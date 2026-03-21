【兵庫県宍粟市】正直、1泊では足りない。連泊割でゆっくりお得に、最大8,000円OFFの森の温泉グランピング〈ウッドデザインパーク与位〉

日～木限定、連泊でお得に楽しめる新プランを開始

ウッドデザインパーク株式会社

兵庫県宍粟市の温泉併設グランピング施設「ウッドデザインパーク与位」はこの度、連泊でお得に滞在できる新プランの提供を開始しました。

本プランでは、2泊目3,000円引き、3泊目5,000円引き（小学生半額）とし、より気軽に“ゆっくり過ごすアウトドア滞在”をお楽しみいただけます。

連泊プラン詳細

対象：日～木曜日チェックイン限定 最大：3連泊（木曜チェックインは2連泊まで）

割引内容：

・2泊目：大人3,000円引き（小学生1,500円引き）

・3泊目：大人5,000円引き（小学生2,500円引き）

清掃・シーツ交換なしのエコ滞在型（タオル補充可）対象：日～木曜日チェックイン限定

・宿泊数：最大3連泊（木曜チェックインは最大2連泊）

・割引内容：

2泊目：大人1人 3,000円引き 小学生1人 1,500円引き

3泊目：大人1人 5,000円引き 小学生1人 2,500円引き

・特徴：

清掃・シーツ交換なしの簡易滞在スタイル

（タオル・アメニティ・BBQコンロは交換・補充可能）

なぜ今、連泊プランなのか

本プランは、実際にご利用いただいたお客様からの

「もう1泊したい」「連泊でゆっくりしたい」

という声をきっかけに誕生しました。

週末のにぎわいとは違い、日～木は森がより静かに感じられます。

混雑を避けて、温泉も自然もゆったり楽しめることが、連泊に適した理由のひとつです。

自然の中で過ごす時間、温泉での癒し、焚火や星空の体験。

連泊だからこそ叶う、“ゆっくり過ごす”という贅沢。

到着日は、手ぶらでも楽しめるバーベキュー、徒歩0分の温泉で体をゆるめ、

夜は焚火や星空を楽しむ時間。

そして2日目は、予定を詰め込まず、森の中でゆっくり過ごす一日。

スタッフが密かにおすすめしているのは、森の中で過ごす穏やかな昼下がり。

連泊だからこそ、そんな時間をゆっくり味わうことができます。

日向ぼっこをしたり、本を読んだり、編み物をしたり。

予定を詰め込まない、ただゆっくり過ごすだけの時間が、気づけば心と体を軽くしてくれます。

忙しい毎日を送る方にこそ、この“なにもしない贅沢”を届けたいと考えています。

連泊でも気軽に楽しめる自由な滞在スタイル

本プランは素泊まりスタイルのため、食事は自由に選択可能です。

・食材を持ち込んで楽しむ持込BBQ

・食材付きバーベキュープランを利用

・軽めに過ごす日をつくる

・近隣の人気店へ

また、BBQコンロ・炭・網はすべて完備しており、アウトドア初心者でも安心してご利用いただけます。

徒歩0分の温泉併設、自然の中で過ごす滞在型施設 ウッドデザインパーク与位は、兵庫県宍粟市の自然豊かなロケーションに位置するグランピング施設です。

・徒歩0分の天然温泉「しそうよい温泉」

・グランピングテント・コテージ宿泊

・屋根付きBBQ場

・焚火や星空を楽しめる環境

自然と温泉をシームレスに楽しめる滞在体験が魅力です。

予約について

ご予約は下記URL より可能です。

https://reserve.489ban.net/client/wdp-shiso/0/plan/id/248885/stay

ウッドデザインパーク与位の魅力

兵庫県宍粟市に位置する「ウッドデザインパーク与位」は、愛知県を中心にグランピング施設や室内BBQ施設を展開するウッドデザインパーク株式会社の関西初の店舗です。

中でも、大自然の中で快適にアウトドアを楽しめる一棟貸しコテージが人気。

冬は、都会の喧騒から離れた静かな森の中で、澄んだ空気と落ち着いた時間を味わえる季節です。

カップルやご夫婦、仲間同士で、心ほどける冬のひとときをお過ごしいただけます。

森の中で味わう、冬ならではの静かな非日常空間

木々に囲まれたプライベート感のあるサイトで、グランピングテントや一棟貸しコテージを選んで滞在。

冬は人の少ない時期ならではの静けさと余白があり、ゆっくりと自分たちの時間を楽しめます。

施設情報

ウッドデザインパーク与位

所在地：〒671-2512 兵庫県 宍粟市山崎町与位66-3

アクセス：＜車＞ 中国自動車道 山崎ICから9.8km 約15分

＜公共交通機関＞JR西日本 姫新線 播磨新宮駅から神姫バス山崎行き山崎下車、新姫バス横山行き田井下車 徒歩15分