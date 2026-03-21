VTuber事務所ハコネクト所属『ぺるぽ』の誕生日記念グッズ&ボイスが3月21日(土)より販売開始
2026年3月21日(土)～2026年4月20日(月)23時59分までの期間、ハコネクト公式BOOTHにて『ぺるぽ誕生日グッズ&ボイス』を販売いたします。
■『ぺるぽ誕生日グッズ&ボイス』詳細
〇ぺるぽ誕生日記念グッズ&ボイスフルセット \10,000
・花宮なつか先生描き下ろしB2シルキースエードタペストリー
・直筆サイン入り約A5サイズアクリルパネル
・缶バッジ（直径57mm）
・誕生日ボイス2種
01_ぺるぽさまとドキドキ☆学園生活！？～体育大会前編～
02_ぺるぽさまとドキドキ☆学園生活！？～体育大会後編～
【音声ファイル形式】wav
*フルセットご購入の方にはアクリルパネルへ「ぺるぽ直筆サイン」を記入！
〇ぺるぽ誕生日記念アクリルパネルセット \5,000
・約A5サイズアクリルパネル
・缶バッジ（直径57mm）
・誕生日ボイス2種
01_ぺるぽさまとドキドキ☆学園生活！？～体育大会前編～
02_ぺるぽさまとドキドキ☆学園生活！？～体育大会後編～
【音声ファイル形式】wav
〇花宮なつか先生描き下ろしB2シルキースエードタペストリー \4,000
〇誕生日記念ボイス(2種セット） \500
01_ぺるぽさまとドキドキ☆学園生活！？～体育大会前編～
02_ぺるぽさまとドキドキ☆学園生活！？～体育大会後編～
【音声ファイル形式】wav
■販売概要
・販売期間
2026年3月21日(土)～2026年4月20日(月)23時59分
・販売サイト
ハコネクト公式BOOTH https://haconect.booth.pm/
Geek Jack【English】https://shop.geekjack.net/collections/perupo
Geek Jack【中文】https://shop.geekjack.net/zh/collections/perupo
■ぺるぽプロフィール
天界からやってきた小さな春の神さま「ペルセポネ」。
筋金入りの怠け者で、日常生活から神としての仕事の何もかもを彼女の契約天使である「げぼくたん」に任せきりにしている。
人間界の”萌え”に興味があり、ここに来てからはもっぱら美少女ゲーム三昧でぐーたらな日々を過ごしている様子。
良く言えば無垢、悪く言えば世間知らずな彼女からは時折危うい発言が飛び出すようなことも…
誕生日:3月21日
X:https://x.com/Peruposama
youtube:https://www.youtube.com/@perupo
【VTuber事務所「ハコネクト」及び運営会社について】
VTuber事務所「ハコネクト」は2021年6月より活動を開始したVTuber事務所です。
所属VTuberの目的や希望にあわせたマネジメントと配信などの活動のサポートを行い、
応援してくださるファンの方と共有する時間、思い出、絆を大切に活動運営しております。
・公式サイト：https://haconect.com/
・公式Twitter：https://x.com/haconect
・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@haconect
ハコネクトでは秋葉原を中心に広告を展開中。
自社スタジオも完備し、収録&配信環境の充実やグッズ展開にも力を入れております。
▼企業情報
社名: 株式会社アナログ / analog inc.
本社: 東京都千代田区外神田4丁目14－1秋葉原UDX 4F LIFORK内
設立日: 2021年4月1日
資本金: 900万円
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https://haconect.com/contact/