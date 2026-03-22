《新連載 試し読み》『ヒプノシスマイク』百瀬祐一郎原作！乙女ゲームのイケメンが現実世界で大暴走！？『バグダン※その男たち取り扱い注意につき』がマンガアプリPalcyにて連載

株式会社講談社『バグダン※その男たち取り扱い注意につき』（原作：百瀬祐一郎 / 漫画：ひなた日菜）が2026年3月22日よりマンガアプリPalcy（パルシィ）にて連載配信をスタートします。

大好きな乙女ゲームのキャラクターが、もし現実世界に現れたら――？

しかも“イケメン行動”をそのままリアルで実践したら、ちょっと（？）危険かもしれない……そんなズレがクセになる、新感覚☆逆ハー学園コメディが始まります。

『バグダン※その男たち取り扱い注意につき』は少女・女性マンガアプリPalcy（パルシィ）にて2026年3月22日より、毎週日曜更新で連載配信をスタートします。

初回は第１話の６エピソードが完全無料で公開！

■あらすじ



新感覚☆学園逆ハーコメディ！

乙女ゲームが大好きな時子（ときこ）の日常に、ゲーム内のイケメン5人が転生！

…してきたのだけれど、現実世界で行うイケメン行為の雲行きが怪しくて……！？

「ヒプノシスマイク」の百瀬祐一郎氏原作！ 新感覚☆逆ハーコメディ！

■みどころ

大好きな乙女ゲームのキャラクター5人が、まさかの現実世界に転生！？

推しキャラたちの突然の登場に、時子のテンションは爆上がり。

イケメンぞろいで個性も際立つ5人に、尊さが止まりません！

ところが問題はここから。

ゲームの世界では完璧だった彼らの振る舞いも、現実でそのまま発動すると…なぜかクラスメイトから距離を置かれてしまう事態に！？

「いつも通り」にしているだけなのに、なぜか浮いてしまう5人。

こんなはずじゃなかった…と頭を抱える姿が不憫で、でも思わず笑ってしまいます。

さらに時子も、ゲームでは胸キュンしていたセリフや行動が、現実で起きるとちょっと（？）危険だということに気づいてしまい…！

それでも推しは推し！

彼らの魅力をみんなにもわかってほしいと、時子の奮闘が始まります。

乙女ゲームのイケメンたちが現実に来たらどうなる！？

予想外のズレがクセになる、新感覚の逆ハー学園コメディです。

＼第1話6エピソード完全無料で公開中！／

あなたは誰派？ 個性強めな彼らの名前にもぜひ注目です！

▼原作：百瀬祐一郎先生 Xアカウント：@yuichiro_momose(https://x.com/yuichiro_momose)

▼漫画：ひなた日菜先生 Xアカウント：@0_hinata_8(https://x.com/0_hinata_8)

■担当編集者からのコメント

「ヒプノシスマイク」の百瀬祐一郎氏が少女漫画原作に初挑戦！

オタク主人公時子の現実世界に、大好きな乙女ゲームのイケメン5人が転生してきた！

超ハッピー転生物語かと思いきや、5人の様子がどうもおかしくて…？

乙女ゲームの理想とリアルのズレを楽しむ新感覚逆ハーラブコメです！

作画は華やかな画面が魅力的なひなた日菜先生。

だんだん可愛く愛おしく見えてくる5人をお楽しみに！

『バグダン※その男たち取り扱い注意につき』は少女・女性マンガアプリPalcy（パルシィ）にて毎週日曜日更新予定。

▼作品ハッシュタグ：「#バグダン」で投稿・検索！

■第1話 試し読み

▶マンガの続きはマンガアプリPalcyで！https://palcy.jp/comics/2522

『バグダン※その男たち取り扱い注意につき』は少女・女性マンガアプリPalcy（パルシィ）に毎週日曜日更新予定。

■マンガアプリPalcy概要

＼読みたいマンガが無料で読める！／

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