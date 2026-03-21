■ これ1つで「鍵・来客対応・防犯」すべてを実現

■ 支援率1350%突破、多くのユーザーから支持

スマートロック・インターホン・カメラを1つにしたオールインワン製品「Aku」が、応援購入サービスMakuakeにて支援率1350%を突破しました。本プロジェクトは公開直後から注目を集め、現在は最終フェーズとなる残り10日を迎えています。■ これ1つで「鍵・来客対応・防犯」すべてを実現「Aku」は、従来それぞれ別で設置されていた・スマートロック・インターホン・カメラこれらを1台にまとめた次世代デバイスです。外出中でも来客対応が可能で、日常の利便性と防犯性を同時に向上させます。

本プロジェクトは開始直後から多くの支援を集め、現在は支援率1350%を突破。多くのユーザーから関心と支持を得ています。

■ ストレッチゴール実施中

現在はストレッチゴールとして、「50台達成で追加バッテリー1個プレゼント」を実施中です。

■ 今回限定の先行販売

本プロジェクトは期間限定での先行販売となっており、終了後は一般販売へ移行予定です。特別価格・特典付きで購入できるのは今回限りとなります。▼プロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/gain-aku/