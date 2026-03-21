『CITY CHILL CLUB』2026年4月のミュージックセレクターが決定！

株式会社ＴＢＳラジオ

アーティストやクリエイターが「CHILL」をコンセプトに2時間のミュージックプレイリストを作成しOAするプログラム「CITY CHILL CLUB」(月～金曜日 27:00～29:00)の2026年4月30日までの4月度ミュージックセレクターが決定しました。

今後も様々なミュージックセレクターがミュージックプレイリストをお届けします。ぜひ、お聴きください。

◆月曜

1・2週目

えんどあ。

2025年11月、mol-74のベーシスト高橋涼馬を中心に結成。

Vo.に不眠旅行のモエカ、Gt.にyeti let you noticeの秋好佑紀、Dr.いおくを迎えた４ピースバンド。高い演奏力から繰り広げられる、ポップでオルタナティブなサウンドで、きらめきを生み出す。

3・4週目

H ZETTRIO

自由すぎるピアノトリオ。“無重力奏法”と称される超絶技巧ピアノの H ZETT M（青鼻）、骨太なグルーヴでバンドを支えるベース H ZETT NIRE（赤鼻）、そして躍動感あふれるビートを叩き出すドラム H ZETT KOU（銀鼻）。3人だけとは思えない立体的でダイナミックなサウンドを生み出し、ジャズを起点にファンク、ロック、ヒップホップ、さらには和の要素までを自在に横断する唯一無二のトリオバンドである。2026年6月には、11枚目となるオリジナルアルバム 『QUESTUNE』 をリリース。ジャズトリオというフォーマットの歴史的系譜を踏まえながら、その更新可能性を現在形で提示する本作は、日本発インストゥルメンタルの文脈に新たな座標を刻む作品となる。

◆火曜



1・2週目 水上えみり（なきごと）×藤森元生(SAKANAMON)

水上えみり（なきごと）

2018年10月なきごと始動。”疲れ切った日常にほんの少しのなきごとを。”を掲げ、言葉にできない感情や生きづらさを巧みな言葉選びとポップなサウンドにのせ、数々の大型フェスやイベントに出演するライブバンド。7月9日（水）“なく”の日にEPICレコードジャパン（ソニー・ミュージックレーベルズ）よりメジャーデビューし同日メジャー1st EP『マジックアワー』を発売。江崎グリコ株式会社「ポッキー」の新CMに出演に加え現在、ポッキーの新TVCMに書き下ろした楽曲「甘々吟味」（Glico「ポッキー」CMキャンペーンソング）を好評配信中。全国13ヶ所を巡る全国ツアー「ビタースイートベイビーツアー2026」開催中。

藤森元生(SAKANAMON)

Vo.&Gt.藤森元生・Ba.&Cho.森野光晴・Dr.&Cho.木村浩大からなる3ピースロックバンド。「聴く人の生活の肴になるような音楽を作りたい」という願いからSAKANAMONと命名。今年結成 18年目を迎えこれまで以上に活動の幅を広げ、“サカなもん” というマスコットキャラクターを従えながら、独特のライブパフォーマンスを展開している。2026年1月に”子供”と”大人”がテーマのミニアルバム『kodomo to otona』をリリース。さらにバンド初の主催サーキットフェスも2026年3月20日に開催、チケットは即完となった。

3・4週目 武井優心（Czecho No Republic）×寺口宣明（Ivy to Fraudulent Game）

武井優心（Czecho No Republic）

2010 年結成、多幸感溢れる男女ボーカルバンド。

2013 年にアルバム 『NEVERLAND』 でメジャーデビューし、メンバーチェンジを経て 2018 年 5 月より現体制にて活動。 アニメ『ドラゴンボール超/改』 の ED テーマに二度起用や、深夜ドラマやバラエティー番組等に楽曲が多数使用され、国内の他に、 韓国 ・ 台湾 ・ 中国 ・ シンガポールなどでのライブ活動も行う。

2024 年の 5 月から 3ヶ月連続年代別コンセプトワンマン「Past To The Future」を開催。11 月に 9 枚目のフルアルバム『Mirage Album』をリリース。2025 年に結成 15 周年を迎え、10月に豊洲PITにてgo!go!vanillas、sumika、SUPER BEAVERを招き、「DREAM SHOWER 2025」を開催。

寺口宣明（Ivy to Fraudulent Game）

2010年に群馬県にて結成された3人組ロックバンド。

バンドの世界線を司り、主に作詞・作曲・アレンジを手がける福島(Dr.)が紡ぎ出す楽曲、その世界観をさらに鮮烈なものとし、ライブパフォーマンスから生み出される寺口(Vo. / Gt.)の圧倒的な求心力は多くのファンを魅了する。バンド名は「植物のツタ」のIvy、造語で「いかさま」のFraudulentとGameを掛け合わせて、ツタのようにたくさんの人に音楽を張り巡らせるという思いと、良い意味で聴いてくれる人を裏切っていくような音楽をしたいという意味を込めて福島が命名した

◆水曜

1・2週目

知らねえ単語

点滅している信号は渡らない園凜とお金がないのに眼鏡をつくる金井球による止まらないおしゃべりの切れ端を、隔週水曜日YouTubeとSpotifyにて配信中。

3・4週目

GIMA☆KENTA・富永遼右（愛はズボーン）

金城昌秀（Gt.Vo.）GIMA☆KENTA（Vo.Gt.）白井達也（Ba.）富永遼右（Dr.）

2011年大阪にて結成、遊び心と自由な発想、型にはまらぬストレンジロックバンドfrom OSAKAアメリカ村 哲学的なリリックをリフレインさせてオーディエンスを躍らせる。

