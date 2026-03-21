ローソン限定 VSPO! SHOWDOWN 2026 powered by RAGE 開催記念！レッドブル オリジナルステッカーキャンペーン

レッドブル・ジャパン株式会社

レッドブル・ジャパン株式会社は、4月7日（火）～4月20日（月）の期間にローソン限定で VSPO! SHOWDOWN 2026 powered by RAGE 開催記念として次世代 Virtual esports Project「ぶいすぽっ！」とのコラボレーションキャンペーンを実施します。

キャンペーン期間中に、全国のローソン店舗（※一部対象外店舗あり）でレッドブル・エナジードリンクを2 本ご購入いただいた方に各店舗先着で15枚限定の「ぶいすぽっ！」レッドブルオリジナルステッカーをプレゼントします。オリジナルステッカーは、「ぶいすぽっ！」メンバーのビジュアルを使用し、各チームからファンの方々への感謝メッセージが入った特別仕様のデザインを全５種類ご用意しております。

「ぶいすぽっ！」とレッドブルによる、期間限定のスペシャルキャンペーンのため、ここでしか手に入らない限定ステッカーを、この機会にお楽しみください。

【キャンペーン概要】

キャンペーン名称：ローソン限定 VSPO! SHOWDOWN 2026 powered by RAGE 開催記念！レッドブルオリジナルステッカーキャンペーン

キャンペーン期間：2026年4月7日（火）0:00～4月20日（月）23:59

対象店舗 ：全国のローソン ※一部対象外の店舗もございます。

対象商品 ：レッドブル 全商品

・レッドブル・エナジードリンク (250ml/355ml/473ml)

・レッドブル・シュガーフリー (250ml)

・レッドブル・エナジードリンク 330ml アルミボトル

・レッドブル・エナジードリンク パープルエディション 250ml

・レッドブル・エナジードリンク グリーンエディション 250ml

・レッドブル・エナジードリンク チェリーエディション 250ml NEW!

購入条件 ：レッドブル対象商品2本購入でオリジナルステッカーを1つプレゼント

景品 ：レッドブル×ぶいすぽっ！オリジナルステッカー（各3枚×全５種）

【お問い合わせ】

VSPO! SHOWDOWN 2026 powered by RAGE開催記念！レッドブル オリジナルステッカーキャンペーン事務局

期間 ：2026年4月7日（火）～2026年4月30日（木）

電話番号：0120-502-516

受付時間： 10:00～17:00（土・日・祝日を除く）

▼ステッカーデザイン

■「ぶいすぽっ！」について

「ぶいすぽっ！」は、ゲームに本気で取り組み、ゲーム、esportsという共通言語を通じて、挑戦や努力によって応援してくださる皆様に新しい一歩を踏み出すきっかけを届ける、次世代Virtual esports Projectです。VTuberとしての配信活動、esports大会への出場、アニメなど、様々なメディアミックスを展開しています。

・HP：https://vspo.jp/

・X：https://x.com/Vspo77/

・YouTube：https://www.youtube.com/@Vspo77/

■製品概要

商品名：レッドブル・エナジードリンク 250ml

内容量：250ml

生産国：スイス

販売場所：全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、

ドラッグストア、量販店、ECサイトなど

■レッドブル・エナジードリンク ラインアップ 【全8種】

・レッドブル・エナジードリンク (250ml/355ml/473ml)

・レッドブル・シュガーフリー (250ml)

・レッドブル・エナジードリンク 330ml アルミボトル

・レッドブル・エナジードリンク パープルエディション 250ml

・レッドブル・エナジードリンク グリーンエディション 250ml

・レッドブル・エナジードリンク チェリーエディション 250ml NEW

■主な原材料

カフェイン 250mlのレッドブル製品1缶には80mg含まれています。

カップ1杯のドリップコーヒーに含まれるカフェイン量とほぼ同等です。

アルギニン 自然に人体に発生する準必須アミノ酸で食事摂取が主要な供給源です。

オートミール、乳製品、肉、魚介類、ナッツや種子に含まれています。

ビタミンB群 正常なカラダの機能を保つための必須微量栄養素です。

ナイアシンアミド（ビタミンB3）、パントテン酸（ビタミンB5）、

ビタミンB6やビタミンB12が含まれています。

糖類 レッドブル・エナジードリンクの糖類（砂糖、ぶどう糖）はテンサイ（砂糖大根）が

原料です。レッドブル・エナジードリンクは100mlあたり11gの糖類を含有。

これはリンゴジュースやオレンジジュース100mlあたりに含まれる糖分に相当します。

アルプスの水 アルプスの湧水から汲まれた、新鮮で最高品質の水です。

【製品に関して】

1.レッドブル・エナジードリンクとは

精神的にも肉体的にもパフォーマンスを発揮したい時のために開発されたドリンクです。トップアスリート、多忙なプロフェッショナル、アクティブな学生、ロングドライブをする方など、世界中で評価をいただいています。

2.原材料は

主な原材料は全て私たちの体や食べ物の中に自然に存在する物質です。水、アルギニン、カフェイン、ビタミン（ナイアシンアミド、パントテン酸、ビタミンB6、ビタミンB12など）、そして炭水化物として一般的に知られている糖類（砂糖、ぶどう糖）を特別な配合で含んでいる微炭酸飲料です。

3.アルギニンとは

アルギニンとは、あらゆる生命体のたんぱく質に存在するアミノ酸です。日常の食べ物、例えば、オートミールや乳製品、肉、海産物、ナッツ類や種子などに含まれています。

4.カフェイン含有量

レッドブル・エナジードリンク は、ドリップコーヒー約1杯分と同量（80mg）のカフェインを含んでいます。カフェインはお茶やカカオ、チョコレートなどの食品にも入っており、刺激作用があることで知られています。