宿泊期間：2026年3月20日（金・祝）～

敷地面積：285.21平方メートル

延床面積：474.63平方メートル

建物規模：地上3階（3階は賃貸住宅）

ホテル運営：株式会社NextSTAY

予約方法：2026年3月19日（木）より公式WEBサイト、各予約サイトにて承ります。

問合せ先：info@nextstay.co.jp

詳しくは公式WEBサイトをご覧ください。

https://www.nextstay.co.jp/hotels/

客室（ファミリートリプル）客室（デラックストリプル）

全客室にキッチン完備全客室に乾燥機能付き洗濯機完備

■「THE NINE STATES HOTEL」のブランドコンセプト

九州は、一つの島でありながら、九つの“国（くに）”があったと言われるほど、多彩な風土・文化・人々の営みが息づく場所です。

THE NINE STATES HOTELは、その九州各地に根ざし、観光地だけでなく、

地元の日常や営みのそばに滞在の場を広げていきます。

観光のためだけでなく、仕事のため、再訪のため、あるいは誰かに会うため。私たちは、「その土地に理由があって訪れるすべての人」にとって、いつでも帰れる、ありのままの九州を感じられる“居場所”でありたい。 THE NINE STATES HOTELは、九州ローカルのもつ、それぞれの“地域の個性”をつなぎながら、旅と暮らしのあいだを、もっと自由に、もっと心地よくしていきます。

現在、唐津市西浜町に1棟目のTHE NINE STATES HOTEL KARATSUを運営中、国内外のお客様に唐津を起点とした九州への滞在をしていただいております。年内には、唐津市にて2棟目となる、THE NINESTATES HOTEL KARATSUJO（仮）、大分県別府市でもTHE NINESTATS HOTEL BEPPU PRIME（仮）の開業を控えており、今後はさらに、九州県内にて展開予定です。

「ナインステイツ」ブランドのロゴはツバメのシルエットとその軌跡を九州の"９"のフォルムにデザインされています。THE NINESTATS HOTEL KARATSUJO（仮） 佐賀県唐津市にて2026年8月開業予定THE NINESTATS HOTEL BEPPU PRIME（仮） 大分県別府市にて2026年12月開業予定 PRIMEでは有人ホテルによるアップグレードした空間・サービスを提供いたします

■【参考】Next STAYについて

不動産業を母体に持つNextSTAYは、不動産投資の目線で行うホテル開業・運営に力を注いできました。その一方で、私たちはホテル事業の投資の先にある未来を「街づくり」だと考えています。地域の観光・産業資源を盛り上げていくためには、地域の滞在のニーズはあるのに宿泊施設が足りていないという、需要と供給のギャップの解消に地域の皆さんと共に取り組んでいく必要があります。Next STAYは「不動産投資」と「街づくり」の循環を目指し、地域共栄型ホテルとして歩みを進めています。

株式会社Next STAY

株式会社NextSTAY（代表取締役：笠 清太）は、福岡市を拠点に「THE NINE STATES」ブランドをはじめとしたアパートメントホテルを九州・本州で開発・運営を行っています 。