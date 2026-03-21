【泉南市】過去最多 約1,000名が来場。泉南の冬を彩る「あったかもんフェス」開催

COMMON株式会社

COMMON株式会社（本社：京都府京都市、代表：増田勇樹）は、泉南市観光協会と泉南市と連携し、2026年3月21日にSENNAN LONG PARKにて「泉南あったかいもんフェス」を開催いたしました。

泉南市のイベントHP :https://www.city.sennan.lg.jp/kakuka/seichousenryaku/promotion/ibenntozyouhou/ibentojyouhou2025/11885.html

本イベントは、泉南市の食の魅力と地域資源を活かし、観光誘客および関係人口の創出を目的として実施されたものであり、当日は他のイベントも同時開催しており、過去最大となる約1,000名が来場しました。

■ 海辺のロケーションで“泉南らしさ”を体感

全3回開催された泉南あったかいもんフェス

当日は、海を望む開放的なロケーションの中で、温かい料理を楽しみながら過ごす来場者で賑わいました。

過去一の賑わいに

会場には、

・家族連れ

・地域住民

・観光客

・海を見ながらPCを触り、ワーケーションなどする来訪者

など、多様な層が集まり、食を通じて自然と交流が生まれる空間となりました。

体験型の水族館と同時開催海を眺めながらお食事する方もPCを触り気持ちよく仕事もしています

来場者からは、

「こんなに気持ちいい場所でご飯が食べられるとは思わなかった」

「泉南っていいところですね、また来たいです」

といった声も多く聞かれ、泉南の魅力を体感いただく機会となりました。

■ 泉南チャーハンプロジェクト、市内事業者とともに展開

泉南チャーハンプロジェクト

本イベントでは、泉南の新たな食ブランドとして取り組んでいる「泉南チャーハンプロジェクト」も同時展開されました。

チャーハンプロジェクトとは :https://welcome-sennan.com/news/2601_sennan_chahan_project泉南市内出店事業者地域事業者がのプロジェクト参画が増えてきました多くの試食に来場者の方がご協力いただきました。

・plum＆peach

・てむすび てとて

当日は各店舗約200食、合計約400食が提供され、多くの来場者が食べ比べを楽しみながら、泉南の食の魅力に触れる機会となりました。単なる飲食提供にとどまらず、

・地域食材への関心

・事業者との会話

・食を通じた体験価値

が生まれ、“観光コンテンツとしての食”の可能性を感じる取り組みとなりました。

■ 冬でも人が集まる泉南へ。新たな観光モデルを実証

これまで泉南市の観光は夏季に偏る傾向がありましたが、本日では冬季にも関わらず約1,000名が来場。さらに、

・約500名規模のイベントを複数回開催

・3回のイベント合計約1,800名の来場実績

を通じて、冬でも成立する観光コンテンツモデルを実証する結果となりました。

■ 企業・自治体からも注目、関係人口創出へ

地域内外の事業者や自治体、関係団体等との交流機会泉南観光ビジョンミーティングを継続して実施

本イベントには、一般来場者だけでなく、企業関係者や自治体関係者の来場も見られました。 実際に現地の空気感や人の流れを体感することで、

・「この場所で何かできそう」

・「連携してみたい」

といった声も生まれ、泉南市に対する関心や関係構築のきっかけとなりました。

また今回のイベントのみならず、COMMON株式会社や泉南市観光協会が主催する交流会、泉南ビジョンミーティング等も含め、延べ60社以上の企業との接点が生まれており、今後の連携・事業展開にも繋がる動きが広がっています。

■ 観光協会の“再生”から“発展フェーズ”へ

本取り組みは、泉南市観光協会の再生事業の一環として実施されており、

・関係人口の創出

・観光コンテンツの造成

・地域事業者の参画

・収益モデルの検討

といった複数の成果が積み重なっています。

今後は、

・イベントの継続開催

・チャーハンプロジェクトの拡大

・体験コンテンツの強化

・宿泊・滞在への導線設計

を進めることで、「また来たい」から「何度も訪れるまち」へ発展させていきます。

■ 泉南の魅力を、ぜひ体感してください

泉南には、まだ知られていない魅力が多くあります。

海があり、食があり、人がいる。

そのすべてが重なったとき、初めて感じられる価値があります。

ぜひ一度、泉南に足を運んでみてください。

お問い合わせ

泉南市観光協会 観光案内所（月・火休み）

〒590-0521 大阪府泉南市信達牧野395-4

TEL：072-493-8948

E-mail：sennan.tourism@gmail.com

＜COMMON株式会社＞

所在地：京都府京都市下京区花屋町通櫛笥西入薬園町170-2

代表取締役：増田勇樹

公式サイト：https://common.or.jp

問い合わせ先：https://common.or.jp/contact-common-top/

自治体との取り組む事例：https://common.or.jp/category/town-dev/

団体紹介：COMMON株式会社は、「共創による地域と企業の持続的な価値づくり」をミッションに、全国の自治体・企業・市民団体と連携した公民共創型のまちづくりや防災・観光・教育分野のプロジェクトを企画・運営するソーシャルビジネス企業です。公民連携の会員制プラットフォーム事業や企業版ふるさと納税を活用した地域活性化や、移動型アンテナショップ「コモンズマルシェ」など、民間のノウハウを活かした地域課題の解決に取り組んでいます。各地の自治体との災害時連携協定や、防災イベント・フォーラムの企画を通じて、企業間連携による災害対応ネットワークづくりも推進。地域・企業・個人が“つながり合う”仕組みを構築し、未来志向の共創社会を目指しています。

本イベントおよび「泉南チャーハンプロジェクト」は、泉南市観光協会とCOMMON株式会社が連携し、地域事業者の参画拡大と“食”を軸にした継続的なシティプロモーションを目指して企画・推進しています。