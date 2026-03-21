「人生の後半戦は、自分を慈しむ時間へ」TBS Podcast新番組『麻木久仁子の薬膳のある暮らし～心と体、ちょっといい感じ～』配信開始！

株式会社ＴＢＳラジオ

タレント・国際薬膳師として活動する麻木久仁子が、東洋医学の知恵「薬膳」を軸に、日々の暮らしを「ちょっといい感じ」に整える新番組をTBS Podcastでスタートします。

■ 番組コンセプト：人生100年時代を「よく生きる」ための場

「昨日よりちょっといい今日、今日よりちょっといい明日」を合言葉に、体調の変化や心の揺れを感じやすい世代の支えとなる番組を目指します。難しい理論ではなく、スーパーで手に入る食材や季節の養生法など、明日からすぐ実践できる「薬膳のある暮らし」を提案。リスナーの皆さんと双方向でつながり、共に学び、励まし合えるコミュニティのような空間をお届けします。

■ パーソナリティ・麻木久仁子 メッセージ

「子育ても仕事も一段落、少し肩の荷を下ろしたわたしたち。でもいまや人生100年時代！自分らしい生き方はいよいよこれから、この先に待っています！若い頃の様にがむしゃらではないけれど『よく生きたい』という熱い心は胸の中に大切に抱いています。昨日よりちょっといい感じの今日、今日よりちょっといい感じの明日を探して。

東洋医学に基づく食養生『薬膳』を中心に心と体を整えて、穏やかで健やかで丁寧な暮らしをリスナーの皆さんと共に目指したい。そんな思いを抱く仲間と繋がる場になるような、そんな番組にしていきたいと思います。

【番組概要】

番組名： 麻木久仁子の薬膳のある暮らし ～心と体、ちょっといい感じ～

パーソナリティ： 麻木久仁子（国際薬膳師・タレント）

配信日時： 2026年3月21日から毎週土曜、16時頃配信

番組メールアドレス：yakuzen@tbs.co.jp

番組HP：https://www.tbsradio.jp/yakuzen/

配信：Spotify、Apple Podcast、Amazon Musicなど各種プラットフォームで配信

▼Spotifyで聴く

https://open.spotify.com/show/6mjvYMwwk372RNdB6PF1mX?si=72e99e4d81d44916