【世界初※1】三軸感情分析AIアバター公開。株式会社WellAI、NexTech Week 2026に出展！

株式会社WellAI

株式会社WellAIは、2026年4月15日（水）～17日（金）に東京ビッグサイトで開催される「NexTech Week 2026 [春]」に出展いたします。

当社ブース（小間番号：4-20）では、声の波形から「喜び・怒り・哀しみ」を三次元で解析する世界初・国内初の三軸感情分析搭載AIアバターを初公開。完全オンプレミス環境で機密情報を守りつつ、自律的に学習・進化する「次世代の労働力」をご体験いただけます。

★ 世界初※1・製品発表 講演のご案内

会期初日、本プロダクトの詳細を解き明かす特別講演を開催いたします。テキスト・音声・表情の3つのモダリティを統合した感情分析AIアバターの社会実装について、開発の背景と未来展望を語ります。

演題： 「世界初※1・3軸感情分析AIアバターの実装

― テキスト×音声×表情解析が拓く次世代コミュニケーション基盤」

日時： 2026年4月15日（水） 14:00～

場所： NexTech Summit 会場内

■ なぜ「三軸感情分析」が必要なのか：解決する3つの社会課題

AIが単なる「効率化ツール」から、感情を理解する「パートナー」へ。具体的な解決策を提示します。

- コールセンターのクレーム・離職対策 感情の微細な変化をリアルタイム検知。炎上を未然に防ぎ、オペレーターの心理的負担を大幅に軽減します。- 医療・人材業界のメンタルヘルスケア予測 言葉にできない「声のトーン」から不調や離職の予兆を早期発見。適切なタイミングでの介入を支援します。- 営業・面接スキルの高度化（AIロールプレイング） 商談時の「納得度」を数値化。主観に頼らないデータに基づいた、実践的な教育トレーニングを可能にします。

音声・テキスト・表情の三軸統合アプローチによる高精度分析＊画像はイメージ図です。

導入のメリット・優位性

・人は声のトーンや表情からこうした感情を

無意識に読み取っている。

・特に人が不満を感じた時、最初に変化するのは

声のトーン音声バイオマーカーはこの変化も

検知可能。

・言葉の裏にある感情を可視化し、客観的データ

を提供する。

■ 株式会社WellAIブースの「3つの強み」と見どころ

- 【実機デモ】世界初※1の三軸感情分析AIアバター体験 国内初・世界初※1の解析精度をその場で体験。感情がグラフ化される驚きをご体感ください。- 【自律性】完全自律型自己学習AI基盤モデル 使えば使うほど、貴社独自のコンテキストを学習。専門スタッフが課題に合わせたカスタマイズを提案します。- 【セキュリティ】完全オンプレミス対応可能 外部ネットワーク遮断環境でも動作。金融・医療など、極めて高い機密性が求められる現場へ導入可能です。

■ 展示会概要および来場登録方法

展示会名： NexTech Week 2026 [春]

会期： 2026年4月15日(水)～17日(金) 10:00～17:00

会場： 東京ビッグサイト（西展示棟）

小間番号： 4-20

【重要】来場には事前登録が必要です。

当日のスムーズなご案内のため、以下のURLよりご登録をお願いいたします。

・来場登録はこちらから

▶︎https://www.nextech-week.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1605478986133035-R01(https://www.nextech-week.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1605478986133035-R01)

■ 会社概要

・会社名：株式会社WellAI

・代表者：古井戸 俊也

・事業内容：AIシステム開発

AIXコンサルタント

AI活用研修

・公式サイト：https://wellai-inc.co.jp/(https://wellai-inc.co.jp/)

・パンフレットダウンロード▶︎こちらをタップ(https://wellai-inc.co.jp/document)

※1 自社調べ：2026年3月時点、国内外の商用AIアバター製品において、テキスト感情分析・音声感情分析・表情感情分析の三軸を統合搭載した製品として（当社が把握する限りにおいて）。

