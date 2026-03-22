空き家対策と動物愛護をつなぐ取り組み

株式会社ネコ不動産

猫と暮らす人のための不動産事業を展開する株式会社ネコ不動産（本社：熊本県熊本市南区平田1-14-19草野ビル305号室、代表取締役：鶴上万里生）は、このたび 熊本県動物愛護センター 公式ホームページ(https://www.kumamoto-doubutuaigo.jp/)に、協賛広告（有料バナー）を掲載いたしました。

本取り組みは、単なる広告出稿ではなく、熊本県における動物愛護活動を応援すると同時に、「ネコ可物件を増やすことが、結果として保護猫の受け皿を広げる」という考えに基づき実施したものです。

■ 背景：増え続ける空き家と、行き場を失う猫たち

近年、熊本県内でも空き家の増加が社会課題となる一方、

「猫と暮らしたいが、住まいが見つからない」という声は少なくありません。



株式会社ネコ不動産では、

空き家や空室を「ネコ可物件」として活用することが、

・空き家対策

・賃貸経営の選択肢拡大

・保護猫の新たな受け皿づくり

につながると考え、これまでネコ可賃貸の普及に取り組んできました。

■ 協賛広告に込めた想い

今回の協賛広告掲載は、

熊本県の動物愛護の取り組みを応援すると同時に、

「猫と人が共に暮らせる住環境づくり」を社会に広く伝えることを目的としています。

広告費という形ではありますが、

寄付に近い“応援の意思表示”としての支出であり、

不動産事業者として、地域と動物福祉の循環づくりに関わりたいという想いを込めています。

広報担当のいぐさ

ちなみに、ネコ不動産の広報担当の「いぐさ」は２０２５年１月に熊本県動物愛護センターから引き取った子です。熊本県八代市から保護されたので、八代の名産からいぐさと名付けています。

人懐っこいですが、人見知りです。喉をごろごろと鳴らしながら撫でられるのが得意でネコ不動産の広報として宣伝活動を頑張ってもらっています。

■ 今後の展望

株式会社ネコ不動産は今後も、

ネコ可物件の普及を通じて

・空き家問題

・動物愛護

・人と動物の共生

を同時に考える取り組みを継続してまいります。

不動産という立場から、

「人と動物が共生できる熊本」の実現に貢献していく所存です。

【会社情報・問い合わせ先】

会社名：株式会社ネコ不動産

所在地：熊本県熊本市南区平田1-14-19 草野ビル305号室

代表者：鶴上 万里生（つるかみ まりお）

事業内容：不動産仲介（売買賃貸）・賃貸管理・ペット終活支援

電話番号：096-274-0880

メール：neko.fudousan2024@gmail.com

公式HP：https://neko-fudousan.com/