こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
料理人のNo.1を決める大会「CHEF-1グランプリ2026」MCが決定！令和の「新・定番」を生み出せ！
「CHEF-1グランプリ2026」
MCを務めるのは山里亮太・松下奈緒！
料理人No.1決定戦 令和の「新・定番」を生み出せ
料理人No.1を決める料理バトル「CHEF-1グランプリ2026」のMCは今回も山里亮太と松下奈緒に決定しました。ゲストには今田耕司、森泉、ゆうちゃみ、が出演するほかスペシャルサポーターとして、たくろうが大会のファンに料理のおいしさ・すごさ・その魅力の全てを伝えます。
「CHEF-1グランプリ」放送は、2026年4月26日(日)夜６時30分から。優勝賞金1,000万円。プロ・アマ問わず、年齢が40歳以下の若手料理人のなかから今大会のテーマである「新・定番」はどのような形で生み出されるのか？ ご期待ください。
■放送日程
「CHEF-1グランプリ２０２６」
４月２６日(日)よる６時３０分〜７時５０分 ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット
料理人No.1を決める最終決戦！優勝賞金1000万円を手にするのは誰なのか？
MCは前回に続き、山里亮太と松下奈緒が務めます。
MC：山里亮太、松下奈緒 スペシャルサポーター：たくろう
ゲスト：今田耕司、森泉、ゆうちゃみ ほか
■前回大会をTVerで配信決定
前回の大会「CHEF-1グランプリ2024」を３月２2日(日)からTＶerにて配信スタート
MC：山里亮太、松下奈緒
国民代表審査員：上沼恵美子、GACKT
ゲスト：今田耕司 森泉 井桁弘恵
スペシャルサポーター：令和ロマン
審査員：
神田裕行（和食「日本料理かんだ」店主）
関谷健一朗（フレンチ「ガストロノミー “ジョエル・ロブション“」総料理長）
中村栄利（ラーメン「NAKAMURA」店主）
解説：
田村亮介（中華「慈華（いつか）」店主）
堀江純一郎（イタリアン「リストランテ・イ・ルンガ」店主）
実況：上田剛彦（ABCテレビアナウンサー）※肩書は2024年当時
キッチンレポーター：斎藤真美（ABCテレビアナウンサー）
ファイナリストシェフ：
木村僚佑（京都 日本料理）
吉岡翔太（東京 フレンチ）
花田洋平（大阪 中国＆アジア料理）
山下泰史（福岡 ジャンルレス・その他）
■大会テーマ「新・定番」
「CHEF-1グランプリ」大会を通じてのテーマは「新・定番」。
「定番」とは誰もが思い浮かべる原点の味。「新・定番」とは新しく生み出され、大流行し、大衆に広がり、ブームを超えて定着した（＝定番化した）もの、日本全国で「当たり前」になったものを指します。
アイデアと日ごろの積み重ねに裏付けられた高い料理技術で、これまでにない「新・定番」が生み出される瞬間を見届けてください。
HP https://chef-1gp.com/
本件に関するお問合わせ先
ABCテレビ PRプランニング部
担当：竹内 ippei_takeuchi@asahi.co.jp
担当：石田 eriko_ishida@asahi.co.jp
関連リンク
イベントHP
https://chef-1fes.com/
MCを務めるのは山里亮太・松下奈緒！
料理人No.1決定戦 令和の「新・定番」を生み出せ
料理人No.1を決める料理バトル「CHEF-1グランプリ2026」のMCは今回も山里亮太と松下奈緒に決定しました。ゲストには今田耕司、森泉、ゆうちゃみ、が出演するほかスペシャルサポーターとして、たくろうが大会のファンに料理のおいしさ・すごさ・その魅力の全てを伝えます。
（画像は前回大会のもの）
「CHEF-1グランプリ」放送は、2026年4月26日(日)夜６時30分から。優勝賞金1,000万円。プロ・アマ問わず、年齢が40歳以下の若手料理人のなかから今大会のテーマである「新・定番」はどのような形で生み出されるのか？ ご期待ください。
■放送日程
「CHEF-1グランプリ２０２６」
４月２６日(日)よる６時３０分〜７時５０分 ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット
料理人No.1を決める最終決戦！優勝賞金1000万円を手にするのは誰なのか？
MCは前回に続き、山里亮太と松下奈緒が務めます。
MC：山里亮太、松下奈緒 スペシャルサポーター：たくろう
ゲスト：今田耕司、森泉、ゆうちゃみ ほか
■前回大会をTVerで配信決定
前回の大会「CHEF-1グランプリ2024」を３月２2日(日)からTＶerにて配信スタート
MC：山里亮太、松下奈緒
国民代表審査員：上沼恵美子、GACKT
ゲスト：今田耕司 森泉 井桁弘恵
スペシャルサポーター：令和ロマン
審査員：
神田裕行（和食「日本料理かんだ」店主）
関谷健一朗（フレンチ「ガストロノミー “ジョエル・ロブション“」総料理長）
中村栄利（ラーメン「NAKAMURA」店主）
解説：
田村亮介（中華「慈華（いつか）」店主）
堀江純一郎（イタリアン「リストランテ・イ・ルンガ」店主）
実況：上田剛彦（ABCテレビアナウンサー）※肩書は2024年当時
キッチンレポーター：斎藤真美（ABCテレビアナウンサー）
ファイナリストシェフ：
木村僚佑（京都 日本料理）
吉岡翔太（東京 フレンチ）
花田洋平（大阪 中国＆アジア料理）
山下泰史（福岡 ジャンルレス・その他）
■大会テーマ「新・定番」
「CHEF-1グランプリ」大会を通じてのテーマは「新・定番」。
「定番」とは誰もが思い浮かべる原点の味。「新・定番」とは新しく生み出され、大流行し、大衆に広がり、ブームを超えて定着した（＝定番化した）もの、日本全国で「当たり前」になったものを指します。
アイデアと日ごろの積み重ねに裏付けられた高い料理技術で、これまでにない「新・定番」が生み出される瞬間を見届けてください。
HP https://chef-1gp.com/
本件に関するお問合わせ先
ABCテレビ PRプランニング部
担当：竹内 ippei_takeuchi@asahi.co.jp
担当：石田 eriko_ishida@asahi.co.jp
関連リンク
イベントHP
https://chef-1fes.com/