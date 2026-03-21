ドズル社「おらふくん」オリジナルソング『レッツ！スピーキング！おらリッシュ！』MV公開＆音楽配信開始

株式会社ドズル

株式会社ドズル（本社：東京都品川区、代表取締役社長：ドズル（YouTuber）、以下、ドズル社）は、ゲーム実況グループ「ドズル社」のメンバー「おらふくん」のオリジナルソング『レッツ！スピーキング！おらリッシュ！』のミュージックビデオを、2026年3月21日(土)におらふくんの公式YouTubeチャンネルにて公開しました。

また本楽曲は、2026年3月22日(日)よりSpotify、Apple Music、Amazon Music、LINE MUSICなど主要音楽配信サービスにて配信を開始します。

『レッツ！スピーキング！おらリッシュ！』楽曲紹介

ゲーム実況グループ「ドズル社」のメンバー・おらふくんによる、オリジナルソングが登場！

本楽曲は、ドズル社のYouTube動画で人気の企画「おらリッシュ」をモチーフに制作しました。

「おらリッシュ」とは、おらふくんが使う“意味不明な英語（イングリッシュ）”を表す造語です。動画内で披露されるおらふくんの天然な魅力を、歌詞の世界観にもたっぷりと落とし込みました。

さらに楽曲内では、スペシャルゲストとして登場するドズル社メンバーとの軽快な掛け合いも展開。次々と場面が変わる予測不能な構成で、ドズル社の動画のようなハチャメチャな楽しさを演出しています。

聴き終えたあとには、一本の長編動画を見たかのような満足感を味わえる、エネルギッシュな一曲に仕上がりました。

YouTubeで公開されたミュージックビデオにも、ドズル社動画で登場する様々な要素が数多く散りばめられており、何度も見返したくなる内容となっています。

▼『レッツ！スピーキング！おらリッシュ！』MV（2026年3月21日(土)公開）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Wiim1Ga4wlA ]

リリース情報

■楽曲タイトル

『レッツ！スピーキング！おらリッシュ！』

■楽曲リリース

2026年3月22日(日)より各種音楽配信サービスにて配信開始

音楽配信サービス：Spotify、Apple Music、Amazon Music、LINE MUSIC ほか

配信URL：https://linkco.re/fMncBCes

■クレジット情報

＜楽曲制作＞

Lyrics & Music & Arrangement : 加藤 祐介

Recording：岩崎 光希 (SOUND ARTS)

Mix：藤浪 潤一郎

Mastering : 柴 晃浩 (TEMAS)

Vocals：おらふくん

Guest Vocals：ドズル、ぼんじゅうる、おんりー、おおはらMEN、ネコおじ

＜MV制作＞

Direction : きろとん

Illustration：ごっつぁん

Logo & Lyric design : kumika

Movie：とこう

Sound Produce：加藤 祐介

ゲーム実況者 おらふくん について

ゲーム実況グループ「ドズル社」所属のクリエイター。グループ加入前はプロゲーミングチームで活動し、シューティングゲームが得意なメンバー。ドズル社のメインYouTubeチャンネルにて「マインクラフト」のゲーム実況を中心に毎日動画投稿を行っている。

個人のYouTubeチャンネルは登録者数92万人（2026年3月現在）を超え、生放送では幅広いジャンルのゲームをプレイ。柔らかな関西弁が特徴的で、天真爛漫な実況と時折飛び出す天然さで多くのファンを笑顔にしている。

・YouTube｜https://www.youtube.com/@ORAFKUN

・X｜https://x.com/yukiorajp

ドズル社について

医大生からYouTuberになった異色の経歴を持つ「ドズル」をリーダーに、5名のメンバーで活動するゲーム実況グループ。

ドズル、ぼんじゅうる、おんりー、おらふくん、おおはらMENの5名で「マインクラフト」を中心としたゲーム実況動画を毎日公開し、チャンネル登録者数は268万人（2026年3月時点）を突破。「人生というゲームをもっと楽しく」というテーマでゲーム実況者の枠を超えたさまざまなエンターテインメントを提供している。

・YouTubeチャンネル｜https://www.youtube.com/@dozle

・X｜https://x.com/dozle_official

・公式サイト｜https://www.dozle.jp

株式会社ドズルについて

株式会社ドズルは動画配信プラットフォーム上でのコンテンツ発信及び、自社ブランドを活用したグッズ販売・ライセンスビジネスなどのIP事業を行っているエンターテインメント企業です。

・所在地：東京都品川区

・代表者：ドズル

・設立：2016年9月

・事業内容：クリエイタープロダクション事業、デジタル戦略コンサルティング事業、インフルエンサーマーケティング事業

・コーポレートサイト：https://www.dozle.jp/

*記載されている会社名・商品名・サービス名などは、各社の商標および登録商標です。