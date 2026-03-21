株式会社Mavericksが開発・提供する動画生成AI「NoLang」の法人導入企業数が80社を突破。製造・金融・教育・自治体など幅広い業界で採用が拡大。

株式会社Mavericks導入者数が80社を突破！

日本発の動画生成AI「NoLang（ノーラン）」を提供する株式会社Mavericks（本社：東京都文京区、代表取締役：奥野 将太）は、「NoLang」の法人向けプラン導入企業数が80社を突破したことをお知らせします。「NoLang」は、PDFやPowerPoint資料などの既存データを入力するだけで数十秒で動画が完成する動画生成AIサービスです。

国内の動画市場が急拡大するなか、専門知識不要で誰でも高品質な動画を内製化できる手軽さと、ISMS認証取得に裏付けられたセキュリティへの信頼性を強みに、製造・金融・教育・自治体など幅広い業界の企業に採用が広がっています。今回の80社突破は、企業における動画活用の需要がさらに高まるなか、NoLangが業種・規模を問わず実務に根付いたソリューションとして評価されていることを示すものです。

■動画生成AI「NoLang」とは

動画生成AI「NoLang」は、既存のPDFやPowerPoint資料、Webサイトのリンク、あるいはテキストを入力するだけで、AIが自動的に内容を解析し、ナレーション原稿の生成から映像の構成・編集までを行い数十秒で動画が完成する、動画生成AIサービスです。100体以上のストックアバターや300種類以上の音声、さらには独自のアバター作成機能・クローンボイス機能も備えており、専門的な映像編集スキルがなくても誰でも高品質な動画を即座に仕上げることができます。

NoLangの活用シーンは、社内研修・操作マニュアル動画、IR・決算説明動画、SNS向け縦型ショート動画、採用・広報コンテンツなど多岐にわたります。従来の動画制作では外注費として数十万円・制作期間として数週間を要していた工程を、NoLangは数分から数十分で代替できます。また、TikTokやYouTubeショートに最適化された縦型動画の自動生成や、Live2D・PSD形式の自社キャラクター（IP）をそのまま動画に活用できる機能など、他社類似サービスにはない独自の機能を多数提供しています。

■ビジネスにおける動画活用の広がりとNoLangが選ばれる理由

企業での動画活用の広がり

企業における動画活用は、広告・マーケティングから社内業務まで、あらゆる領域で拡大しています。外部への情報発信という観点では、国内の動画広告市場は2024年に7,249億円（前年比115.9%）に達し、2028年には1兆1,471億円へと成長が見込まれています（※1）。なかでも縦型動画広告は前年比171.1%と急騰しており、TikTokやYouTubeショートを活用したショート動画による情報発信は、一部の先進企業だけのものではなくなっています。（※2）。

社内の業務領域においても同様の変化が起きています。社内動画の活用実態を調査したJストリームのレポートによると、企業が動画を活用する用途として「教育・研修」が45.7%で最多、「業務マニュアル」が42.1%と続いており、動画は人材育成や業務標準化の中核ツールとして定着しつつあります。BtoB向けeラーニング市場も2024年度に1,232億円（前年度比+7.8%）と高成長を維持しており、人的資本経営への注目の高まりを追い風にさらなる拡大が見込まれています（※4）。

※1 サイバーエージェント「2024年国内動画広告の市場調査」(https://www.cyberagent.co.jp/news/detail/id=31459)

※2 ADKマーケティング・ソリューションズ「ショート（縦型短尺）動画に関する調査結果（2024年）」(https://www.adkms.jp/news/20240327-2/)

※3 Jストリーム「動画活用の有効性と今後の活用意向」(https://www.stream.co.jp/blog/blogpost-49602/)

※4 矢野経済研究所「eラーニング市場に関する調査（2025年）」(https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3795)

動画作成における深刻な課題

需要が急拡大する一方で、多くの企業は動画制作の壁に直面しています。外注に頼れば1本あたり数十万円・数週間という時間とコストが発生します。実際に、企業担当者150名を対象とした調査では、動画外注を経験した企業の約8割が「クオリティ未達」「納期遅延」「予算超過」などの課題・失敗を経験しているという実態が明らかになっています（※5）。かといって内製化しようにも、専門的な編集スキルや機材が必要であり、担当者の負担は大きくなります。「動画を活用したいが、継続的に量産できない」というジレンマが、多くの企業の動画活用を妨げてきました。

※5 株式会社eclore「企業担当者150名調査（一括.jp調べ）」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000185.000140336.html)

