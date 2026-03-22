料理人のNo.1を決める大会「CHEF-1グランプリ2026」MCが決定！令和の「新・定番」を生み出せ！

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「CHEF-1グランプリ2026」

MCを務めるのは山里亮太・松下奈緒！

料理人No.1決定戦　令和の「新・定番」を生み出せ

料理人No.1を決める料理バトル「CHEF-1グランプリ2026」のMCは今回も山里亮太と松下奈緒に決定しました。ゲストには今田耕司、森泉、ゆうちゃみ、が出演するほかスペシャルサポーターとして、たくろうが大会のファンに料理のおいしさ・すごさ・その魅力の全てを伝えます。







（画像は前回大会のもの）


「CHEF-1グランプリ」放送は、2026年4月26日(日)夜６時30分から。優勝賞金1,000万円。プロ・アマ問わず、年齢が40歳以下の若手料理人のなかから今大会のテーマである「新・定番」はどのような形で生み出されるのか？　ご期待ください。

■放送日程







「CHEF-1グランプリ２０２６」

４月２６日(日)よる６時３０分〜７時５０分　ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット

料理人No.1を決める最終決戦！優勝賞金1000万円を手にするのは誰なのか？

MCは前回に続き、山里亮太と松下奈緒が務めます。

MC：山里亮太、松下奈緒　スペシャルサポーター：たくろう

ゲスト：今田耕司、森泉、ゆうちゃみ　ほか



■前回大会をTVerで配信決定

前回の大会「CHEF-1グランプリ2024」を３月２2日(日)からTＶerにて配信スタート

MC：山里亮太、松下奈緒　

国民代表審査員：上沼恵美子、GACKT

ゲスト：今田耕司　森泉　井桁弘恵

スペシャルサポーター：令和ロマン

審査員：

　神田裕行（和食「日本料理かんだ」店主）　

　関谷健一朗（フレンチ「ガストロノミー “ジョエル・ロブション“」総料理長）

　中村栄利（ラーメン「NAKAMURA」店主）

解説：

　田村亮介（中華「慈華（いつか）」店主）

　堀江純一郎（イタリアン「リストランテ・イ・ルンガ」店主）

実況：上田剛彦（ABCテレビアナウンサー）※肩書は2024年当時

キッチンレポーター：斎藤真美（ABCテレビアナウンサー）

ファイナリストシェフ：

　木村僚佑（京都　日本料理）

　吉岡翔太（東京　フレンチ）

　花田洋平（大阪　中国＆アジア料理）

　山下泰史（福岡　ジャンルレス・その他）

■大会テーマ「新・定番」

「CHEF-1グランプリ」大会を通じてのテーマは「新・定番」。

「定番」とは誰もが思い浮かべる原点の味。「新・定番」とは新しく生み出され、大流行し、大衆に広がり、ブームを超えて定着した（＝定番化した）もの、日本全国で「当たり前」になったものを指します。

アイデアと日ごろの積み重ねに裏付けられた高い料理技術で、これまでにない「新・定番」が生み出される瞬間を見届けてください。

HP https://chef-1gp.com/

本件に関するお問合わせ先

ABCテレビ PRプランニング部　　

担当：竹内 ippei_takeuchi@asahi.co.jp

担当：石田 eriko_ishida@asahi.co.jp

関連リンク

イベントHP

https://chef-1fes.com/