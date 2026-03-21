ドズル社YouTube動画発の人気キャラ『ドズル社キャラクターズ』が「ドズル社くじ」に新登場！3月21日(土)よりオンライン販売開始

株式会社ドズル

株式会社ドズル（本社：東京都品川区、代表取締役社長：ドズル（YouTuber）、以下、ドズル社）は、ゲーム実況グループ「ドズル社」のオンラインくじ販売サイト「ドズル社くじ」にて、新シリーズ『ドズル社キャラクターズ』を2026年3月21日(土)より販売します。

今回のラインナップでは「ナマケモノドズゥ」や「大富豪おじいちゃん」をはじめとした、過去にドズル社のYouTube動画に登場した“クセつよ”な人気キャラクターたちが、公式グッズとして初登場します。

▼【ドズル社くじ】ドズル社キャラクターズ PV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=P5kcqH88VQM ]

販売情報

■販売期間

2026年3月21日(土)～4月4日(土)23:59まで

■販売価格

1回 880円（税込）

※送料は配送依頼時に別途計算されます。

■出荷予定

2026年6月下旬より順次お届け

※製造状況により前後する可能性がございますので予めご了承ください。

■決済方法

・クレジットカード（VISA/MasterCard/JCB/Discover/American Express）

・PayPay

■販売サイト

ドズル社くじ『ドズル社キャラクターズ』

販売ページ：https://online-kuji.dozle-store.jp/store/lottery/dozlecorp-characters

『ドズル社キャラクターズ』ラインナップ紹介

【A賞】ナマケモノドズゥとずーっと一緒ですよリュック

「これでずーーーっと一緒ですよ・・・・」

園長と一緒だったナマケモノドズゥが、今度はあなたとずーっと一緒に。

背負うたびに、ナマケモノドズゥがそっと寄り添ってくれているようなデザイン。

お出かけも、イベントも。

どこへ行くときも離れません。

■素材：［生地］ソフトボア（ポリエステル）

■サイズ：［本体］縦 約35cm

※ぬいぐるみの特性上、商品に若干の歪み等の個体差が生じる場合がございます。

【B賞】踊るワオキツネザルぼんちゃん

「みんなを元気づける！！！アウッ！」

手のスイッチを押せば、陽気なダンスを踊って全力でみんなを元気づけてくれます。

ドズル社くじ限定ワオキツネザルぼんちゃんボイスを収録！

疲れたときも、落ち込んだときも、

ぼんちゃんが元気をお届けします。

■素材：PC・ABS等

■サイズ：［全長］縦 約30cm

※ぬいぐるみの特性上、商品に若干の歪み等の個体差が生じる場合がございます。

※本商品に電池は付属しておりません。ご使用の際は別途単三電池3本をご用意ください。

【C賞】MENじぃも45年耐えられるおうち時間クッション

「あれから45年・・・」

MENじぃの顔がしっかりとプリントされた、存在感たっぷりのダイカットクッション。

ソファやベッド、デスクまわりにもぴったりで、リラックスタイムのおともにもおすすめです。

気づけばあなたの生活に、MENじぃが自然と溶け込みます。

■素材：［生地］帆布

■サイズ：約30x30cm

※本商品は圧縮梱包の状態で発送いたします。開封後は形を整えてご使用ください。

※製品上、個体差によりサイズにばらつきが出る場合がございます。

【D賞】ギャルおんりーのスクバ風ポーチ

「ちょっとパパぁ？！」

スクールバッグをそのままミニサイズにした、スクバ風ポーチにギャルおんりーの世界観をぎゅっと詰め込みました。

コスメや小物、推しぬいの収納にもぴったり◎

お気に入りのキーホルダーやチャームでデコって気分あげてこ！

■素材 表：ポリエステル、裏：PVC、持ち手：ナイロン

■サイズ 本体：W18×H11.5×G7cm／ショルダーベルト：107cm

【E賞】おらリッシュ覚えられるかもわからん単語帳

「来週抜き打ちテストしマスからネーーー！」

