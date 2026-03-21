【母の日ご予約、早くも20,000件突破！】なぜ母の日ギフトは２か月以上前から予約が多いのか？

株式会社おいもや

株式会社おいもや（本社：静岡県掛川市大渕9641、代表取締役社長：関谷夕佳）は、2026年3月1日に母の日特集をグランドオープンし、母の日ギフトの予約件数が早くも20,000件を突破したことをお知らせします。

今年は、カーネーションをはじめとしたフラワーギフトを中心に、花鉢、アレンジメント、スイーツとのセット商品など100種以上の母の日ギフトを展開。中でも、毎年人気を集めるカーネーションが好調に推移しており、早期から多くのお客様に選ばれています。

今なら早割キャンペーン中！母の日特設サイトはこちら

https://www.rakuten.ne.jp/gold/oimoya/mothersday/index_sp.html

なぜ母の日ギフトは２か月以上前から予約が多いのか？

母の日ギフトは、毎年本番が近づくにつれて注文が増えていきますが、実は2か月以上前から少しずつ予約が動き始めるのも特徴です。

その背景には、母の日ならではのギフト選びの事情があります。

1．直前期は人気商品が売り切れてしまうことがあるから

母の日ギフトは、定番のカーネーションをはじめ、毎年人気が集まりやすい商品があります。

本番が近づくにつれて注文が集中しやすく、商品によっては早い段階で完売してしまうこともあります。

「今年はこれを贈りたい」と思っていたギフトを確実に選ぶために、早めに予約する方が多くなります。

2．焦らずにゆっくり選べるから

母の日は、毎年贈っている方も多いイベントです。

そのため、「今年は定番にするか、少し変化をつけるか」「花にするか、スイーツ付きにするか」など、比較しながら選びたいというニーズがあります。

本番直前になって慌てて決めるよりも、余裕のある時期にじっくり選びたいという気持ちが、早めの予約につながっています。

3．今なら超早割でお得に購入できるから

早い時期に予約するメリットは、人気商品を選びやすいことだけではありません。

今の時期は、超早割などのお得なキャンペーンを利用できる場合もあり、内容をしっかり比較しながら、納得感のある価格で購入しやすいのも魅力です。

「せっかく贈るなら、きちんと選びたい」「少しでもお得に準備したい」という気持ちから、毎年早い段階で予約を進める方が多く見られます。

定番のカーネーションを中心に、今年も人気の花ギフトが好調

母の日王道のカーネーション

母の日ギフトの中でも、やはり王道として支持を集めているのがカーネーションです。

おいもやのカーネーションは楽天花ジャンル年間ランキング３年連続１位（2023年,2024年,2025年）と、多くのお客様に支持されております。

また、15種のカラーバリエーションから選べて、お母さんに合った色を見つけられる点も高い評価を受けています。

カーネーション以外のお花も人気

母の日の定番といえばカーネーションですが、近年は「毎年贈っているので、今年は少し違う花を選びたい」「お母さんの好みに合わせて花の種類を選びたい」という声も増えています。

おいもやでも、カーネーション以外の花ギフトは毎年人気が高く、今年も特集オープン後から順調にご予約をいただいています。

中でも、ダリア、バラ、紫陽花、ユリ、マーガレット、シャクナゲ、ベゴニアなど、多彩な花の中から選べる花鉢ギフトは、母の日らしい華やかさに加え、“他と被りにくい特別感”がある商品として好評です。

さらに、バウムクーヘンを添えたセットになっているため、花を楽しむ時間と、お菓子を味わう時間の両方を届けられるのも魅力です。

コスパ◎ 他と被らない花とスイーツset

定番の生花ギフトも人気ですが、「他の人と少し違うものを贈りたい」「見た目の華やかさも、食べる楽しみもどちらも届けたい」という方に選ばれているのが、花とスイーツを組み合わせたセット商品です。

おいもやでは、可愛らしいフラワーギフトに加え、どら焼きやプリン、ゼリー、ティラミス、大福、スイートポテトなど、バリエーション豊かなスイーツを組み合わせた商品もご用意しています。

生花とは異なるアレンジの花ギフトは他と被りにくく、印象に残る母の日ギフトとして注目されています。

早めの予約で、母の日ギフトを落ち着いて選べる安心感を

母の日ギフトは、毎年「気づいたら直前だった」という声も多いイベントのひとつです。

一方で、早めに準備を始めることで、贈りたい商品を落ち着いて比較できるほか、見た目やセット内容、価格帯などもじっくり確認しながら選ぶことができます。

大切なお母さんへ、今年もきちんと「ありがとう」を届けるために。

おいもやは、母の日の贈り物選びをこれからもお手伝いしてまいります。

今なら早割キャンペーン中！母の日2026特設サイトはこちら

https://www.rakuten.ne.jp/gold/oimoya/mothersday/index_sp.html

【人気コラム】2026年の母の日っていつ？今年のトレンドは？

https://www.rakuten.co.jp/oimoya/contents/mothersday/when/

株式会社おいもや

2007年10月に設立。主事業の「お芋スイーツ専門店おいもや」は、国産サツマイモのみを使用した和洋スイーツをECを中心として楽天市場、Amazonなど20サイトに展開。

楽天市場ではスイーツジャンル「ベストショップ」を16年連続受賞し、5万以上の出店店舗から最長記録を継続中。主力商品は「おいもやの干し芋」。

【株式会社おいもや企業HP】https://www.oimoya.net/