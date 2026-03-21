自身最大規模の単独ライブに挑戦! めぞん ルミネtheよしもと初単独ライブ『吉野原ペアvs地獄の三人衆』

吉本興業株式会社

2026年5月24日（日）、めぞん単独ライブ『吉野原ペアvs地獄の三人衆』を開催することが決定しました。ルミネtheよしもとでは初の単独ライブ実施となります。

『M-1グランプリ2025』では初の決勝進出、ますますパワーアップしためぞんを過去最大のスケールで堪能できる公演となっております。当日はオンライン配信もありますので、会場にお越しになれない方にもお楽しみいただけます。

チケットはFANYチケットにて、3月22日（日）11:00より先行受付、3月28日（土）10:00より一般発売を開始します。

本人コメント

＜吉野おいなり君／左＞

お互いのことを信頼し合い伝説の演芸といわれる“究極億万満漫才”を会得。

漫才頂上決定戦『サンパチキングダム』を優勝した吉野原ペア。

二人に穏やかで平穏な日々が訪れると思われた。

が、束の間の安息を切り裂くように強烈な空鳴りと共に灰紫色の空に亀裂が入る。

ひび割れた空の隙間から高笑いをしながら舞い降りてきた三の影は自らのことを『地獄の三人衆』と名乗った。

-吉野にお笑いの全てを教えた男-

-吉野とかつての盟友であった灼眼の悪魔-

-超越的演芸人工知能【マスターラフ】-

天高くから二人のことを嘲笑い見下ろす三人衆

しかし天を見上げる二人の顔もまた不敵に笑っていた。

＜原一刻／右＞

初めてあのルミネtheよしもとで単独ライブをさせていただけることになりました！

嬉しさと緊張が半々なのですが皆さんに楽しんでもらえるように頑張ります！

開催概要

めぞん単独ライブ『吉野原ペアvs地獄の三人衆』

日時：2026年5月24日(日)開場18:30／開演19:00／終演20:15

場所：ルミネtheよしもと

（東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ2 7階）

料金：前売3,000円／当日3,500円／配信2,000円

◆販売スケジュール

※先行・一般ともにFANYチケットのみ

FANY先行受付：3月22日（日）11:00～3月25日（水）11:00

当落発表：3月26日（木）18:00

一般・配信チケット発売：3月28日（土）10:00

会場チケットURL：https://ticket.fany.lol/event/detail/14067

※3月21日（土）18:00以降、公演情報が表示されます。

配信チケットURL：https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/products/lumine-26052419

※3月28日（土）10:00以降、表示されます。