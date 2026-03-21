【クラファン報告会を開催します】もやいの「葬送」プロジェクト｜身寄りのない方の「お見送り」を考える

認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやい

2024年冬に行ったクラウドファンディング、「もやいの「葬送」プロジェクト｜身寄りのない方の「お見送り」を考える」の活動報告会を行います。

葬送は本来、個人の尊厳や生き方と深く結びついた人間の営みであり、

そこには送る人と送られる人の「つながり」が存在しています。

しかし、身寄りがなく家族との関係が断絶している方々にとって、

葬送はしばしば支援制度や慣行の狭間に置かれ、

尊厳あるお見送りが困難になるという現実があります。

認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやいでは、

2008年から共同墓地「結の墓」の運営などを通じ、

これまで50名を超える方々の葬送に向き合ってきました。

この度、クラウドファンディングで349名の方から頂いた3,264,560円の

ご支援をもとに、現場の実態を可視化するための全国調査、

葬送に取り組む団体への視察、関係者へのヒアリング等を実施し、報告書にまとめました。

本報告会では、〈もやい〉の葬送プロジェクトのご紹介と、報告書の内容のご紹介を致します。

続いて、北九州市で生活困窮者支援を行っている抱樸の理事長奥田知志氏と

〈もやい〉の共同墓地「結の墓」がある光照院の住職である吉水岳彦氏をお招きし、

理事長の大西とともに、

今後必要とされる葬送の支援や制度のあり方について考えていきたいと思います。

多くの方からのご参加をお待ちしております！

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■ 開催概要

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●日時：2026年3月26日（木）19:00～20:00

（※18:50よりZoom入室可能です）

●形式：オンライン開催（Zoom）

●参加費：無料（要事前申し込み）

●お申し込み：https://peatix.com/event/4916063 （申込期限：3/25水15時まで）

●登壇者：

奥田 知志 氏（認定NPO法人抱樸 理事長）

吉水 岳彦 氏（浄土宗光照院住職）

大西 連（ファシリテーター）（認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやい 理事長）

●その他：後日アーカイブ配信も予定しております。

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■ 当日の内容

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●〈もやい〉の「葬送プロジェクト」のご紹介

●報告書の内容の概要のご紹介

●パネルディスカッション「今後の葬送のあり方について考える」

・奥田 知志 氏

・吉水 岳彦 氏

・大西 連（ファシリテーター）

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【お問い合わせ先】

● 認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやい

● メールアドレス：info@npomoyai.jp

● ウェブサイト：https://www.npomoyai.jp/