学習に使える便利な単語帳2個セット。

書き込み自由なシンプル仕様で、勉強やメモ用途にもおすすめです。

表紙には代表的なおらリッシュを掲載！楽しみながら学習できるデザインになっています。

この単語帳で学習を深めて、おらふ先生とレッツ おらリッシュ！

■素材：紙・プラスチック

■サイズ：約30×70mm

【F賞】おらこちゃんの自己肯定感爆上げ手鏡

「あなたそれ、本気でやってますかぁ？」

落ち込んだ日も、ちょっと自信がほしい日も。

おらこちゃんが前向きな気持ちを届けてくれる、自己肯定感爆上げ手鏡が登場！

メイク直しや身だしなみチェックのたびに、ポジティブなメッセージがあなたを応援します。

■素材：ガラス、鉄

■サイズ：Φ76mm

【G賞】大富豪になるまで開けられません！貯金箱

「さあて、みなさん」

大富豪になるためにはすぐに使ってしまってはいかん。まずは貯めるのじゃ――。

そんな大富豪おじいちゃんの教えが詰まった、覚悟の貯金箱。

コツコツ貯めて、目指せ！未来の大富豪！

■素材：TFS

■サイズ：Φ84×H150mm

※本製品に取り出し口はございません。開封時は缶切りを使用してください。

※開封後、切り口が鋭利になる場合がありますので、手や指を切らないよう十分ご注意ください。

【H賞】ドズル社キャラクターズ マグカップ［全1種］

ドズル社キャラクターズ大集合！

ドズル社キャラクターズがプリントされた、やさしい透け感が魅力のフロスト仕様マグカップ。

すりガラスのようなマットな質感に、カラフルなキャラクターズをあしらったデザインです。

■素材：ガラス

■サイズ：約H97×Φ80mm

※本製品は電子レンジ・オーブン、食洗機等には対応しておりません。

【I賞】ドズル社キャラクターズ アクリルキーホルダー［全7種］

ドズル社キャラクターズがプリントされた、透明感のあるアクリルキーホルダー。

■素材：アクリル、金属

■サイズ：約W35×H55mm

【J賞】ドズル社キャラクターズ 缶バッジ［全7種］

ドズル社キャラクターズがカラフルにデザインされた缶バッジ。

■素材：ブリキ

■サイズ：約φ57mm

【K賞】ドズル社キャラクターズ ステッカー2枚セット［全4種］

ドズル社キャラクターズがカラフルにデザインされた2枚セットのステッカー。

■素材：紙

■サイズ：長辺約55mm

ドズル社くじ 10連Wチャンス賞

ドズル社くじ10回分をまとめて購入できる販売プランをご購入いただいた方を対象に、抽選で毎日10名様に限定サイン色紙が当たるWチャンス賞をご用意しています。

当選者には、「ドズル社メンバー＆ネコおじの直筆サイン入り ドズル社キャラクターズ色紙」を1枚プレゼントします。

※販売プラン「10回【Wチャンス1回】」をご購入いただいた方が対象となります。

※1回分の決済を10回行った場合は、本キャンペーンの対象外となります。

ドズル社について

医大生からYouTuberになった異色の経歴を持つ「ドズル」をリーダーに、5名のメンバーで活動するゲーム実況グループ。

ドズル、ぼんじゅうる、おんりー、おらふくん、おおはらMENの5名で「マインクラフト」を中心としたゲーム実況動画を毎日公開し、チャンネル登録者数は268万人（2026年3月時点）を突破。「人生というゲームをもっと楽しく」というテーマでゲーム実況者の枠を超えたさまざまなエンターテインメントを提供している。

・YouTubeチャンネル｜https://www.youtube.com/@dozle

・X｜https://x.com/dozle_official

・公式サイト｜https://www.dozle.jp

株式会社ドズルについて

株式会社ドズルは動画配信プラットフォーム上でのコンテンツ発信及び、自社ブランドを活用したグッズ販売・ライセンスビジネスなどのIP事業を行っているエンターテインメント企業です。

・所在地：東京都品川区

・代表者：ドズル

・設立：2016年9月

・事業内容：クリエイタープロダクション事業、デジタル戦略コンサルティング事業、インフルエンサーマーケティング事業

・コーポレートサイト：https://www.dozle.jp/

*記載されている会社名・商品名・サービス名などは、各社の商標および登録商標です。