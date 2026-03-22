E-COMEGROUPより、LOVEBOAT×Hello Kittyコラボジャージコレクションが登場!!

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ（東京本社：渋谷区神宮前／福岡本社：福岡市、代表取締役：迎 祐次）は、商標権を持つ『LOVEBOAT』より、LOVEBOATとHello Kittyがコラボレーションしたジャージセットアップを4月上旬に発売いたします。

1990～2000年代のギャルカルチャーを象徴するブランドとして人気を集め、現在もY2Kトレンドの再燃とともに注目を集める「LOVEBOAT」。本アイテムでは、そのアイコニックな世界観にHello Kittyのキュートな魅力を掛け合わせ、今の気分にフィットする特別なジャージセットアップが誕生しました。

セットアップはLOVEBOATロゴを主役にしたデザインに、Hello Kittyのエッセンスをさりげなくプラス。可愛らしさとストリート感をバランスよく融合し、1着でコーディネートが完成する存在感のある仕上がりとなっています。

カラーはブラックとアイボリーの2色展開。デイリーコーデに取り入れやすく、上下セットでの着用はもちろん、それぞれ単体でも着回しやすいアイテムです。

懐かしさと新しさを同時に感じられる、今だからこそ楽しみたいコラボアイテム。LOVEBOATとHello Kitty、それぞれの魅力が詰まった特別なジャージセットアップを、ぜひチェックしてみてください。

【Sales information】

■Retail Stores

・National retail stores

・LOVEBOAT ONLINESTORE（https://loveboat.online/）

【LOVEBOAT】

「 LOVEBOAT（ラブボート）」は、日本のヤングレディースファッションブランド。自分のスタイルは自分で作り出す、自立したパワフルな女性のためのブランド。1994年に1号店を出店して以降、2000年代の“渋谷ギャルカルチャー”を代表するブランドとして若者から支持されていました。当時絶大な人気を誇るモデルやアーティストが「へそ出しルック」や「ミニスカート」などの個性豊かな「LOVEBOAT」の服を愛用しており、メディアに取り上げられた影響で爆発的にヒット。また、Z世代を中心に近年注目されている「Y2Kファッション」との親和性も高く、再注目されています。

LOVEBOAT Official Instagram: https://www.instagram.com/loveboat_official/

【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLB など、世界を代表するブランドと約80程、直接ライセンス契約し、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くのお客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。