【TAC公務員】3/29（日）にオンラインで開催「早めのスタートで差をつける！公務員の仕事と試験について知ろう！」

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長:多田 敏男）では、公務員試験を検討されている皆様へ向けて「早めのスタートで差をつける！公務員の仕事と試験について知ろう！」を、オンラインで開催します。

2026年3月29日（日）17:30 ～18:00 オンラインで開催！

公務員試験対策は早めに始めること重要です。

今回は、公務員の仕事と試験内容についてお話しします。

また、TAC津田沼校ならではの視点から、千葉県下試験情報についても触れます！

お気軽にご参加ください！

※Zoomを利用してご参加いただくオンライン専用のイベントです。校舎での開催ではございません。

■日時／場所

3月29日（日）17：30～18：00

オンラインで開催（Zoomにて配信します）

- 担 当 講 師

TAC公務員講座 山下 雄一朗 講師

TACには国家公務員、地方公務員共に確かな合格実績がありますので、安心してTACの門をくぐってください。公務員試験は難関国家資格と異なり、誰でも志を持ってあきらめずに取り組めば、必ず合格へと近づける試験です。受験生に最も近い立場の担任講師として、“最終合格”まで全力でサポートします。

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#tsudanuma

2027・2028年合格目標 公務員講座 春咲キャンペーンFinal

キャンペーン期間：≪First≫2026年3月1日（日）～3月31日（火）

最大3.3万円OFF！（～3/31(火)）

＜対象コース＞

【2027年合格目標】（入門）総合本科生(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs17_sougou.html)

地方上級・市役所・国家一般職などを幅広く目指せる人気No.1のスタンダードコース！

※入門は算数・数学が苦手な方にオススメ

【2027年合格目標】（入門）総合本科生Plus(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs17_triple.html)

複数合格を狙えるスペシャルコース

※入門は算数・数学が苦手な方にオススメ

【2028年合格目標】2年総合本科生・2年総合本科生Plus(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs_2sou-2tri.html)

大学２年生や、働きながら合格を目指す社会人の方におすすめ！

2年間でより確実に合格を目指すコース！

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_haruwari.html

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html