【そごう千葉店】お花見スタイルの変化に対応　デパチカお花見グルメ

株式会社そごう・西武

そごう千葉店のデパチカでは、お花見スタイルの変化にあわせたお花見グルメをご紹介いたしております。物価高のなかでも2,000円以下でプチ贅沢を味わえる華やかなお弁当や、小人数向けの惣菜をおすすめいたします。天候によりお花見のタイミングを逃してしまうこともありますが、お花見スポット・千葉公園に近い弊店で買って、すぐ行ける「直行花見」需要に対応いたします。

お花見グルメフェア ■3月20日（金・祝）～4月6日（月） 地階＝惣菜売場

１折で満足できる、2,000円以下のお花見弁当

日本料理 和か葉／春爛漫御膳（1折）1,728円

まつおか／春彩筍ご飯2段弁当（1折）1,512円

日本ばし大増／たけのこごはん折詰（1折）1,601円

ソロ花見・少人数に、お手軽食べきり惣菜

串焼き亭／ビールの相棒セット（1パック）1,080円 ※各日限定10パック

RF1／ワインと愉しむ アンティパストセット（1パック）1,290円

柿安ダイニング／おかずセットプラチナ（1セット）1,869円

イーション／9種彩るバラエティーセット（1セット）1,380円

初開設 お取り寄せ弁当を1カ所で選べる「お花見弁当ステーション」

■3月24日（火）～30日（月） 地階＝中央エスカレーター前 特設スペース

赤門／カルビ・ハラミ弁当（1折）1,500円 ※各日15折

国技館焼鳥（1箱）850円 販売日：3月28日（土）・29日（日）

やまや／うまだしおにぎりせっと（1セット）700円 ※各日5折

レストラン できたてお花見テイクアウトメニュー

■3月20日（金・祝）～4月6日（月） 10階＝レストラン街

［インド料理］カラシュ／タンドリーチキン（1ピース）528円 （2ピース）1,034円

［焼肉］牛兵衛草庵／和牛上焼肉弁当（1折）2,700円

５種の焼肉弁当を期間限定でお値引きいたします。

［しゃぶしゃぶ］将泰庵／黒毛和牛 焼肉弁当（1折）2,786円

［洋食］エブリデイバーグ／名物プレート（1人前）2,354円 ※要予約

（オムライスＳ､国産牛100％ハンバーグ､エビフライミニグラタン､ミニサラダ、付け合わせ）

［もんじゃ、お好み焼き］こてがえし／定番ミックス焼き（1人前）1,530円

［韓国料理］にっこりマッコリ／春の桜えびチヂミ（1人前）1,350円

株式会社そごう・西武 そごう千葉店 https://www.sogo-seibu.jp/chiba

営業時間：地階～9階 午前10時～午後8時 10階＝レストラン街 午前11時～午後10時