愛はズボーンは独りで聴いても、みんなで聴いても味がする。

2026年3月11日に結成15周年を記念しベストアルバム『I was born』をリリース。

5週目

JP

1983年7月31日、滋賀県東近江市出身。

2004年ものまね芸人としてデビュー。

2022年1月、松本人志が休むことになった番組『ワイドナショー』（フジテレビ系）に、「代役」として出演したことで話題に。その3日後には『ラヴィット！』（TBS系）に麒麟・川島明の代役としても出演。その年の「Yahoo！検索大賞2022お笑い芸人部門」で1位を獲得するなど、数々のランキングでトップ10入りを果たした。

2023年には連続ドラマ『トクメイ！』（関西テレビ・フジテレビ系）にレギュラー出演。その後も『鬼平犯科帳』『正直不動産』、『イグナイト』、『水戸黄門』など数多くのドラマに出演し俳優としても活躍中。

◆木曜

1・2週目

ひとひら

東京を拠点に活動する4人組ロックバンド。

エモ、ポストロック、シューゲイザーの影響を受けたサウンドを基盤に、邦楽ならではのメロディと抽象的な詩世界で、幅広い音楽ファンの心を捉える。

3・4週目

yutori

東京発・4人組女性ボーカルロックバンド。平均年齢22歳ながら佐藤古都子(vo.)の衝動的ながらも愁いと艶を帯びた歌声と、ライブハウスで積み上げたライブパフォーマンスが話題を呼び、大型ロックフェスにも多数出演を果たすなど着実にシーンからの支持を獲得している。2025年アニメタイアップ2作品でメジャーデビュー、現在KT Zepp Yokohamaを含む全国9都市を巡るワンマンツアーを開催中。

5週目

君島光輝

1994年8月10日生まれ、東京都出身。

多くの“CMオーディションを勝ち抜くタレント”として話題に。

現在は女優として映画『怪奇タクシー 布告を知らぬ者達に』、

DMMショート・YTV『復讐相手がすでに不幸のどん底なんですが!』他、多くの作品に出演中。

◆金曜

1・2週目

マコトコンドウ

ラーメンの街・福岡県久留米市出身。東京在住のマルチアーティスト。ゆるいキャラクター性とは裏腹に、緻密に設計されたトラックで、ジャズ、R&B、ネオソウル、ファンクなどを耳なじみの良いポップスへ昇華。作詞・作曲・アレンジ・演奏に加え、アートワークやアニメーション制作まで自ら手掛ける。日常に寄り添うサウンドと声、暮らしを肯定するリリックで、今をちょっとだけ幸せにしてくれる。鍵盤とトロンボーン、サンプラーを操るグルーヴィーなライブパフォーマンスも魅力。テレビ東京系子供番組『シナぷしゅ』の音楽・アニメーション制作をはじめ、CM歌唱やナレーションなどでも活動。

3・4週目

パスピエ

2009 年に成田ハネダ（key）を中心に結成。

バンド名はフランスの音楽家ドビュッシーの楽曲が由来。卓越した音楽理論とテクニック、70s～00s まであらゆる時代の音楽を同時に咀嚼するポップセンス、ボーカルの大胡田なつきによるMusic Video やアートワークが話題に。11 年に1st ミニアルバム『わたし開花したわ』でデビュー。2016 年には単独で日本武道館公演を行い、昨年4 月に、15 周年集大成ライブをBunkamura オーチャードホールにて開催し、ソールドアウト。同年9月には上海・北京での公演を無事成功させ、11月～対バンライブをリキッドルーム、1月にクアトロにて開催。今年2月にはニューアルバムをリリース、同作を携えて臨む全国6ヵ所6公演を巡るツアーの開催が決定するなど国内外で精力的な活動を控えている。

◇コーナー

#KTCHAN の MUNYA MUNYA

MC に Artist/Rapper の#KTCHAN をお迎えし、#KTCHAN の夢の中を覗き見するようなトークと選曲をお届けいたします。#KTCHAN ワールド全開の新コーナー「#KTCHAN の MUNYA MUNYA」、お楽しみに！

放送日：毎週水曜日深夜 27 時 35 分～27 時 55 分頃

優河のmidnight whispering

MCは、映画『長いお別れ』の主題歌「めぐる」や、TBS系 金曜ドラマ『妻、小学生になる。』の主題歌「灯火」を担当し、音楽が世界各地でも反響を呼んでいる、シンガーソングライターの優河が担当。深夜に友達と隣でゆったり話しているような、ほっと一息つけるひとときをお届けします！

放送日:毎週木曜日深夜27時35分～27時55分頃



『CITY CHILL CLUB』

放送時間 月～金 深夜27:00～29:00

◇番組HP：https://www.tbsradio.jp/chill/

◇公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@CITYCHILLCLUB

◇公式 X：https://twitter.com/CITY_CHILL_CLUB

◇公式 Instagram：https://www.instagram.com/city.chill.club/

◇Podcast： https://cms.megaphone.fm/channel/TBS2402583186?selected=TBS1660481354

◇過去のプレイリストなど、その他番組情報： https://lit.link/CITYCHILLCLUB