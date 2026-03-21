eスポーツチーム「Re:AUTH」VALORANT部門、新ロスターを発表。新たにtake・katagiri選手が加入し更なる高みを目指す。

株式会社REAUTH

株式会社Re:AUTH（本社：東京都港区、代表取締役：橘田宗潤）が運営するeスポーツチーム「Re:AUTH（リオース）」は、タクティカルFPSゲーム『VALORANT』部門において、2026シーズンを戦う新ロスターが決定したことをお知らせいたします。

今回の新体制では、新たに take選手 、katagiri選手 の2名を迎え入れました。新体制となったRe:AUTH VALORANT部門は、国内公式大会「VALORANT Challengers Japan (VCJ)」でのMain Stage進出、そしてその先の「優勝」という目標を掲げ、全力で活動してまいります。

■ 新ロスター詳細

【Player】

Tempura（@Tempura55(https://x.com/Tempura55)）

Fleder（@flederFN(https://x.com/flederFN)）

XEN（@xenvlrt(https://x.com/xenvlrt)）

Whizz（@WhizzR55(https://x.com/WhizzR55)）

take（@takevl(https://x.com/takevl)） ※新加入

katagiri（@katagiri_vl(https://x.com/katagiri_vl)）※新加入

【Coach】

Head Coach：AKashi（@AKashi_FPSch(https://x.com/AKashi_FPSch)）

Sub Coach：Eel（@eel_vlrt(https://x.com/eel_vlrt)）

Analyst：アノニ（@anony583(https://x.com/anony583)）

■ メンバーからの代表メッセージ

【Player：take選手】

「加入いたしました！ メインステージ直行します！ 応援よろしくお願いします！」



take選手について

かつて国内屈指の強豪チーム「REJECT」にて、VCJ MainStageへ出場経験のある実力派プレイヤー。高いフィジカルに加え、トップシーンでの豊富な戦術理解に基づいた的確なコールでチームを勝利へと導く。現在はその統率力を武器に、Re:AUTHの精神的支柱として新たな挑戦を続けている。

X：https://x.com/takevl

Twitch：https://www.twitch.tv/take_vl

【Head Coach：AKashi氏】

「このメンバーと共にさらなる完成度を追求し、彼らを率いてメインステージへ行くために全力を尽くします。」

AKashi氏について

別タイトルの海外競技シーンにおいてプロゲーマーとして最前線で戦った経歴を持つ。プレイヤーとしての豊富な実戦経験に加え、これまで培ってきた多彩な知見を活かした独自のコーチングスタイルを確立。鋭い分析力と柔軟な戦略立案により、Re:AUTHを勝利へと導くチームのヘッドコーチ

X：https://x.com/AKashi_FPSch

Twitch：twitch.tv/akashi_channel(https://www.twitch.tv/akashi_channel)

Youtube：youtube.com/@akashichannel1228(https://www.youtube.com/channel/UCm5QI5OOrEdM3HwFlI_aAIA)

■ 『VALORANT』について

『VALORANT（ヴァロラント）』は、ライアットゲームズが開発・運営する、5対5で対戦する競技性の高いタクティカルFPSです。多様な「エージェント」が持つ固有の能力と緻密な射撃を組み合わせた独自のゲーム性が特徴で、世界中で数千万人のプレイヤーを熱狂させている現代eスポーツを象徴するタイトルの一つです。

■ 『VCJ（VALORANT Challengers Japan）』について

『VALORANT Challengers Japan (VCJ)』は、世界大会（Champions）への道を切り拓くための日本国内公式大会です。数多くのプロチームが参加し、予選を勝ち抜いたチームのみが「Main Stage」という最高峰の舞台でしのぎを削ります。日本のeスポーツシーンにおいて最も注目を集める大会の一つです。

■eスポーツチーム Re:AUTH（リオース）について

「Authenticity all about Innovation」を掲げ、日本のeスポーツシーンに革新をもたらすプロチームです。現在、VALORANT部門およびコンテンツクリエイター部門を擁し活動中。「DEFINED EDGE（本質を鋭く、洗練された強さとして提示する）」というクリエイティブディレクションのもと、一貫した美意識とプロフェッショナリズムを持ち、オーディエンスに憧れと信頼を与える存在を目指しています 。

公式X： https://x.com/ReAUTH_esports

公式HP：https://www.re-auth.com/

公式Youtube：youtu.be/WTkOBv7Dfzk(https://www.youtube.com/channel/UC7ps0ngkR_qd8qMSsusmMwQ)

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社Re:AUTH 広報：緋色（ヒイロ）

Email：hiiro@re-auth.com