NoLangが選ばれる理由

動画生成AI「NoLang」はこういった企業における動画作成の課題を解消し、ビジネスにおける動画活用を強力に支援します。専門知識不要で誰でも数分以内に動画を完成させられる手軽さに加え、法人ならではの要件にも細かく対応しています。ログ管理機能による内部統制への対応、著作権クリアな素材のみを使用した安心設計、そして柔軟なアカウント管理によるチームでの運用のしやすさは、コンプライアンスやセキュリティを重視する企業から高い評価を受けています。

情報セキュリティの観点では、ISO/IEC 27001（ISMS）国際認証を取得しており、機密性の高い業務データの取り扱いに厳格な基準を求める金融・医療・製造業などへの導入も進んでいます。導入企業の業種はIT・広告・製造・小売・教育・金融・自治体など多岐にわたり、企業規模においても大手上場企業からスタートアップ・中小企業まで幅広い採用が続いています。

■NoLangの導入事例

実際の動画はこちら（https://youtu.be/EBnU2yfL1jo）広島県廿日市市様

複雑でわかりにくい行政情報を、NoLang で動画に。 HP を通して、市民にわかりやすく情報を届ける取り組みを開始。（実際の動画はこちらをご覧ください。）（https://youtu.be/EBnU2yfL1jo）

17LIVE株式会社様

自社キャラクターと NoLang を組み合わせて動画を制作。 企業情報を親しみやすく伝えることで、ブランディングを強化。

実際の動画はこちら（https://youtu.be/1Ajc2ze_w5c）

実際の動画はこちら（https://youtu.be/ZKPkeGnC9cA）株式会社ライトアップ様

実践的な情報をわかりやすく解説する動画を制作。 新規顧客との接点を広げつつ、専門性と信頼性を高めることに成功。

■法人向けプランの特徴

NoLangのサンプル動画をもっと見る :https://no-lang.com/usecase

法人プランでは使い放題プランをご契約いただくことが可能です。使い放題プラン（※1）では、企業の動画活用を強力に推進する、以下の3つの特徴を備えています。

1. 動画を何本でも「作り放題」

研修、営業、PR動画など、ビジネスのあらゆるシーンで活用する動画を、本数の制限なく作成いただけます（※2）。これまでコストやリソースを懸念していた動画も、必要なだけ作成することが可能です。

2. AI画像生成・アバター動画にも対応

AIによるオリジナル画像の生成や、アバターを組み込んだ動画の作成が可能です。顔出し不要の研修動画や、属人化しない営業資料動画など、多様なニーズに対応します。

3. アカウントの付け替えが自由

人事異動やプロジェクト単位での利用に合わせ、アカウントの利用者を自由に付け替えることが可能です。部署やチームなど、複数人での柔軟な運用に対応し、安心してご使用いただけます。

※1 本プランのご契約は半年から可能です。

※2 画像生成・アバターを含む動画については、月100分程度までを目安としております。

■今後の展望

株式会社Mavericksは、今回の80社突破を一つの通過点として、さらなる導入拡大を目指してまいります。直近では100社・200社という次のマイルストーン達成を見据えつつ、日本国内にとどまらない海外企業への展開も視野に入れ、多言語対応の強化やグローバル向けの機能開発を推進していく予定です。

■資料請求・お問い合わせ

NoLangで動画を作成してみる :https://no-lang.com

NoLang for Business 公式サイト

https://corp.no-lang.com

NoLang 法人プラン 即日申込

https://no-lang.com/biz-form/apply

NoLang 法人プラン 資料請求

https://no-lang.com/biz-form/request-doc

NoLangに関する問い合わせ

https://no-lang.com/biz-form/contact

「NoLang」の導入支援をはじめ、PoC（概念実証）の実施、AI研修のご相談、貴社の課題に合わせたシステム開発に至るまで、日々AIプロダクト開発の最前線を走る我々が直接ご提案します。まずはお気軽にお問い合わせください。

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/129953/table/106_1_f8841a6f37aa7f2142f59080dfc7e6bb.jpg?v=202603221051 ]

株式会社Mavericksは、プロダクトアウト型の生成AIスタートアップです。リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」など、先端的な自社プロダクトを多数保有しています。生成AI時代の開発現場の先端をキャッチアップしている、開発力に特化したチームです。

NoLangにご興味をお持ちの方はもちろん、事業会社関係者の方、顧客基盤へのAIサービス導入を考えていらっしゃる方、組織におけるDX担当者様など、以下のメールアドレスよりご連絡くださいませ。

お問い合わせ先：nolang-corporate@mvrks.co.jp